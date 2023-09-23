https://ria.ru/20230923/ubiystvo-1898186652.html

Петербуржец зарезал жену на глазах у детей

Петербуржец зарезал жену на глазах у детей - РИА Новости, 23.09.2023

Петербуржец зарезал жену на глазах у детей

Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в квартире в Приморском районе Петербурга, подозреваемый по этому делу её муж сейчас находится в больнице,... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T12:20

2023-09-23T12:20

2023-09-23T12:20

происшествия

санкт-петербург

приморский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в квартире в Приморском районе Петербурга, подозреваемый по этому делу её муж сейчас находится в больнице, так как он пытался свести счеты с жизнью, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу в своем телеграм-канале. "Следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, мужчина 1979 года рождения, вечером 22 сентября 2023 года, находясь в квартире одного из домов по Суздальскому шоссе, в ходе конфликта со своей супругой 1983 года рождения, нанес последней множественные удары ножом по всему телу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После чего, мужчина попытался свести счеты с жизнью. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города, о произошедшем экстренным службам сообщил ребенок, который обнаружил мать на кухне, истекающую кровью. "Женщина попросила вызвать полицию и скорую помощь, муж в этот момент находился в ванной", - добавил собеседник агентства. По его словам, в семье воспитывалось двое детей, на учете никто из взрослых или детей не состоял. По предварительной информации, причиной убийства могла послужить ревность. По данным СК, сейчас подозреваемый находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.

https://ria.ru/20220805/ubiystvo-1807396457.html

https://ria.ru/20230920/kyzyl-1897459979.html

санкт-петербург

приморский район

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, приморский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)