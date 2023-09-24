https://ria.ru/20230924/moskva-1898292348.html

Московских родителей будут извещать о посещении детьми школ

Московских родителей будут извещать о посещении детьми школ - РИА Новости, 24.09.2023

Московских родителей будут извещать о посещении детьми школ

Родителям школьников в Москве, которые ранее пользовались сервисами "Московской электронной школы", подключат услугу информирования о проходе ребенка в школу и... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T09:54

2023-09-24T09:54

2023-09-24T09:54

общество

москва

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Родителям школьников в Москве, которые ранее пользовались сервисами "Московской электронной школы", подключат услугу информирования о проходе ребенка в школу и питании в сервисе "Москвенок" по умолчанию, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В сервисе "Москвенок" изменилась процедура подключения электронной услуги "Посмотреть информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже". Раньше родителям нужно было подать заявление в учебное учреждение в бумажном виде. Теперь услугу подключат автоматически всем, кто ранее пользовался сервисами "Московской электронной школы", например, записывал ребенка в общеобразовательное учреждение онлайн", - говорится в сообщении. Отмечается, что к услуге можно подключить других родственников и доверенных представителей ребенка. Для этого родителю необходимо подать электронное заявление на портале mos.ru. Уточняется, что, если услуга информирования о проходе и питании подключена, родители могут получать уведомления, которые позволят быть в курсе, когда ребенок вошел в школу и вышел из нее, получил питание в столовой или купил что-то в буфете. Кроме того, им поступает информация о балансе карты, зачислении средств на лицевой счет, предоставлении билета в музей. Сведения присылают на электронную почту или в виде пуш-уведомлений на телефон. "Московская электронная школа" - совместный проект Департамента образования и науки и Департамента информационных технологий, реализуемый с 2016 года. Это единая цифровая образовательная платформа для учеников, учителей и родителей. Среди основных сервисов "МЭШ" - библиотека учебных материалов, электронный дневник, "Москвенок" и "Портфолио учащегося".

https://ria.ru/20230921/moskva-1897703094.html

https://ria.ru/20230912/moskva-1895839363.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва