https://ria.ru/20230924/kolonna-1898349317.html

Минобороны России показало отправку колонны с жителями Карабаха в Армению

Минобороны России показало отправку колонны с жителями Карабаха в Армению - РИА Новости, 24.09.2023

Минобороны России показало отправку колонны с жителями Карабаха в Армению

Минобороны России опубликовало видео с кадрами отправки российскими миротворцами в Армению колонны с мирными жителями Карабаха. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T17:39

2023-09-24T17:39

2023-09-24T18:22

в мире

армения

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

министерство обороны рф (минобороны рф)

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БАКУ, 24 сен — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео с кадрами отправки российскими миротворцами в Армению колонны с мирными жителями Карабаха. В ролике ведомства видно, что в республику выехали не менее пяти автобусов. Эвакуированные жители поблагодарили российских миротворцев за оказанную помощь. Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя.В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Минобороны России призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В военном ведомстве отметили, что миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах, в ста километрах к северо-востоку от Степанакерта, прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Никаких заявлений по ее итогам не последовало.В Минобороны России 22 сентября сообщили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.

https://ria.ru/20230924/iskhod-1898312114.html

https://ria.ru/20230924/ranenye-1898302668.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897621015.html

армения

нагорный карабах

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отправка колонны с мирными жителями Карабаха в Армению. Кадры Минобороны РФ Минобороны РФ опубликовало кадры с отправкой колонны с мирными жителями Карабаха в Армению 2023-09-24T17:39 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, министерство обороны рф (минобороны рф)