https://ria.ru/20230924/bayden-1898280480.html

Байден сбился при рассказе истории, которую на днях повторил дважды

Байден сбился при рассказе истории, которую на днях повторил дважды - РИА Новости, 24.09.2023

Байден сбился при рассказе истории, которую на днях повторил дважды

Президент США Джо Байден сбился, рассказывая историю, которую недавно дважды повторил одной и той же аудитории. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T05:25

2023-09-24T05:25

2023-09-24T05:34

сша

ирак

джо байден

карин жан-пьер

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f02fbe33d90e2f070d6083c6dabd8814.jpg

ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден сбился, рассказывая историю, которую недавно дважды повторил одной и той же аудитории. "Вы знаете, когда я был вице-президентом, в конце срока администрации Обамы-Байдена, у меня не было намерения снова бороться за пост. Я только что потерял своего сына Бо", - начал рассказывать Байден на выступлении перед фондом темнокожей фракции конгресса. На этом моменте произошла заминка. "Награжденного майора", - сбивчиво вспоминал о сыне Байден. "В общем, моего сына Бо. Я бы хотел, чтобы некоторые из вас были с ним знакомы", - продолжил он, сопровождая высказывание длительными паузами. "Я собирался писать книгу, я не собирался снова бороться за пост", - сказал президент США. Ранее Байден на мероприятии по сбору средств на свою кампанию уже рассказывал историю о том, почему решил стать президентом. А через несколько минут забыл об этом и повторил то же самое дословно. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на пресс-конференции в пятницу объяснила происшествие эмоциональностью Байдена, поскольку дело касалось его покойного сына. По словам Жан-Пьер, повторять одно и то же приходится и ей на брифингах для прессы. Сын Байдена Бо был майором нацгвардии, служил в Ираке, за что получил награду. Умер от рака в 2015 году в США.Позже на встрече с темнокожими владельцами малого бизнеса американский лидер запутался в обещаниях. "Я обещал, что увеличу количество контрактов для владеющих малым бизнесом афроамериканцев вдвое: до 10% … Это принесет… До 15%… Это принесет… До 20-25-50%. Это будет означать дополнительные 100 миллиардов долларов для темнокожего малого бизнеса", - сказал Байден на выступлении перед фондом темнокожей фракции конгресса.Сколько в процентах принесет увеличение количества контрактов, он так и не уточнил.

https://ria.ru/20230922/konferentsiya-1898044403.html

https://ria.ru/20230924/bayden-1898277298.html

сша

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, ирак, джо байден, карин жан-пьер, в мире