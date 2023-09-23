https://ria.ru/20230923/zaes-1898169605.html

На Запорожской АЭС завершили бурение десяти скважин для подземных вод

На Запорожской АЭС завершили бурение десяти скважин для подземных вод - РИА Новости, 23.09.2023

На Запорожской АЭС завершили бурение десяти скважин для подземных вод

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) завершили бурение десяти скважин с водой, необходимой для охлаждения остановленных реакторов, сообщил генеральный... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T09:34

2023-09-23T09:34

2023-09-23T15:39

в мире

днепр (город)

энергодар

европа

сергей лавров

рафаэль гросси

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898182716_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df9e7798f2c30088733b3eef8d11383d.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) завершили бурение десяти скважин с водой, необходимой для охлаждения остановленных реакторов, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова приводит сайт агентства. "Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) завершила бурение десяти скважин подземных вод, приближая станцию к принятию долгосрочного решения по обеспечению охлаждающей водой остановленных реакторов после разрушения Каховской дамбы в июне", — сказал он. Как отмечается, МАГАТЭ проинформировали, что на месте планируется пробурить дополнительные скважины, теперь их стало 11. Они должны обеспечить подачу примерно 250 кубических метров воды в час для поддержания охлаждения реакторов и бассейнов отработанного топлива в текущем состоянии остановки. Водоем-охладитель ЗАЭС остается неповрежденным, содержит большой объем воды, который может обеспечивать охлаждение остановленных реакторов ЗАЭС в течение многих месяцев.Как заявлял 15 сентября Гросси, воды на ЗАЭС для охлаждения реакторов хватит на несколько месяцев. Он отмечал, что станция бурит дополнительные скважины для поиска новых источников охлаждающей воды после разрушения Каховской плотины. Начиная со второй недели сентября на ЗАЭС ввели в эксплуатацию две скважины подземных вод для охлаждения шести реакторов, в результате общее количество новых скважин достигло девяти. В четверг Гросси заявил РИА Новости, что на состоявшейся в среду встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым изложил свое видение ситуации вокруг Запорожской АЭС и считает необходимым продолжение подобных контактов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230921/grossi-1897684203.html

https://ria.ru/20230919/zayavlenie-1897416307.html

днепр (город)

энергодар

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), энергодар, европа, сергей лавров, рафаэль гросси, запорожская аэс