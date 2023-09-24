В Армении сообщили об эвакуации раненых из Нагорного Карабаха
Минздрав Армении: из Нагорного Карабаха перевозят 23 раненых
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи покидает Нагорный Карабах
Автомобиль скорой помощи покидает Нагорный Карабах. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Минздрав Армении сообщил, что из Нагорного Карабаха в республику перевозят 23 раненых, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
"Двадцать три машины скорой помощи в сопровождении специалистов перевозят из Нагорного Карабаха в Армению 23 тяжело и крайне тяжело раненых граждан Нагорного Карабаха", - отмечается в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсетях.
В минздраве сообщили, что в сопровождении сотрудников Красного Креста машины пересекли мост Хакари в Лачинском коридоре.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.