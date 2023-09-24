https://ria.ru/20230924/khankendi-1898375981.html

Город Ханкенди в Карабахе подключили к энергосистеме Азербайджана

Город Ханкенди в Карабахе подключили к энергосистеме Азербайджана - РИА Новости, 24.09.2023

Город Ханкенди в Карабахе подключили к энергосистеме Азербайджана

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщает о подключении города Ханкенди (Степанакерт – ред.) в Карабахе к азербайджанской энергосистеме. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T20:55

2023-09-24T20:55

2023-09-24T21:19

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БАКУ, 24 сен – РИА Новости. Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщает о подключении города Ханкенди (Степанакерт – ред.) в Карабахе к азербайджанской энергосистеме."Продолжается неотложная работа по решению вопросов, обсужденных 21 сентября 2023 года в городе Евлах на встрече с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджанской Республики. Отмечается, что в качестве следующего шага было обеспечено отделение города Ханкенди от энергосистемы Армении и присоединение к энергетической системе Азербайджана", - говорится в сообщении администрации главы азербайджанского государства.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897621015.html

https://ria.ru/20230924/gumpomosch-1898361363.html

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нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

азербайджан, в мире, нагорный карабах