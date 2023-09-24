https://ria.ru/20230924/ranenye-1898302668.html

В Армении сообщили об эвакуации раненых из Нагорного Карабаха

В Армении сообщили об эвакуации раненых из Нагорного Карабаха - РИА Новости, 24.09.2023

В Армении сообщили об эвакуации раненых из Нагорного Карабаха

Минздрав Армении сообщил, что из Нагорного Карабаха в республику перевозят 23 раненых, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T11:27

2023-09-24T11:27

2023-09-24T11:27

в мире

армения

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583596333_0:327:3059:2047_1920x0_80_0_0_8b97055756264c06a3f1fc812948f3f5.jpg

ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Минздрав Армении сообщил, что из Нагорного Карабаха в республику перевозят 23 раненых, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. "Двадцать три машины скорой помощи в сопровождении специалистов перевозят из Нагорного Карабаха в Армению 23 тяжело и крайне тяжело раненых граждан Нагорного Карабаха", - отмечается в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсетях. В минздраве сообщили, что в сопровождении сотрудников Красного Креста машины пересекли мост Хакари в Лачинском коридоре. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html

армения

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе