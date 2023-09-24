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ВСУ за сутки потеряли более 20 солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 24.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/poteri-1898318924.html
ВСУ за сутки потеряли более 20 солдат на Купянском направлении
ВСУ за сутки потеряли более 20 солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 24.09.2023
ВСУ за сутки потеряли более 20 солдат на Купянском направлении
Украинские войска за минувшие сутки потеряли на купянском направлении более 20 солдат, две артиллерийских установки и склад боеприпасов, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T13:34
2023-09-24T13:34
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на купянском направлении более 20 солдат, две артиллерийских установки и склад боеприпасов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также полевой склад боеприпасов в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области", - сказал он. В течение суток на данном участке фронта ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и боевой технике 14, 92 механизированных, 25 воздушно-десантной бригад ВСУ и 103 бригады территориальной обороны в Харьковской области и ЛНР.
луганская народная республика
харьковская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли более 20 солдат на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 20 солдат на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на купянском направлении более 20 солдат, две артиллерийских установки и склад боеприпасов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также полевой склад боеприпасов в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области", - сказал он.
В течение суток на данном участке фронта ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и боевой технике 14, 92 механизированных, 25 воздушно-десантной бригад ВСУ и 103 бригады территориальной обороны в Харьковской области и ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Луганская Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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