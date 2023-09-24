Город Ханкенди в Карабахе подключили к энергосистеме Азербайджана
Пресс-служба Алиева: город Ханкенди подключили к энергосистеме Азербайджана
Линии электропередач. Архивное фото
БАКУ, 24 сен – РИА Новости. Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщает о подключении города Ханкенди (Степанакерт – ред.) в Карабахе к азербайджанской энергосистеме.
"Продолжается неотложная работа по решению вопросов, обсужденных 21 сентября 2023 года в городе Евлах на встрече с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджанской Республики. Отмечается, что в качестве следующего шага было обеспечено отделение города Ханкенди от энергосистемы Армении и присоединение к энергетической системе Азербайджана", - говорится в сообщении администрации главы азербайджанского государства.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.