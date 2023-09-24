https://ria.ru/20230924/bayden-1898277298.html
Пресс-секретарь Белого дома попыталась выгородить Байдена и опозорилась
Пресс-секретарь Белого дома попыталась выгородить Байдена и опозорилась - РИА Новости, 24.09.2023
Пресс-секретарь Белого дома попыталась выгородить Байдена и опозорилась
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер "странным образом" объяснила случай с президентом США Джо Байденом, дважды повторившим одну и ту же историю за... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T03:12
2023-09-24T03:12
2023-09-24T09:47
в мире
сша
джо байден
карин жан-пьер
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер "странным образом" объяснила случай с президентом США Джо Байденом, дважды повторившим одну и ту же историю за несколько минут, пишет Daily Mail.Ранее Байден на полузакрытом мероприятии со спонсорами своей кампании по переизбранию в Нью-Йорке с перерывом в несколько минут почти дословно повторил свой рассказ о том, почему решил пойти в президенты в 2020 году.Как отмечает Daily Mail, на брифинге в Белом доме Жан-Пьер спросили, не вызывает ли данный случай беспокойство. "Иногда и я здесь повторяюсь и пересказываю какую-нибудь историю", — со смехом заявила пресс-секретарь.По ее словам, Байден говорил "со страстью" и "от чистого сердца", так как для него это был "невероятно эмоциональный" момент. "Он говорил об этом страстно — и именно поэтому он здесь (на посту. — Прим. ред.), он здесь, потому что верит, что может помочь продвинуть эту страну вперед таким образом, чтобы она достигла наилучших результатов", — сообщила Жан-Пьер.При этом она добавила, что не обсуждала этот случай с шефом. "Конечно, я не говорила об этом с президентом", — сказала пресс-секретарь журналистам.На прошлой неделе Жан-Пьер, комментируя опрос общественного мнения, согласно которому у американцев вызывает беспокойство преклонный возраст Байдена, заявила, что "восьмидесятилетие — это новое 40-летие".Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Оговорки и поведение главы Белого дома регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Как сообщала газета The Washington Post, некоторые члены Демократической партии США беспокоятся по поводу состояния Байдена в силу его возраста и считают, что ему следует отказаться от участия в предвыборной гонке в 2024 году.
https://ria.ru/20230922/bayden-1897923974.html
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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома попыталась выгородить Байдена и опозорилась
DM: пресс-секретарь Белого дома объяснила оговорку Байдена его эмоциональностью
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер "странным образом" объяснила случай с президентом США Джо Байденом, дважды повторившим одну и ту же историю за несколько минут, пишет Daily Mail
.
Ранее Байден
на полузакрытом мероприятии со спонсорами своей кампании по переизбранию в Нью-Йорке с перерывом в несколько минут почти дословно повторил свой рассказ о том, почему решил пойти в президенты в 2020 году.
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Как отмечает Daily Mail, на брифинге в Белом доме Жан-Пьер
спросили, не вызывает ли данный случай беспокойство. "Иногда и я здесь повторяюсь и пересказываю какую-нибудь историю", — со смехом заявила пресс-секретарь.
По ее словам, Байден говорил "со страстью" и "от чистого сердца", так как для него это был "невероятно эмоциональный" момент. "Он говорил об этом страстно — и именно поэтому он здесь (на посту. — Прим. ред.), он здесь, потому что верит, что может помочь продвинуть эту страну вперед таким образом, чтобы она достигла наилучших результатов", — сообщила Жан-Пьер.
При этом она добавила, что не обсуждала этот случай с шефом. "Конечно, я не говорила об этом с президентом", — сказала пресс-секретарь журналистам.
На прошлой неделе Жан-Пьер, комментируя опрос общественного мнения, согласно которому у американцев вызывает беспокойство преклонный возраст Байдена, заявила, что "восьмидесятилетие — это новое 40-летие".
Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Оговорки и поведение главы Белого дома регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Как сообщала газета The Washington Post, некоторые члены Демократической партии США беспокоятся по поводу состояния Байдена в силу его возраста и считают, что ему следует отказаться от участия в предвыборной гонке в 2024 году.
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