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"Угроза номер один": разведчик раскрыл судьбу Зеленского
"Угроза номер один": разведчик раскрыл судьбу Зеленского - РИА Новости, 23.09.2023
"Угроза номер один": разведчик раскрыл судьбу Зеленского
Владимиру Зеленскому может грозить военный переворот со стороны обманутых и преданных правительством Вооруженных сил Украины, заявил бывший американский... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T09:28
2023-09-23T09:28
2023-09-23T17:14
в мире
артемовский
владимир зеленский
скотт риттер
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому может грозить военный переворот со стороны обманутых и преданных правительством Вооруженных сил Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector."Украинские офицеры, генералы и полковники среднего звена могут это сделать (сместить Зеленского. — Прим. ред.). <…> Они могли бы начать переворот и сместить человека, которого они считают угрозой номер один для их национальной безопасности. И это — Владимир Зеленский", — выразил он свое мнение.Риттер подчеркнул, что украинские военные чувствуют разочарование из-за невосполнимых потерь в своих рядах, к которым привела политика Зеленского. Более того, добавил он, если военные не осуществят переворот, это могут сделать приближенные украинского лидера, не видящие в нем больше никакой пользы."Такова судьба коррумпированного правительства Украины", — подытожил бывший разведчик.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил сообщил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения.
https://ria.ru/20230922/generaly-1897955848.html
https://ria.ru/20230922/plan-1898029831.html
артемовский
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в мире, артемовский, владимир зеленский, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
В мире, Артемовский, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Угроза номер один": разведчик раскрыл судьбу Зеленского
Экс-разведчик Риттер: ВСУ могут попытаться избавиться от Зеленского из-за потерь