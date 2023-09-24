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ВСУ за сутки потеряли более 20 солдат на Купянском направлении

ВСУ за сутки потеряли более 20 солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 24.09.2023

ВСУ за сутки потеряли более 20 солдат на Купянском направлении

Украинские войска за минувшие сутки потеряли на купянском направлении более 20 солдат, две артиллерийских установки и склад боеприпасов, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T13:34

2023-09-24T13:34

2023-09-24T13:34

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на купянском направлении более 20 солдат, две артиллерийских установки и склад боеприпасов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также полевой склад боеприпасов в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области", - сказал он. В течение суток на данном участке фронта ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и боевой технике 14, 92 механизированных, 25 воздушно-десантной бригад ВСУ и 103 бригады территориальной обороны в Харьковской области и ЛНР.

луганская народная республика

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины