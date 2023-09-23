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В Днепропетровской области прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.09.2023
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04:00 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/vzryvy-1898153852.html
В Днепропетровской области прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
В Днепропетровской области прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.09.2023
В Днепропетровской области прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
По меньшей мере четыре взрыва прозвучали в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T04:00
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днепропетровская область
украина
днепропетровск
страна.ua
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. По меньшей мере четыре взрыва прозвучали в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели". Ранее о взрывах в Днепропетровске сообщало издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 03.32 по 03.37 воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране
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днепропетровская область
украина
днепропетровск
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днепропетровская область, украина, днепропетровск, страна.ua, вооруженные силы рф, в мире
Днепропетровская область, Украина, Днепропетровск, Страна.ua, Вооруженные силы РФ, В мире
В Днепропетровской области прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

"Зеркало недели": в Днепропетровской области прогремел ряд взрывов

© ГУ ДСНС України в Одеській областіУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© ГУ ДСНС України в Одеській області
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. По меньшей мере четыре взрыва прозвучали в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели".
Ранее о взрывах в Днепропетровске сообщало издание "Страна.ua".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 03.32 по 03.37 воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Вчера, 22:47
 
Днепропетровская областьУкраинаДнепропетровскСтрана.uaВооруженные силы РФВ мире
 
 
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