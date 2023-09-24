https://ria.ru/20230924/itogi-1898381341.html
По итогам выборов в Совфеде появились 24 новых сенатора
По итогам выборов в Совфеде появились 24 новых сенатора - РИА Новости, 24.09.2023
По итогам выборов в Совфеде появились 24 новых сенатора
По итогам прошедших в сентябре выборов в Совфеде появятся 24 новых сенатора, 26 переподтверждают свои полномочия, сообщил РИА Новости глава комитета по... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T21:51
2023-09-24T21:51
2023-09-24T22:03
политика
совет федерации рф
донецкая народная республика
херсонская область
вячеслав тимченко
луганская народная республика
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. По итогам прошедших в сентябре выборов в Совфеде появятся 24 новых сенатора, 26 переподтверждают свои полномочия, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко."Совфед открывает осеннюю сессию в полном составе, 178 сенаторов, при этом полностью представлены новые регионы", - сказал политик.Он отметил, что "в Совете Федерации 24 новых сенатора и 26 переподтверждают полномочия".По итогам прошедших в сентябре выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях полностью сформирована исполнительная и законодательная власть. Каждый регион представлен в Совфеде двумя сенаторами.
https://ria.ru/20230924/vybory-1898270140.html
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политика, совет федерации рф, донецкая народная республика, херсонская область , вячеслав тимченко, луганская народная республика
Политика, Совет Федерации РФ, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Вячеслав Тимченко, Луганская Народная Республика
По итогам выборов в Совфеде появились 24 новых сенатора
По итогам сентябрьских выборов в Совете Федерации появились 24 новых сенатора