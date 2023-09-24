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Больше всех. Стало известно, что ненависть к России сделала с Польшей
Больше всех. Стало известно, что ненависть к России сделала с Польшей - РИА Новости, 24.09.2023
Больше всех. Стало известно, что ненависть к России сделала с Польшей
Ненависть к России выходит боком Польше, пишет обозреватель Myśl Polska Богдан Куляс. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T06:12
2023-09-24T06:12
2023-09-24T13:45
в мире
польша
россия
индия
урсула фон дер ляйен
нарендра моди
право и справедливость
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Ненависть к России выходит боком Польше, пишет обозреватель Myśl Polska Богдан Куляс.Как считает автор, польская политика состоит в том, чтобы "вгрызаться друг другу в горло", доказывая, кто сильнее "ненавидит русских и кто больше любит Америку с Украиной". "То, что мир движется вперед, поляков особо не интересует. Наше счастье — счастье Америки. Наша радость — насолить России. <...> Собственное счастье нас не интересует", — заявляет он.По его словам, поляки "больше всего в мире любят Америку" и "больше всех в мире ненавидят Россию", причем последнее чувство сильнее, чем любовь к самой Польше.Долгосрочная политика правящей в стране партии "Право и справедливость" (ПиС), как утверждает обозреватель, "принесла свои плоды": американо-индийский торговый маршрут "обойдет Россию стороной", и в результате Польша не станет одним из инфраструктурных центров. "Вместо китайского шелкового пути, который планировалось протянуть до нашей Лодзи, мы получим американо-индийский шелковый путь с конечной остановкой в Тель-Авиве", — посетовал Куляс.Он напомнил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен называла экономический коридор Индия — Ближний Восток — Европа "историческим"."Кто от этого выигрывает, а кто — проигрывает? Израиль, Индия и арабы выигрывают. <...> Выигрывает ли Америка? Необязательно. Теряет ли Китай? Не совсем. Он вполне может на этом выиграть. А то, что больше всех проиграла Польша, особого значения для поляков не имеет", — заключил он.Премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита G20 в Нью-Дели анонсировал запуск экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа. Белый дом ранее обнародовал текст меморандума, в котором говорится, что США, Евросоюз, Саудовская Аравия и Индия договорились о создании нового экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа (IMEC). Согласно документу, ключевой целью создания нового коридора станет стимулирование экономического развития за счет расширения торговых связей и интеграции между странами Азии, Персидского залива и Европой.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, польша, россия, индия, урсула фон дер ляйен, нарендра моди, право и справедливость
В мире, Польша, Россия, Индия, Урсула фон дер Ляйен, Нарендра Моди, Право и справедливость
Больше всех. Стало известно, что ненависть к России сделала с Польшей
Myśl Polska: ненависть к России наносит вред экономике Польши
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Ненависть к России выходит боком Польше, пишет обозреватель Myśl Polska
Богдан Куляс.
Как считает автор, польская политика состоит в том, чтобы "вгрызаться друг другу в горло", доказывая, кто сильнее "ненавидит русских и кто больше любит Америку с Украиной". "То, что мир движется вперед, поляков особо не интересует. Наше счастье — счастье Америки. Наша радость — насолить России. <...> Собственное счастье нас не интересует", — заявляет он.
СМИ: США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины
По его словам, поляки "больше всего в мире любят Америку" и "больше всех в мире ненавидят Россию", причем последнее чувство сильнее, чем любовь к самой Польше.
Долгосрочная политика правящей в стране партии "Право и справедливость" (ПиС), как утверждает обозреватель, "принесла свои плоды": американо-индийский торговый маршрут "обойдет Россию стороной", и в результате Польша не станет одним из инфраструктурных центров. "Вместо китайского шелкового пути, который планировалось протянуть до нашей Лодзи, мы получим американо-индийский шелковый путь с конечной остановкой в Тель-Авиве", — посетовал Куляс.
Он напомнил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен называла экономический коридор Индия — Ближний Восток — Европа "историческим".
"Кто от этого выигрывает, а кто — проигрывает? Израиль, Индия и арабы выигрывают. <...> Выигрывает ли Америка? Необязательно. Теряет ли Китай? Не совсем. Он вполне может на этом выиграть. А то, что больше всех проиграла Польша, особого значения для поляков не имеет", — заключил он.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита G20 в Нью-Дели анонсировал запуск экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа. Белый дом ранее обнародовал текст меморандума, в котором говорится, что США, Евросоюз, Саудовская Аравия и Индия договорились о создании нового экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа (IMEC). Согласно документу, ключевой целью создания нового коридора станет стимулирование экономического развития за счет расширения торговых связей и интеграции между странами Азии, Персидского залива и Европой.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений в адрес Польши