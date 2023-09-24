Рейтинг@Mail.ru
Режиссер БДТ Никаноров не выходит на связь с 21 сентября - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/poiski-1898346206.html
Режиссер БДТ Никаноров не выходит на связь с 21 сентября
Режиссер БДТ Никаноров не выходит на связь с 21 сентября - РИА Новости, 24.09.2023
Режиссер БДТ Никаноров не выходит на связь с 21 сентября
Режиссер Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова в Петербурге Александр Никаноров не выходит на связь с 21 сентября, ведутся его поиски,... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T17:16
2023-09-24T17:16
санкт-петербург
валерий фокин
андрей могучий
александринский театр
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898176836_0:421:960:961_1920x0_80_0_0_759e66fa5e027ade8f0a393d68d42e37.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Режиссер Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова в Петербурге Александр Никаноров не выходит на связь с 21 сентября, ведутся его поиски, сообщает театр в своем Telegram-канале. "Режиссер БДТ Александр Никаноров не выходит на связь с 21 сентября, он выехал из дома на велосипеде, не взяв с собой телефон и документы. В последний раз его видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово 21 сентября в 15.47 – дальше его следы потерялись", – информирует театр. По данным театра, сейчас Никанорова ищут, всех, кто его видел, просят сообщить о местонахождении режиссера по телефону горячей линии. "Поиски осуществляет полиция и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт", друзья, близкие и коллеги Александра распространяют информацию о его исчезновении и подключаются к поискам. Мы благодарны всем неравнодушным и прилагаем все силы, чтобы в скором времени Александр был найден", - отмечают в театре. Александр Никаноров в 2013 году закончил с отличием мастерскую Анатолия Праудина СПБГАТИ по специальностям "режиссура драмы" и "актерское мастерство". Учился в магистратуре на Новой сцене Александринского театра под руководством Валерия Фокина и Андрея Могучего. С 2014 года Никаноров является режиссером БДТ имени Г.А. Товстоногова.
https://ria.ru/20230919/vladivostok-1897309449.html
https://ria.ru/20230922/babushka-1898033062.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898176836_0:392:960:1112_1920x0_80_0_0_2932b0c9ceebcc9ec625248cee9144f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, валерий фокин, андрей могучий, александринский театр, происшествия
Санкт-Петербург, Валерий Фокин, Андрей Могучий, Александринский театр, Происшествия
Режиссер БДТ Никаноров не выходит на связь с 21 сентября

Режиссера БДТ Никанорова последний раз видели выходящим из электрички в Токсово

© Фото опубликовано коллегами режиссера Александр Никаноров
Александр Никаноров
© Фото опубликовано коллегами режиссера
Александр Никаноров. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Режиссер Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова в Петербурге Александр Никаноров не выходит на связь с 21 сентября, ведутся его поиски, сообщает театр в своем Telegram-канале.
"Режиссер БДТ Александр Никаноров не выходит на связь с 21 сентября, он выехал из дома на велосипеде, не взяв с собой телефон и документы. В последний раз его видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово 21 сентября в 15.47 – дальше его следы потерялись", – информирует театр.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Во Владивостоке пропал семилетний мальчик
19 сентября, 17:12
По данным театра, сейчас Никанорова ищут, всех, кто его видел, просят сообщить о местонахождении режиссера по телефону горячей линии.
"Поиски осуществляет полиция и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт", друзья, близкие и коллеги Александра распространяют информацию о его исчезновении и подключаются к поискам. Мы благодарны всем неравнодушным и прилагаем все силы, чтобы в скором времени Александр был найден", - отмечают в театре.
Александр Никаноров в 2013 году закончил с отличием мастерскую Анатолия Праудина СПБГАТИ по специальностям "режиссура драмы" и "актерское мастерство". Учился в магистратуре на Новой сцене Александринского театра под руководством Валерия Фокина и Андрея Могучего. С 2014 года Никаноров является режиссером БДТ имени Г.А. Товстоногова.
Волонтеры принимают участие в поисках Надежды Таракановской - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В Забайкалье четвертый день ищут бабушку, ушедшую за грибами
22 сентября, 14:50
 
Санкт-ПетербургВалерий ФокинАндрей МогучийАлександринский театрПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала