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По итогам выборов в Совфеде появились 24 новых сенатора - РИА Новости, 24.09.2023
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21:51 24.09.2023 (обновлено: 22:03 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/itogi-1898381341.html
По итогам выборов в Совфеде появились 24 новых сенатора
По итогам выборов в Совфеде появились 24 новых сенатора - РИА Новости, 24.09.2023
По итогам выборов в Совфеде появились 24 новых сенатора
По итогам прошедших в сентябре выборов в Совфеде появятся 24 новых сенатора, 26 переподтверждают свои полномочия, сообщил РИА Новости глава комитета по... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T21:51
2023-09-24T22:03
политика
совет федерации рф
донецкая народная республика
херсонская область
вячеслав тимченко
луганская народная республика
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. По итогам прошедших в сентябре выборов в Совфеде появятся 24 новых сенатора, 26 переподтверждают свои полномочия, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко."Совфед открывает осеннюю сессию в полном составе, 178 сенаторов, при этом полностью представлены новые регионы", - сказал политик.Он отметил, что "в Совете Федерации 24 новых сенатора и 26 переподтверждают полномочия".По итогам прошедших в сентябре выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях полностью сформирована исполнительная и законодательная власть. Каждый регион представлен в Совфеде двумя сенаторами.
https://ria.ru/20230924/vybory-1898270140.html
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донецкая народная республика
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политика, совет федерации рф, донецкая народная республика, херсонская область , вячеслав тимченко, луганская народная республика
Политика, Совет Федерации РФ, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Вячеслав Тимченко, Луганская Народная Республика
По итогам выборов в Совфеде появились 24 новых сенатора

По итогам сентябрьских выборов в Совете Федерации появились 24 новых сенатора

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. По итогам прошедших в сентябре выборов в Совфеде появятся 24 новых сенатора, 26 переподтверждают свои полномочия, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
«
"Совфед открывает осеннюю сессию в полном составе, 178 сенаторов, при этом полностью представлены новые регионы", - сказал политик.
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Он отметил, что "в Совете Федерации 24 новых сенатора и 26 переподтверждают полномочия".
По итогам прошедших в сентябре выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях полностью сформирована исполнительная и законодательная власть. Каждый регион представлен в Совфеде двумя сенаторами.
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ПолитикаСовет Федерации РФДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьВячеслав ТимченкоЛуганская Народная Республика
 
 
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