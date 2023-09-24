Мишустин прибыл в Астану на выставку "Иннопром.Казахстан"
Мишустин прилетел в Астану, где примет участие в выставке "Иннопром.Казахстан"
© Фото : Правительство России/TelegramМихаил Мишустин во время прибытия в Казахстан. 24 сентября 2023
Михаил Мишустин во время прибытия в Казахстан. 24 сентября 2023
АСТАНА, 24 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Астану, где в понедельник выступит на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром.Казахстан".
Выставка "Иннопром", которая является ведущей евразийской выставочной площадкой, впервые будет организована в Казахстане и объединит более 10 тысяч участников из 18 стран мира, отметили в аппарате правительства РФ.
По информации пресс-службы кабмина, 25 сентября Мишустин выступит на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени". Также российский премьер вместе с коллегами из Казахстана, Белоруссии и Киргизии осмотрит экспозиции, посвященные машиностроению, судостроению, станкостроению, химической, металлургической, текстильной и авиационной промышленности.
"Иннопром" пройдет с 25 по 27 сентября в международном выставочном центре EXPO в столице Казахстана. Целью выставки является развитие промышленной кооперации, привлечение инвестиций, расширение торгового сотрудничества и обмен опытом. Приоритетные проекты и направления презентуют министерство промышленности и торговли России и министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Свои экспозиции представят ведущие промышленные и инновационные компании двух стран. Дополнят выставку национальные экспозиции и компании из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).