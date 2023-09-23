https://ria.ru/20230923/vzryv-1898156375.html
СМИ: в Днепропетровской области в четвертый раз за ночь прогремел взрыв
СМИ: в Днепропетровской области в четвертый раз за ночь прогремел взрыв - РИА Новости, 23.09.2023
СМИ: в Днепропетровской области в четвертый раз за ночь прогремел взрыв
Новый взрыв, четвертый по счету, прогремел в ночь на субботу в Днепропетровской области Украины, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T05:29
2023-09-23T05:29
2023-09-23T06:03
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
днепропетровск
вооруженные силы рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842139716_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_adc9ac1b8056e236d8d1f97328e3a5c6.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новый взрыв, четвертый по счету, прогремел в ночь на субботу в Днепропетровской области Украины, сообщает издание "Зеркало недели". "Днепр (украинское название Днепропетровска — ред.) — снова взрыв", - пишет издание в Telegram-канале.Ранее о многочисленных взрывах в Днепропетровске сообщали издания "Страна.ua" и "Зеркало недели".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 04.13 по 04.28 воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230922/vzryvy-1898139602.html
украина
днепропетровская область
днепропетровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842139716_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_acaf12ea7c3f253eb7013e27b9cff8d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днепропетровская область, днепропетровск, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Днепропетровск, Вооруженные силы РФ, В мире
СМИ: в Днепропетровской области в четвертый раз за ночь прогремел взрыв
"Зеркало недели": в Днепропетровской области снова прогремел взрыв