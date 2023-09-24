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В центре Еревана усилили полицейские патрули - РИА Новости, 24.09.2023
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12:57 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/erevan-1898314003.html
В центре Еревана усилили полицейские патрули
В центре Еревана усилили полицейские патрули - РИА Новости, 24.09.2023
В центре Еревана усилили полицейские патрули
Обстановка на площади Республики в Ереване, где несколько дней подряд проходили акции протеста и стычки, в воскресенье спокойная, усиленных кордонов полиции у... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T12:57
2023-09-24T12:57
в мире
ереван
азербайджан
армения
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 24 сен – РИА Новости. Обстановка на площади Республики в Ереване, где несколько дней подряд проходили акции протеста и стычки, в воскресенье спокойная, усиленных кордонов полиции у здания армянского кабмина нет, но на улицах больше патрульных, передает корреспондент РИА Новости. В настоящий момент в здании правительства Армении рабочие приступили к замене окон, которые накануне закидали камнями протестующие. Ранее в среду у здания кабмина произошли стычки протестующих с полицией. Участники акции обвиняли премьер-министра страны Никола Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. Пик пришелся на 21.00 мск, тогда в полицию и спецназ полетели камни и бутылки, они в ответ закрывались щитами и задерживали участников митинга. В настоящий момент обстановка на площади Республики в Ереване спокойная, усиленных кордонов полиции у здания армянского кабмина не наблюдается, однако на соседних улицах стало больше патрулей. Полиция следит за общественным порядком. Ранее оппозиция анонсировала децентрализованные шествия в течение воскресенья, корреспондент РИА Новости увидел группу студентов, проходящую мимо здания правительства. Манифестанты несли фотографии задержанных ранее активистов и призывали горожан присоединиться к очередной акции неповиновения в 18.00 по местному времени. Протесты в столице Армении не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230923/erevan-1898226350.html
https://ria.ru/20230924/erevan-1898285627.html
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в мире, ереван, азербайджан, армения, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
В центре Еревана усилили полицейские патрули

В центре Еревана усилили полицейские патрули, обстановка спокойная

© SputnikУ здания правительства Армении
У здания правительства Армении - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Sputnik
У здания правительства Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 сен – РИА Новости. Обстановка на площади Республики в Ереване, где несколько дней подряд проходили акции протеста и стычки, в воскресенье спокойная, усиленных кордонов полиции у здания армянского кабмина нет, но на улицах больше патрульных, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящий момент в здании правительства Армении рабочие приступили к замене окон, которые накануне закидали камнями протестующие.
Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
В центре Еревана остались маленькие группы протестующих
Вчера, 17:53
Ранее в среду у здания кабмина произошли стычки протестующих с полицией. Участники акции обвиняли премьер-министра страны Никола Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. Пик пришелся на 21.00 мск, тогда в полицию и спецназ полетели камни и бутылки, они в ответ закрывались щитами и задерживали участников митинга.
В настоящий момент обстановка на площади Республики в Ереване спокойная, усиленных кордонов полиции у здания армянского кабмина не наблюдается, однако на соседних улицах стало больше патрулей. Полиция следит за общественным порядком.
Ранее оппозиция анонсировала децентрализованные шествия в течение воскресенья, корреспондент РИА Новости увидел группу студентов, проходящую мимо здания правительства. Манифестанты несли фотографии задержанных ранее активистов и призывали горожан присоединиться к очередной акции неповиновения в 18.00 по местному времени.
Протесты в столице Армении не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
Вход на станцию метро Еритасардакан в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Ереванский метрополитен в воскресенье будет закрыт
08:30
 
В миреЕреванАзербайджанАрменияНикол ПашинянСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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