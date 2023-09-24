https://ria.ru/20230924/bayden-1898280480.html
Байден сбился при рассказе истории, которую на днях повторил дважды
Байден сбился при рассказе истории, которую на днях повторил дважды - РИА Новости, 24.09.2023
Байден сбился при рассказе истории, которую на днях повторил дважды
Президент США Джо Байден сбился, рассказывая историю, которую недавно дважды повторил одной и той же аудитории. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T05:25
2023-09-24T05:25
2023-09-24T05:34
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден сбился, рассказывая историю, которую недавно дважды повторил одной и той же аудитории. "Вы знаете, когда я был вице-президентом, в конце срока администрации Обамы-Байдена, у меня не было намерения снова бороться за пост. Я только что потерял своего сына Бо", - начал рассказывать Байден на выступлении перед фондом темнокожей фракции конгресса. На этом моменте произошла заминка. "Награжденного майора", - сбивчиво вспоминал о сыне Байден. "В общем, моего сына Бо. Я бы хотел, чтобы некоторые из вас были с ним знакомы", - продолжил он, сопровождая высказывание длительными паузами. "Я собирался писать книгу, я не собирался снова бороться за пост", - сказал президент США. Ранее Байден на мероприятии по сбору средств на свою кампанию уже рассказывал историю о том, почему решил стать президентом. А через несколько минут забыл об этом и повторил то же самое дословно. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на пресс-конференции в пятницу объяснила происшествие эмоциональностью Байдена, поскольку дело касалось его покойного сына. По словам Жан-Пьер, повторять одно и то же приходится и ей на брифингах для прессы. Сын Байдена Бо был майором нацгвардии, служил в Ираке, за что получил награду. Умер от рака в 2015 году в США.Позже на встрече с темнокожими владельцами малого бизнеса американский лидер запутался в обещаниях. "Я обещал, что увеличу количество контрактов для владеющих малым бизнесом афроамериканцев вдвое: до 10% … Это принесет… До 15%… Это принесет… До 20-25-50%. Это будет означать дополнительные 100 миллиардов долларов для темнокожего малого бизнеса", - сказал Байден на выступлении перед фондом темнокожей фракции конгресса.Сколько в процентах принесет увеличение количества контрактов, он так и не уточнил.
https://ria.ru/20230922/konferentsiya-1898044403.html
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сша, ирак, джо байден, карин жан-пьер, в мире
США, Ирак, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, В мире
Байден сбился при рассказе истории, которую на днях повторил дважды
Байден сбился, рассказывая недавно дважды повторенную одной аудитории историю
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден сбился, рассказывая историю, которую недавно дважды повторил одной и той же аудитории.
«
"Вы знаете, когда я был вице-президентом, в конце срока администрации Обамы-Байдена, у меня не было намерения снова бороться за пост. Я только что потерял своего сына Бо", - начал рассказывать Байден на выступлении перед фондом темнокожей фракции конгресса.
На этом моменте произошла заминка. "Награжденного майора", - сбивчиво вспоминал о сыне Байден.
"В общем, моего сына Бо. Я бы хотел, чтобы некоторые из вас были с ним знакомы", - продолжил он, сопровождая высказывание длительными паузами.
"Я собирался писать книгу, я не собирался снова бороться за пост", - сказал президент США.
Ранее Байден на мероприятии по сбору средств на свою кампанию уже рассказывал историю о том, почему решил стать президентом. А через несколько минут забыл об этом и повторил то же самое дословно. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
на пресс-конференции в пятницу объяснила происшествие эмоциональностью Байдена, поскольку дело касалось его покойного сына. По словам Жан-Пьер, повторять одно и то же приходится и ей на брифингах для прессы.
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Сын Байдена Бо был майором нацгвардии, служил в Ираке
, за что получил награду. Умер от рака в 2015 году в США.
Позже на встрече с темнокожими владельцами малого бизнеса американский лидер запутался в обещаниях. "Я обещал, что увеличу количество контрактов для владеющих малым бизнесом афроамериканцев вдвое: до 10% … Это принесет… До 15%… Это принесет… До 20-25-50%. Это будет означать дополнительные 100 миллиардов долларов для темнокожего малого бизнеса", - сказал Байден на выступлении перед фондом темнокожей фракции конгресса.
Сколько в процентах принесет увеличение количества контрактов, он так и не уточнил.
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