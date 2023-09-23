https://ria.ru/20230923/vzryvy-1898153852.html

В Днепропетровской области прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

В Днепропетровской области прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.09.2023

В Днепропетровской области прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

По меньшей мере четыре взрыва прозвучали в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T04:00

2023-09-23T04:00

2023-09-23T04:00

днепропетровская область

украина

днепропетровск

страна.ua

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. По меньшей мере четыре взрыва прозвучали в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели". Ранее о взрывах в Днепропетровске сообщало издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 03.32 по 03.37 воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране

https://ria.ru/20230922/vzryvy-1898139602.html

днепропетровская область

украина

днепропетровск

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днепропетровская область, украина, днепропетровск, страна.ua, вооруженные силы рф, в мире