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Пашинян назвал ответственных за возможный исход армян из Карабаха

Пашинян назвал ответственных за возможный исход армян из Карабаха - РИА Новости, 24.09.2023

Пашинян назвал ответственных за возможный исход армян из Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, признавший принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану, возложил ответственность за возможный исход армян из Нагорного РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T12:46

2023-09-24T12:46

2023-09-24T12:46

в мире

азербайджан

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

россия

армения

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, признавший принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану, возложил ответственность за возможный исход армян из Нагорного Карабаха на Баку и российских миротворцев. В конце мая 2023 года Пашинян заявлял, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус Карабаха определил сам Ереван. В РФ ранее заявили, что заинтересованы в скорейшем разрешении кризиса в Карабахе, приоритетом является недопущение боевых действий, там также отмечали, что армяно-азербайджанское примирение должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности для населения Карабаха. Как заявляли в посольстве РФ в Ереване, российские миротворцы прилагают усилия по защите гражданского населения Карабаха в крайне непростой ситуации, в том числе рискуя жизнью. В воскресенье Пашинян, выступая с видеообращением к соотечественникам, завил, что произошедшие в Карабахе события вызывают серьезнейшие вопросы по поводу целей и мотивов деятельности миротворческого контингента РФ в регионе. "Вопреки трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года армяне Нагорного Карабаха и сегодня все еще стоят перед угрозой этнических чисток. В последние дни в Нагорный Карабах были доставлены гуманитарные грузы, но это не меняет ситуацию. И если не будут созданы действенные механизмы, создающие реальные условия для проживания армян в своих домах и защиты от этнических чисток, растет вероятность того, что для армянское населения Нагорного Карабаха оставление родины станет единственным вариантом для спасения своей жизни и самобытности. Ответственными за подобное развитие событий полностью ляжет на Азербайджан, проводящей политику этнических чисток, и российский миротворческий контингент", - заявил Пашинян. В Баку не раз заявляли, что утверждения Еревана о якобы этнических чистках армян Карабаха со стороны Азербайджана категорически неприемлемы. По заявлению Баку, Азербайджан устанавливает "различные каналы коммуникаций с армянским населением для определения и обеспечения гуманитарных нужд жителей Азербайджана армянского происхождения. По словам Пашиняна, Армения работает с международными партнерами над созданием международных механизмов обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. "Но если эти результаты не дадут конкретных результатов, правительство готово со всей заботой принять всех наших братьев и сестер в Республике Армении", - сказал Пашинян. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230924/armeniya-1898305568.html

https://ria.ru/20230924/obvinenie-1898276558.html

https://ria.ru/20230924/ranenye-1898302668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, азербайджан, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе, россия, армения, нагорный карабах