Рейтинг@Mail.ru
"Все бригады". В США указали, какой колоссальный удар Россия нанесла ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/udar-1898204677.html
"Все бригады". В США указали, какой колоссальный удар Россия нанесла ВСУ
"Все бригады". В США указали, какой колоссальный удар Россия нанесла ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023
"Все бригады". В США указали, какой колоссальный удар Россия нанесла ВСУ
Практически все бригады Вооруженных сил Украины потеряли боеспособность в ходе контрнаступления, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T14:50
2023-09-23T14:50
в мире
украина
россия
киев
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_0e5045465d2cb8c025fef2729c77a67d.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Практически все бригады Вооруженных сил Украины потеряли боеспособность в ходе контрнаступления, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.&quot;Когда потери подразделения составляют от 50 до 69 процентов, оно теряет боеспособность. И ее потеряли практически все украинские бригады&quot;, — указал специалист.По словам эксперта, в ходе контрнаступления украинцы несут огромные потери, причем некоторым подразделениям пришлось заменять погибших солдат трижды за время летне-осенней кампании. Он утверждает, что Украина полностью исчерпала все свои возможности по восполнению вооруженных сил, что потенциально может привести к поражению киевского руководства в конфликте.&quot;Они теряют ужасно много людей&quot;, — подытожил Риттер.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных — как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках этой кампании.
https://ria.ru/20230923/priznanie-1898193470.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0d95996fdca6af46028dbedc46af1bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
В мире, Украина, Россия, Киев, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Все бригады". В США указали, какой колоссальный удар Россия нанесла ВСУ

Экс-разведчик Риттер: практически все бригады ВСУ потеряли боеспособность

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Практически все бригады Вооруженных сил Украины потеряли боеспособность в ходе контрнаступления, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«

"Когда потери подразделения составляют от 50 до 69 процентов, оно теряет боеспособность. И ее потеряли практически все украинские бригады", — указал специалист.

По словам эксперта, в ходе контрнаступления украинцы несут огромные потери, причем некоторым подразделениям пришлось заменять погибших солдат трижды за время летне-осенней кампании. Он утверждает, что Украина полностью исчерпала все свои возможности по восполнению вооруженных сил, что потенциально может привести к поражению киевского руководства в конфликте.
«

"Они теряют ужасно много людей", — подытожил Риттер.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных — как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках этой кампании.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Страны не останется. В США сделали шокирующее признание об Украине
Вчера, 13:21
 
В миреУкраинаРоссияКиевСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала