https://ria.ru/20230923/vzryvy-1898155583.html

В Днепропетровской области снова прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Днепропетровской области снова прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.09.2023

В Днепропетровской области снова прогремели взрывы, сообщили СМИ

Новые взрывы слышны в Днепропетровской области Украины в ночь на субботу на фоне объявленной ранее в регионе воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T04:54

2023-09-23T04:54

2023-09-23T04:54

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

днепропетровск

вооруженные силы рф

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новые взрывы слышны в Днепропетровской области Украины в ночь на субботу на фоне объявленной ранее в регионе воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели". Ранее о многочисленных взрывах в Днепропетровске сообщало издание "Страна.ua" и "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 4.13 по 4.28 воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране

https://radiosputnik.ria.ru/20230922/vzryvy-1898088515.html

днепропетровская область

днепропетровск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, днепропетровск, вооруженные силы рф, украина, в мире