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Петербуржец зарезал жену на глазах у детей - РИА Новости, 23.09.2023
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12:20 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/ubiystvo-1898186652.html
Петербуржец зарезал жену на глазах у детей
Петербуржец зарезал жену на глазах у детей - РИА Новости, 23.09.2023
Петербуржец зарезал жену на глазах у детей
Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в квартире в Приморском районе Петербурга, подозреваемый по этому делу её муж сейчас находится в больнице,... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T12:20
2023-09-23T12:20
происшествия
санкт-петербург
приморский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в квартире в Приморском районе Петербурга, подозреваемый по этому делу её муж сейчас находится в больнице, так как он пытался свести счеты с жизнью, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу в своем телеграм-канале. "Следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, мужчина 1979 года рождения, вечером 22 сентября 2023 года, находясь в квартире одного из домов по Суздальскому шоссе, в ходе конфликта со своей супругой 1983 года рождения, нанес последней множественные удары ножом по всему телу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После чего, мужчина попытался свести счеты с жизнью. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города, о произошедшем экстренным службам сообщил ребенок, который обнаружил мать на кухне, истекающую кровью. "Женщина попросила вызвать полицию и скорую помощь, муж в этот момент находился в ванной", - добавил собеседник агентства. По его словам, в семье воспитывалось двое детей, на учете никто из взрослых или детей не состоял. По предварительной информации, причиной убийства могла послужить ревность. По данным СК, сейчас подозреваемый находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.
https://ria.ru/20220805/ubiystvo-1807396457.html
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санкт-петербург
приморский район
россия
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происшествия, санкт-петербург, приморский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Петербуржец зарезал жену на глазах у детей

Петербуржец зарезал жену на глазах у детей и пытался покончить с собой

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в квартире в Приморском районе Петербурга, подозреваемый по этому делу её муж сейчас находится в больнице, так как он пытался свести счеты с жизнью, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу в своем телеграм-канале.
"Следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)", - сообщает пресс-служба.
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По данным следствия, мужчина 1979 года рождения, вечером 22 сентября 2023 года, находясь в квартире одного из домов по Суздальскому шоссе, в ходе конфликта со своей супругой 1983 года рождения, нанес последней множественные удары ножом по всему телу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После чего, мужчина попытался свести счеты с жизнью.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города, о произошедшем экстренным службам сообщил ребенок, который обнаружил мать на кухне, истекающую кровью. "Женщина попросила вызвать полицию и скорую помощь, муж в этот момент находился в ванной", - добавил собеседник агентства. По его словам, в семье воспитывалось двое детей, на учете никто из взрослых или детей не состоял. По предварительной информации, причиной убийства могла послужить ревность.
По данным СК, сейчас подозреваемый находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургПриморский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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