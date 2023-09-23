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"Угроза номер один": разведчик раскрыл судьбу Зеленского - РИА Новости, 23.09.2023
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09:28 23.09.2023 (обновлено: 17:14 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/ugroza-1898168426.html
"Угроза номер один": разведчик раскрыл судьбу Зеленского
"Угроза номер один": разведчик раскрыл судьбу Зеленского - РИА Новости, 23.09.2023
"Угроза номер один": разведчик раскрыл судьбу Зеленского
Владимиру Зеленскому может грозить военный переворот со стороны обманутых и преданных правительством Вооруженных сил Украины, заявил бывший американский... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T09:28
2023-09-23T17:14
в мире
артемовский
владимир зеленский
скотт риттер
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому может грозить военный переворот со стороны обманутых и преданных правительством Вооруженных сил Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector."Украинские офицеры, генералы и полковники среднего звена могут это сделать (сместить Зеленского. — Прим. ред.). &lt;…&gt; Они могли бы начать переворот и сместить человека, которого они считают угрозой номер один для их национальной безопасности. И это — Владимир Зеленский", — выразил он свое мнение.Риттер подчеркнул, что украинские военные чувствуют разочарование из-за невосполнимых потерь в своих рядах, к которым привела политика Зеленского. Более того, добавил он, если военные не осуществят переворот, это могут сделать приближенные украинского лидера, не видящие в нем больше никакой пользы."Такова судьба коррумпированного правительства Украины", — подытожил бывший разведчик.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил сообщил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения.
https://ria.ru/20230922/generaly-1897955848.html
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в мире, артемовский, владимир зеленский, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
В мире, Артемовский, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Угроза номер один": разведчик раскрыл судьбу Зеленского

Экс-разведчик Риттер: ВСУ могут попытаться избавиться от Зеленского из-за потерь

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время визита в США
Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время визита в США
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому может грозить военный переворот со стороны обманутых и преданных правительством Вооруженных сил Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.
"Украинские офицеры, генералы и полковники среднего звена могут это сделать (сместить Зеленского. — Прим. ред.). <…> Они могли бы начать переворот и сместить человека, которого они считают угрозой номер один для их национальной безопасности. И это — Владимир Зеленский", — выразил он свое мнение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
"Шансов нет": Зеленскому передали плохие новости с фронта
22 сентября, 11:08
Риттер подчеркнул, что украинские военные чувствуют разочарование из-за невосполнимых потерь в своих рядах, к которым привела политика Зеленского. Более того, добавил он, если военные не осуществят переворот, это могут сделать приближенные украинского лидера, не видящие в нем больше никакой пользы.
"Такова судьба коррумпированного правительства Украины", — подытожил бывший разведчик.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил сообщил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения.
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В миреАртемовскийВладимир ЗеленскийСкотт РиттерСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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