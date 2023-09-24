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Мишустин прибыл в Астану на выставку "Иннопром.Казахстан" - РИА Новости, 24.09.2023
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14:58 24.09.2023 (обновлено: 16:08 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/mishustin-1898328045.html
Мишустин прибыл в Астану на выставку "Иннопром.Казахстан"
Мишустин прибыл в Астану на выставку "Иннопром.Казахстан" - РИА Новости, 24.09.2023
Мишустин прибыл в Астану на выставку "Иннопром.Казахстан"
Глава правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Астану, где в понедельник выступит на пленарной сессии международной промышленной выставки... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:58
2023-09-24T16:08
экономика
казахстан
россия
белоруссия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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АСТАНА, 24 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Астану, где в понедельник выступит на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром.Казахстан". Выставка "Иннопром", которая является ведущей евразийской выставочной площадкой, впервые будет организована в Казахстане и объединит более 10 тысяч участников из 18 стран мира, отметили в аппарате правительства РФ. По информации пресс-службы кабмина, 25 сентября Мишустин выступит на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени". Также российский премьер вместе с коллегами из Казахстана, Белоруссии и Киргизии осмотрит экспозиции, посвященные машиностроению, судостроению, станкостроению, химической, металлургической, текстильной и авиационной промышленности. "Иннопром" пройдет с 25 по 27 сентября в международном выставочном центре EXPO в столице Казахстана. Целью выставки является развитие промышленной кооперации, привлечение инвестиций, расширение торгового сотрудничества и обмен опытом. Приоритетные проекты и направления презентуют министерство промышленности и торговли России и министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Свои экспозиции представят ведущие промышленные и инновационные компании двух стран. Дополнят выставку национальные экспозиции и компании из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
https://ria.ru/20230922/mishustin-1898058042.html
казахстан
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экономика, казахстан, россия, белоруссия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Казахстан, Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Мишустин прибыл в Астану на выставку "Иннопром.Казахстан"

Мишустин прилетел в Астану, где примет участие в выставке "Иннопром.Казахстан"

© Фото : Правительство России/TelegramМихаил Мишустин во время прибытия в Казахстан. 24 сентября 2023
Михаил Мишустин во время прибытия в Казахстан. 24 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Фото : Правительство России/Telegram
Михаил Мишустин во время прибытия в Казахстан. 24 сентября 2023
Читать ria.ru в
АСТАНА, 24 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Астану, где в понедельник выступит на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром.Казахстан".
Выставка "Иннопром", которая является ведущей евразийской выставочной площадкой, впервые будет организована в Казахстане и объединит более 10 тысяч участников из 18 стран мира, отметили в аппарате правительства РФ.
По информации пресс-службы кабмина, 25 сентября Мишустин выступит на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени". Также российский премьер вместе с коллегами из Казахстана, Белоруссии и Киргизии осмотрит экспозиции, посвященные машиностроению, судостроению, станкостроению, химической, металлургической, текстильной и авиационной промышленности.
"Иннопром" пройдет с 25 по 27 сентября в международном выставочном центре EXPO в столице Казахстана. Целью выставки является развитие промышленной кооперации, привлечение инвестиций, расширение торгового сотрудничества и обмен опытом. Приоритетные проекты и направления презентуют министерство промышленности и торговли России и министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Свои экспозиции представят ведущие промышленные и инновационные компании двух стран. Дополнят выставку национальные экспозиции и компании из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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ЭкономикаКазахстанРоссияБелоруссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
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