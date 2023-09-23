"Все бригады". В США указали, какой колоссальный удар Россия нанесла ВСУ
Экс-разведчик Риттер: практически все бригады ВСУ потеряли боеспособность
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Практически все бригады Вооруженных сил Украины потеряли боеспособность в ходе контрнаступления, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
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"Когда потери подразделения составляют от 50 до 69 процентов, оно теряет боеспособность. И ее потеряли практически все украинские бригады", — указал специалист.
По словам эксперта, в ходе контрнаступления украинцы несут огромные потери, причем некоторым подразделениям пришлось заменять погибших солдат трижды за время летне-осенней кампании. Он утверждает, что Украина полностью исчерпала все свои возможности по восполнению вооруженных сил, что потенциально может привести к поражению киевского руководства в конфликте.
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"Они теряют ужасно много людей", — подытожил Риттер.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных — как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках этой кампании.
Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках этой кампании.