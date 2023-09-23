"Его выпотрошат". В США раскрыли, как Зеленский на Западе солгал о России
Офицер Риттер: Зеленский на Западе солгал о возможности захвата земель у России
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время визита в США
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время визита в США. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось лгать перед американской общественностью о возможности захвата российских территорий, чтобы поток военной помощи не иссяк, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
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"Заявление о возможности занятия российских земель — политическое. Оно нужно для того, чтобы можно было продолжать получать деньги от других государств", — отметил эксперт.
По его словам, Зеленский прекрасно знает о реальном положении дел на фронте, но ему приходится вводить Запад в заблуждение, иначе люди начнут задавать вопросы о целесообразности поддержки Киева.
"Он не может сказать правду о происходящем, потому что его выпотрошат дома в политическом смысле, а Запад повернется к нему спиной", — резюмировал Риттер.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных — как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках этой кампании.