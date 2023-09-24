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Наука должна реагировать на угрозы применения "роя" БПЛА, считают в РАН - РИА Новости, 24.09.2023
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07:40 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/bespilotniki-1898284049.html
Наука должна реагировать на угрозы применения "роя" БПЛА, считают в РАН
Наука должна реагировать на угрозы применения "роя" БПЛА, считают в РАН - РИА Новости, 24.09.2023
Наука должна реагировать на угрозы применения "роя" БПЛА, считают в РАН
Применение в ближайшем будущем массивов беспилотников с использованием нейронных сетей требует реагирования на вызовы со стороны российской науки, считает... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T07:40
2023-09-24T07:40
безопасность
севастополь
геннадий красников
российская академия наук
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Применение в ближайшем будущем массивов беспилотников с использованием нейронных сетей требует реагирования на вызовы со стороны российской науки, считает президент РАН Геннадий Красников. Заседание координационного совета Южной ассоциации научных организаций под научно-методическим руководством РАН (КСЮАНО РАН) проходит с 20 по 24 сентября в Севастополе под председательством президента РАН академика Геннадия Красникова. "Если ранее мы видели применение одного беспилотника, сейчас это рой, далее будет массив беспилотников, которые будут взаимодействовать между собой. Это такая нарастающая проблема, она будет все более совершенствоваться, с учетом того, что они будут обмениваться (данными), максимально будут применены нейронные сети. Соответственно, мы будем должны все эти вызовы предсказывать и готовиться адекватно реагировать", - сказал журналистам Красников, отвечая на вопрос о научных исследованиях в области как развития БПЛА, так и противодействия им. Он добавил, что в нынешних условиях применение беспилотников напрямую связано с безопасностью регионов России, проблема в особенности актуальна для юга страны. "Естественно, не можем уйти от вопросов, связанных с безопасностью. Мы видим, как беспилотники доставляют постоянные проблемы и для населения, и для экономики в целом, поэтому есть вопросы технического взаимоотношения, развития, причем для юга страны они особо актуальны", - сказал он.
https://ria.ru/20230923/bespilotniki-1898158660.html
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безопасность, севастополь, геннадий красников, российская академия наук, россия
Безопасность, Севастополь, Геннадий Красников, Российская академия наук, Россия
Наука должна реагировать на угрозы применения "роя" БПЛА, считают в РАН

Глава РАН Красников: наука должна реагировать на угрозы применения массивов БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОператор БПЛА за работой
Оператор БПЛА за работой - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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Оператор БПЛА за работой. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Применение в ближайшем будущем массивов беспилотников с использованием нейронных сетей требует реагирования на вызовы со стороны российской науки, считает президент РАН Геннадий Красников.
Заседание координационного совета Южной ассоциации научных организаций под научно-методическим руководством РАН (КСЮАНО РАН) проходит с 20 по 24 сентября в Севастополе под председательством президента РАН академика Геннадия Красникова.
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"Если ранее мы видели применение одного беспилотника, сейчас это рой, далее будет массив беспилотников, которые будут взаимодействовать между собой. Это такая нарастающая проблема, она будет все более совершенствоваться, с учетом того, что они будут обмениваться (данными), максимально будут применены нейронные сети. Соответственно, мы будем должны все эти вызовы предсказывать и готовиться адекватно реагировать", - сказал журналистам Красников, отвечая на вопрос о научных исследованиях в области как развития БПЛА, так и противодействия им.
Он добавил, что в нынешних условиях применение беспилотников напрямую связано с безопасностью регионов России, проблема в особенности актуальна для юга страны.
"Естественно, не можем уйти от вопросов, связанных с безопасностью. Мы видим, как беспилотники доставляют постоянные проблемы и для населения, и для экономики в целом, поэтому есть вопросы технического взаимоотношения, развития, причем для юга страны они особо актуальны", - сказал он.
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БезопасностьСевастопольГеннадий КрасниковРоссийская академия наукРоссия
 
 
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