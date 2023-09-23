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"Его выпотрошат". В США раскрыли, как Зеленский на Западе солгал о России - РИА Новости, 23.09.2023
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18:44 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/zelenskiy-1898232805.html
"Его выпотрошат". В США раскрыли, как Зеленский на Западе солгал о России
"Его выпотрошат". В США раскрыли, как Зеленский на Западе солгал о России - РИА Новости, 23.09.2023
"Его выпотрошат". В США раскрыли, как Зеленский на Западе солгал о России
Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось лгать перед американской общественностью о возможности захвата российских территорий, чтобы поток военной... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T18:44
2023-09-23T18:44
политика
украина
россия
скотт риттер
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось лгать перед американской общественностью о возможности захвата российских территорий, чтобы поток военной помощи не иссяк, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Заявление о возможности занятия российских земель — политическое. Оно нужно для того, чтобы можно было продолжать получать деньги от других государств", — отметил эксперт.По его словам, Зеленский прекрасно знает о реальном положении дел на фронте, но ему приходится вводить Запад в заблуждение, иначе люди начнут задавать вопросы о целесообразности поддержки Киева."Он не может сказать правду о происходящем, потому что его выпотрошат дома в политическом смысле, а Запад повернется к нему спиной", — резюмировал Риттер.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных — как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках этой кампании.
https://ria.ru/20230923/podarok-1898225608.html
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политика, украина, россия, скотт риттер, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
"Его выпотрошат". В США раскрыли, как Зеленский на Западе солгал о России

Офицер Риттер: Зеленский на Западе солгал о возможности захвата земель у России

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время визита в США
Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время визита в США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось лгать перед американской общественностью о возможности захвата российских территорий, чтобы поток военной помощи не иссяк, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«
"Заявление о возможности занятия российских земель — политическое. Оно нужно для того, чтобы можно было продолжать получать деньги от других государств", — отметил эксперт.
По его словам, Зеленский прекрасно знает о реальном положении дел на фронте, но ему приходится вводить Запад в заблуждение, иначе люди начнут задавать вопросы о целесообразности поддержки Киева.
"Он не может сказать правду о происходящем, потому что его выпотрошат дома в политическом смысле, а Запад повернется к нему спиной", — резюмировал Риттер.
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Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных — как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках этой кампании.
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ПолитикаУкраинаРоссияСкотт РиттерВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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