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Московских родителей будут извещать о посещении детьми школ - РИА Новости, 24.09.2023
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09:54 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/moskva-1898292348.html
Московских родителей будут извещать о посещении детьми школ
Московских родителей будут извещать о посещении детьми школ - РИА Новости, 24.09.2023
Московских родителей будут извещать о посещении детьми школ
Родителям школьников в Москве, которые ранее пользовались сервисами "Московской электронной школы", подключат услугу информирования о проходе ребенка в школу и... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T09:54
2023-09-24T09:54
общество
москва
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Родителям школьников в Москве, которые ранее пользовались сервисами "Московской электронной школы", подключат услугу информирования о проходе ребенка в школу и питании в сервисе "Москвенок" по умолчанию, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В сервисе "Москвенок" изменилась процедура подключения электронной услуги "Посмотреть информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже". Раньше родителям нужно было подать заявление в учебное учреждение в бумажном виде. Теперь услугу подключат автоматически всем, кто ранее пользовался сервисами "Московской электронной школы", например, записывал ребенка в общеобразовательное учреждение онлайн", - говорится в сообщении. Отмечается, что к услуге можно подключить других родственников и доверенных представителей ребенка. Для этого родителю необходимо подать электронное заявление на портале mos.ru. Уточняется, что, если услуга информирования о проходе и питании подключена, родители могут получать уведомления, которые позволят быть в курсе, когда ребенок вошел в школу и вышел из нее, получил питание в столовой или купил что-то в буфете. Кроме того, им поступает информация о балансе карты, зачислении средств на лицевой счет, предоставлении билета в музей. Сведения присылают на электронную почту или в виде пуш-уведомлений на телефон. "Московская электронная школа" - совместный проект Департамента образования и науки и Департамента информационных технологий, реализуемый с 2016 года. Это единая цифровая образовательная платформа для учеников, учителей и родителей. Среди основных сервисов "МЭШ" - библиотека учебных материалов, электронный дневник, "Москвенок" и "Портфолио учащегося".
https://ria.ru/20230921/moskva-1897703094.html
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общество, москва
Общество, Москва
Московских родителей будут извещать о посещении детьми школ

В Москве родителям подключат услугу информирования о посещении детьми школ

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНачало учебного года в Москве
Начало учебного года в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Начало учебного года в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Родителям школьников в Москве, которые ранее пользовались сервисами "Московской электронной школы", подключат услугу информирования о проходе ребенка в школу и питании в сервисе "Москвенок" по умолчанию, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В сервисе "Москвенок" изменилась процедура подключения электронной услуги "Посмотреть информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже". Раньше родителям нужно было подать заявление в учебное учреждение в бумажном виде. Теперь услугу подключат автоматически всем, кто ранее пользовался сервисами "Московской электронной школы", например, записывал ребенка в общеобразовательное учреждение онлайн", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что к услуге можно подключить других родственников и доверенных представителей ребенка. Для этого родителю необходимо подать электронное заявление на портале mos.ru.
Уточняется, что, если услуга информирования о проходе и питании подключена, родители могут получать уведомления, которые позволят быть в курсе, когда ребенок вошел в школу и вышел из нее, получил питание в столовой или купил что-то в буфете. Кроме того, им поступает информация о балансе карты, зачислении средств на лицевой счет, предоставлении билета в музей. Сведения присылают на электронную почту или в виде пуш-уведомлений на телефон.
"Московская электронная школа" - совместный проект Департамента образования и науки и Департамента информационных технологий, реализуемый с 2016 года. Это единая цифровая образовательная платформа для учеников, учителей и родителей. Среди основных сервисов "МЭШ" - библиотека учебных материалов, электронный дневник, "Москвенок" и "Портфолио учащегося".
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