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В Армении сообщили об эвакуации раненых из Нагорного Карабаха - РИА Новости, 24.09.2023
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11:27 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/ranenye-1898302668.html
В Армении сообщили об эвакуации раненых из Нагорного Карабаха
В Армении сообщили об эвакуации раненых из Нагорного Карабаха - РИА Новости, 24.09.2023
В Армении сообщили об эвакуации раненых из Нагорного Карабаха
Минздрав Армении сообщил, что из Нагорного Карабаха в республику перевозят 23 раненых, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T11:27
2023-09-24T11:27
в мире
армения
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Минздрав Армении сообщил, что из Нагорного Карабаха в республику перевозят 23 раненых, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. "Двадцать три машины скорой помощи в сопровождении специалистов перевозят из Нагорного Карабаха в Армению 23 тяжело и крайне тяжело раненых граждан Нагорного Карабаха", - отмечается в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсетях. В минздраве сообщили, что в сопровождении сотрудников Красного Креста машины пересекли мост Хакари в Лачинском коридоре. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html
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В мире, Армения, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Армении сообщили об эвакуации раненых из Нагорного Карабаха

Минздрав Армении: из Нагорного Карабаха перевозят 23 раненых

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи покидает Нагорный Карабах
Автомобиль скорой помощи покидает Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи покидает Нагорный Карабах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Минздрав Армении сообщил, что из Нагорного Карабаха в республику перевозят 23 раненых, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
"Двадцать три машины скорой помощи в сопровождении специалистов перевозят из Нагорного Карабаха в Армению 23 тяжело и крайне тяжело раненых граждан Нагорного Карабаха", - отмечается в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсетях.
В минздраве сообщили, что в сопровождении сотрудников Красного Креста машины пересекли мост Хакари в Лачинском коридоре.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Здание МИД Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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