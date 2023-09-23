https://ria.ru/20230923/vzryv-1898156375.html

СМИ: в Днепропетровской области в четвертый раз за ночь прогремел взрыв

СМИ: в Днепропетровской области в четвертый раз за ночь прогремел взрыв - РИА Новости, 23.09.2023

СМИ: в Днепропетровской области в четвертый раз за ночь прогремел взрыв

Новый взрыв, четвертый по счету, прогремел в ночь на субботу в Днепропетровской области Украины, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T05:29

2023-09-23T05:29

2023-09-23T06:03

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

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вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новый взрыв, четвертый по счету, прогремел в ночь на субботу в Днепропетровской области Украины, сообщает издание "Зеркало недели". "Днепр (украинское название Днепропетровска — ред.) — снова взрыв", - пишет издание в Telegram-канале.Ранее о многочисленных взрывах в Днепропетровске сообщали издания "Страна.ua" и "Зеркало недели".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 04.13 по 04.28 воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230922/vzryvy-1898139602.html

украина

днепропетровская область

днепропетровск

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украина, днепропетровская область, днепропетровск, вооруженные силы рф, в мире