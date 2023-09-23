https://ria.ru/20230923/zemletryasenie-1898201819.html
В Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6
В Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 - РИА Новости, 23.09.2023
В Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T14:21
2023-09-23T14:21
2023-09-23T14:21
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АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети X (ранее Twitter), подземные толчки зарегистрированы в 11.22 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёксун. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,48 километра. В провинции Кахраманмараш 6 февраля с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, погибли более 55 тысяч человек.
https://ria.ru/20230918/zemletryasenie-1897102783.html
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в мире, турция, twitter, кахраманмараш, сирия
В мире, Турция, Twitter, Кахраманмараш, Сирия
В Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6
На юго-востоке Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6