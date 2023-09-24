https://ria.ru/20230924/kolonna-1898349317.html
Минобороны России показало отправку колонны с жителями Карабаха в Армению
Минобороны России показало отправку колонны с жителями Карабаха в Армению - РИА Новости, 24.09.2023
Минобороны России показало отправку колонны с жителями Карабаха в Армению
Минобороны России опубликовало видео с кадрами отправки российскими миротворцами в Армению колонны с мирными жителями Карабаха. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T17:39
2023-09-24T17:39
2023-09-24T18:22
в мире
армения
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БАКУ, 24 сен — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео с кадрами отправки российскими миротворцами в Армению колонны с мирными жителями Карабаха. В ролике ведомства видно, что в республику выехали не менее пяти автобусов. Эвакуированные жители поблагодарили российских миротворцев за оказанную помощь. Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя.В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Минобороны России призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В военном ведомстве отметили, что миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах, в ста километрах к северо-востоку от Степанакерта, прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Никаких заявлений по ее итогам не последовало.В Минобороны России 22 сентября сообщили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.
https://ria.ru/20230924/iskhod-1898312114.html
https://ria.ru/20230924/ranenye-1898302668.html
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897621015.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898349791_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_798489c1a9568561327f7fa173579740.jpg
Отправка колонны с мирными жителями Карабаха в Армению. Кадры Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало кадры с отправкой колонны с мирными жителями Карабаха в Армению
2023-09-24T17:39
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Армения, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны России показало отправку колонны с жителями Карабаха в Армению
МО РФ опубликовало кадры отправки колонны с мирными жителями Карабаха в Армению
БАКУ, 24 сен — РИА Новости.
Минобороны России опубликовало видео
с кадрами отправки российскими миротворцами в Армению колонны с мирными жителями Карабаха.
В ролике ведомства видно, что в республику выехали не менее пяти автобусов.
Эвакуированные жители поблагодарили российских миротворцев за оказанную помощь.
Армия Азербайджана
19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя.
Пашинян назвал ответственных за возможный исход армян из Карабаха
В Ереване
произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.
Минобороны России призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В военном ведомстве отметили, что миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
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Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах, в ста километрах к северо-востоку от Степанакерта
, прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Никаких заявлений по ее итогам не последовало.
В Минобороны России 22 сентября сообщили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.
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