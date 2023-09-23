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В Днепропетровской области снова прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Днепропетровской области снова прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.09.2023
В Днепропетровской области снова прогремели взрывы, сообщили СМИ
Новые взрывы слышны в Днепропетровской области Украины в ночь на субботу на фоне объявленной ранее в регионе воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T04:54
2023-09-23T04:54
2023-09-23T04:54
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
днепропетровск
вооруженные силы рф
украина
в мире
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новые взрывы слышны в Днепропетровской области Украины в ночь на субботу на фоне объявленной ранее в регионе воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели". Ранее о многочисленных взрывах в Днепропетровске сообщало издание "Страна.ua" и "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 4.13 по 4.28 воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране
https://radiosputnik.ria.ru/20230922/vzryvy-1898088515.html
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днепропетровская область, днепропетровск, вооруженные силы рф, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Днепропетровск, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире
В Днепропетровской области снова прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Днепропетровской области прогремел ряд новых взрывов