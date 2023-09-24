https://ria.ru/20230924/iskhod-1898312114.html
Пашинян назвал ответственных за возможный исход армян из Карабаха
Пашинян назвал ответственных за возможный исход армян из Карабаха - РИА Новости, 24.09.2023
Пашинян назвал ответственных за возможный исход армян из Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, признавший принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану, возложил ответственность за возможный исход армян из Нагорного РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T12:46
2023-09-24T12:46
2023-09-24T12:46
в мире
азербайджан
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
россия
армения
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, признавший принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану, возложил ответственность за возможный исход армян из Нагорного Карабаха на Баку и российских миротворцев. В конце мая 2023 года Пашинян заявлял, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус Карабаха определил сам Ереван. В РФ ранее заявили, что заинтересованы в скорейшем разрешении кризиса в Карабахе, приоритетом является недопущение боевых действий, там также отмечали, что армяно-азербайджанское примирение должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности для населения Карабаха. Как заявляли в посольстве РФ в Ереване, российские миротворцы прилагают усилия по защите гражданского населения Карабаха в крайне непростой ситуации, в том числе рискуя жизнью. В воскресенье Пашинян, выступая с видеообращением к соотечественникам, завил, что произошедшие в Карабахе события вызывают серьезнейшие вопросы по поводу целей и мотивов деятельности миротворческого контингента РФ в регионе. "Вопреки трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года армяне Нагорного Карабаха и сегодня все еще стоят перед угрозой этнических чисток. В последние дни в Нагорный Карабах были доставлены гуманитарные грузы, но это не меняет ситуацию. И если не будут созданы действенные механизмы, создающие реальные условия для проживания армян в своих домах и защиты от этнических чисток, растет вероятность того, что для армянское населения Нагорного Карабаха оставление родины станет единственным вариантом для спасения своей жизни и самобытности. Ответственными за подобное развитие событий полностью ляжет на Азербайджан, проводящей политику этнических чисток, и российский миротворческий контингент", - заявил Пашинян. В Баку не раз заявляли, что утверждения Еревана о якобы этнических чистках армян Карабаха со стороны Азербайджана категорически неприемлемы. По заявлению Баку, Азербайджан устанавливает "различные каналы коммуникаций с армянским населением для определения и обеспечения гуманитарных нужд жителей Азербайджана армянского происхождения. По словам Пашиняна, Армения работает с международными партнерами над созданием международных механизмов обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. "Но если эти результаты не дадут конкретных результатов, правительство готово со всей заботой принять всех наших братьев и сестер в Республике Армении", - сказал Пашинян. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230924/armeniya-1898305568.html
https://ria.ru/20230924/obvinenie-1898276558.html
https://ria.ru/20230924/ranenye-1898302668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе, россия, армения, нагорный карабах
В мире, Азербайджан, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе, Россия, Армения, Нагорный Карабах
Пашинян назвал ответственных за возможный исход армян из Карабаха
Пашинян: ответственными за возможный исход из Карабаха будут Баку и миротворцы
ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, признавший принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану, возложил ответственность за возможный исход армян из Нагорного Карабаха на Баку и российских миротворцев.
В конце мая 2023 года Пашинян заявлял, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин
заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус Карабаха определил сам Ереван
.
В РФ ранее заявили, что заинтересованы в скорейшем разрешении кризиса в Карабахе, приоритетом является недопущение боевых действий, там также отмечали, что армяно-азербайджанское примирение должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности для населения Карабаха.
Как заявляли в посольстве РФ в Ереване, российские миротворцы прилагают усилия по защите гражданского населения Карабаха в крайне непростой ситуации, в том числе рискуя жизнью.
Пашинян заявил о необходимости изменить инструменты безопасности Армении
В воскресенье Пашинян, выступая с видеообращением к соотечественникам, завил, что произошедшие в Карабахе события вызывают серьезнейшие вопросы по поводу целей и мотивов деятельности миротворческого контингента РФ в регионе.
"Вопреки трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года армяне Нагорного Карабаха и сегодня все еще стоят перед угрозой этнических чисток. В последние дни в Нагорный Карабах были доставлены гуманитарные грузы, но это не меняет ситуацию. И если не будут созданы действенные механизмы, создающие реальные условия для проживания армян в своих домах и защиты от этнических чисток, растет вероятность того, что для армянское населения Нагорного Карабаха оставление родины станет единственным вариантом для спасения своей жизни и самобытности. Ответственными за подобное развитие событий полностью ляжет на Азербайджан, проводящей политику этнических чисток, и российский миротворческий контингент", - заявил Пашинян.
В Баку не раз заявляли, что утверждения Еревана о якобы этнических чистках армян Карабаха со стороны Азербайджана категорически неприемлемы. По заявлению Баку, Азербайджан устанавливает "различные каналы коммуникаций с армянским населением для определения и обеспечения гуманитарных нужд жителей Азербайджана армянского происхождения.
Армения обвинила Азербайджан в отсутствии конструктива в мирном процессе
По словам Пашиняна, Армения работает с международными партнерами над созданием международных механизмов обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. "Но если эти результаты не дадут конкретных результатов, правительство готово со всей заботой принять всех наших братьев и сестер в Республике Армении", - сказал Пашинян.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта
прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
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