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В Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 - РИА Новости, 23.09.2023
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14:21 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/zemletryasenie-1898201819.html
В Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6
В Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 - РИА Новости, 23.09.2023
В Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T14:21
2023-09-23T14:21
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АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети X (ранее Twitter), подземные толчки зарегистрированы в 11.22 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёксун. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,48 километра. В провинции Кахраманмараш 6 февраля с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, погибли более 55 тысяч человек.
https://ria.ru/20230918/zemletryasenie-1897102783.html
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в мире, турция, twitter, кахраманмараш, сирия
В мире, Турция, Twitter, Кахраманмараш, Сирия
В Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6

На юго-востоке Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно сообщению ведомства в соцсети X (ранее Twitter), подземные толчки зарегистрированы в 11.22 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёксун.
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
18 сентября, 23:26
Очаг землетрясения залегал на глубине 8,48 километра.
В провинции Кахраманмараш 6 февраля с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, погибли более 55 тысяч человек.
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