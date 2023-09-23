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СМИ: в Днепропетровской области в четвертый раз за ночь прогремел взрыв - РИА Новости, 23.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:29 23.09.2023 (обновлено: 06:03 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/vzryv-1898156375.html
СМИ: в Днепропетровской области в четвертый раз за ночь прогремел взрыв
СМИ: в Днепропетровской области в четвертый раз за ночь прогремел взрыв - РИА Новости, 23.09.2023
СМИ: в Днепропетровской области в четвертый раз за ночь прогремел взрыв
Новый взрыв, четвертый по счету, прогремел в ночь на субботу в Днепропетровской области Украины, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T05:29
2023-09-23T06:03
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
днепропетровск
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новый взрыв, четвертый по счету, прогремел в ночь на субботу в Днепропетровской области Украины, сообщает издание "Зеркало недели". &quot;Днепр (украинское название Днепропетровска — ред.) — снова взрыв&quot;, - пишет издание в Telegram-канале.Ранее о многочисленных взрывах в Днепропетровске сообщали издания "Страна.ua" и "Зеркало недели".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 04.13 по 04.28 воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230922/vzryvy-1898139602.html
украина
днепропетровская область
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украина, днепропетровская область, днепропетровск, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Днепропетровск, Вооруженные силы РФ, В мире
СМИ: в Днепропетровской области в четвертый раз за ночь прогремел взрыв

"Зеркало недели": в Днепропетровской области снова прогремел взрыв

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новый взрыв, четвертый по счету, прогремел в ночь на субботу в Днепропетровской области Украины, сообщает издание "Зеркало недели".
«

"Днепр (украинское название Днепропетровска — ред.) — снова взрыв", - пишет издание в Telegram-канале.

Ранее о многочисленных взрывах в Днепропетровске сообщали издания "Страна.ua" и "Зеркало недели".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 04.13 по 04.28 воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Вчера, 22:47
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДнепропетровская областьДнепропетровскВооруженные силы РФВ мире
 
 
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