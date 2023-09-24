https://ria.ru/20230924/mishustin-1898328045.html

Мишустин прибыл в Астану на выставку "Иннопром.Казахстан"

Мишустин прибыл в Астану на выставку "Иннопром.Казахстан" - РИА Новости, 24.09.2023

Мишустин прибыл в Астану на выставку "Иннопром.Казахстан"

Глава правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Астану, где в понедельник выступит на пленарной сессии международной промышленной выставки... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T14:58

2023-09-24T14:58

2023-09-24T16:08

экономика

казахстан

россия

белоруссия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

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АСТАНА, 24 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Астану, где в понедельник выступит на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром.Казахстан". Выставка "Иннопром", которая является ведущей евразийской выставочной площадкой, впервые будет организована в Казахстане и объединит более 10 тысяч участников из 18 стран мира, отметили в аппарате правительства РФ. По информации пресс-службы кабмина, 25 сентября Мишустин выступит на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени". Также российский премьер вместе с коллегами из Казахстана, Белоруссии и Киргизии осмотрит экспозиции, посвященные машиностроению, судостроению, станкостроению, химической, металлургической, текстильной и авиационной промышленности. "Иннопром" пройдет с 25 по 27 сентября в международном выставочном центре EXPO в столице Казахстана. Целью выставки является развитие промышленной кооперации, привлечение инвестиций, расширение торгового сотрудничества и обмен опытом. Приоритетные проекты и направления презентуют министерство промышленности и торговли России и министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Свои экспозиции представят ведущие промышленные и инновационные компании двух стран. Дополнят выставку национальные экспозиции и компании из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

https://ria.ru/20230922/mishustin-1898058042.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

экономика, казахстан, россия, белоруссия, михаил мишустин, евразийский экономический союз