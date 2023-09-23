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В Днепропетровской области прогремел новый взрыв, сообщили СМИ
В Днепропетровской области прогремел новый взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.09.2023
В Днепропетровской области прогремел новый взрыв, сообщили СМИ
Новый взрыв, уже третий раз за ночь, прогремел в ночь на субботу в Днепропетровской области Украины, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T05:10
2023-09-23T05:10
2023-09-23T05:13
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новый взрыв, уже третий раз за ночь, прогремел в ночь на субботу в Днепропетровской области Украины, сообщает издание "Зеркало недели"."В Днепре (бывший Днепропетровск - ред.) взрыв", - пишет издание в Telegram-канале.Ранее о многочисленных взрывах в Днепропетровске сообщали издания "Страна.ua" и "Зеркало недели".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 04.13 по 04.28 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230922/vzryvy-1898139602.html
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украина, днепропетровская область, днепр (город), вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Днепр (город), Вооруженные силы РФ, В мире
В Днепропетровской области прогремел новый взрыв, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Днепропетровской области третий раз за ночь прогремел взрыв