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Город Ханкенди в Карабахе подключили к энергосистеме Азербайджана - РИА Новости, 24.09.2023
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20:55 24.09.2023 (обновлено: 21:19 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/khankendi-1898375981.html
Город Ханкенди в Карабахе подключили к энергосистеме Азербайджана
Город Ханкенди в Карабахе подключили к энергосистеме Азербайджана - РИА Новости, 24.09.2023
Город Ханкенди в Карабахе подключили к энергосистеме Азербайджана
Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщает о подключении города Ханкенди (Степанакерт – ред.) в Карабахе к азербайджанской энергосистеме. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T20:55
2023-09-24T21:19
азербайджан
в мире
нагорный карабах
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БАКУ, 24 сен – РИА Новости. Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщает о подключении города Ханкенди (Степанакерт – ред.) в Карабахе к азербайджанской энергосистеме."Продолжается неотложная работа по решению вопросов, обсужденных 21 сентября 2023 года в городе Евлах на встрече с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджанской Республики. Отмечается, что в качестве следующего шага было обеспечено отделение города Ханкенди от энергосистемы Армении и присоединение к энергетической системе Азербайджана", - говорится в сообщении администрации главы азербайджанского государства.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897621015.html
https://ria.ru/20230924/gumpomosch-1898361363.html
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азербайджан, в мире, нагорный карабах
Азербайджан, В мире, Нагорный Карабах
Город Ханкенди в Карабахе подключили к энергосистеме Азербайджана

Пресс-служба Алиева: город Ханкенди подключили к энергосистеме Азербайджана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БАКУ, 24 сен – РИА Новости. Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщает о подключении города Ханкенди (Степанакерт – ред.) в Карабахе к азербайджанской энергосистеме.
"Продолжается неотложная работа по решению вопросов, обсужденных 21 сентября 2023 года в городе Евлах на встрече с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджанской Республики. Отмечается, что в качестве следующего шага было обеспечено отделение города Ханкенди от энергосистемы Армении и присоединение к энергетической системе Азербайджана", - говорится в сообщении администрации главы азербайджанского государства.
Прогулочные теплоходы на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Кремле назвали Карабах внутренним делом Азербайджана
20 сентября, 18:15
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Российские миротворцы доставили гумпомощь в Нагорный Карабах
Вчера, 19:05
 
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