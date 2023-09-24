https://ria.ru/20230924/ispaniya-1898333742.html

В Испании прошла десятитысячная акция против действующего премьера страны

В Испании прошла десятитысячная акция против действующего премьера страны - РИА Новости, 24.09.2023

В Испании прошла десятитысячная акция против действующего премьера страны

Правая Народная партия Испании (PP) собрала в Мадриде десятки тысяч людей на массовую акцию против действующего премьер-министра страны, лидера испанской... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T15:47

2023-09-24T15:47

2023-09-24T15:47

в мире

испания

педро санчес

каталония

мариано рахой

карлес пучдемон

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МАДРИД, 24 сен - РИА Новости. Правая Народная партия Испании (PP) собрала в Мадриде десятки тысяч людей на массовую акцию против действующего премьер-министра страны, лидера испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчеса и его возможного сотрудничества с сепаратистскими партиями, передает корреспондент РИА Новости. В конце июля в Испании состоялись всеобщие выборы, на которых правая PP получила больше всего голосов (137 мест в 350-местном парламенте). Однако даже при 33 депутатах ультраправой партии VOX этого числа не хватает для формирования правительства (176 депутатских голоса). Таким образом, возможно PSOE, получившая 121 депутатское место, сможет сформировать левое коалиционное правительство, которое, среди прочего при поддержке каталонских партий, переизберет своего лидера Санчеса. "Не называйте нас, испанцев, дураками, потому что мы не дураки. То, что они (PSOE) делают, имеет только одно название - унижение. У нынешней Испанской социалистической рабочей партии есть только несколько сообщников, и ответственен за них только один человек - тот, кто, проиграв выборы, все еще находится во дворце Монклоа (официальной резиденции премьер-министра - ред.)", - сказал лидер PP Альберт Фейхоо. Он выступил резко против возможного закона об амнистии сторонников независимости, принятие которого требует сепаратистская партия "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) в обмен на поддержку своих семи депутатов кандидатуры Санчеса во время предстоящих выборов в Конгрессе депутатов (нижний палате парламента). По словам лидера партии, на площади Фелипе II собралось около 40 тысяч человек. Однако сотрудники полиции сообщили РИА Новости, что их число превышает 65 тысяч. Некоторые из собравшихся были вынуждены следить за речами выступающих через громкоговорители с прилегающих улиц, потому что не смогли попасть на саму площадь, где выступал Фейхоо, а также бывшие премьер-министры королевства от PP Мариано Рахой и Хосе Мария Аснар. Присутствующие на мероприятии несли плакаты против Санчеса и призывали к тюремному заключению бывшего президента Каталонии и лидера Junts Карлеса Пучдемона. Перед началом мероприятия партия PP показала видеоролик с изображениями действующего премьер-министра, против которого сразу же стали слышаться крики из толпы. В конце августа сообщалось, что голосования по выбору премьер-министра страны были назначены на 26 и 27 сентября.

https://ria.ru/20230924/amsterdam-1898332124.html

https://ria.ru/20230924/protest-1898272637.html

испания

каталония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, испания, педро санчес, каталония, мариано рахой, карлес пучдемон