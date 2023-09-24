https://ria.ru/20230924/poiski-1898346206.html

Режиссер БДТ Никаноров не выходит на связь с 21 сентября

Режиссер БДТ Никаноров не выходит на связь с 21 сентября - РИА Новости, 24.09.2023

Режиссер БДТ Никаноров не выходит на связь с 21 сентября

Режиссер Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова в Петербурге Александр Никаноров не выходит на связь с 21 сентября, ведутся его поиски,... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T17:16

2023-09-24T17:16

2023-09-24T17:16

санкт-петербург

валерий фокин

андрей могучий

александринский театр

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Режиссер Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова в Петербурге Александр Никаноров не выходит на связь с 21 сентября, ведутся его поиски, сообщает театр в своем Telegram-канале. "Режиссер БДТ Александр Никаноров не выходит на связь с 21 сентября, он выехал из дома на велосипеде, не взяв с собой телефон и документы. В последний раз его видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово 21 сентября в 15.47 – дальше его следы потерялись", – информирует театр. По данным театра, сейчас Никанорова ищут, всех, кто его видел, просят сообщить о местонахождении режиссера по телефону горячей линии. "Поиски осуществляет полиция и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт", друзья, близкие и коллеги Александра распространяют информацию о его исчезновении и подключаются к поискам. Мы благодарны всем неравнодушным и прилагаем все силы, чтобы в скором времени Александр был найден", - отмечают в театре. Александр Никаноров в 2013 году закончил с отличием мастерскую Анатолия Праудина СПБГАТИ по специальностям "режиссура драмы" и "актерское мастерство". Учился в магистратуре на Новой сцене Александринского театра под руководством Валерия Фокина и Андрея Могучего. С 2014 года Никаноров является режиссером БДТ имени Г.А. Товстоногова.

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https://ria.ru/20230922/babushka-1898033062.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, валерий фокин, андрей могучий, александринский театр, происшествия