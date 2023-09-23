https://ria.ru/20230923/tigr-1898173398.html
Путин поблагодарил тех, кто создает условия для жизни амурских тигров
Путин поблагодарил тех, кто создает условия для жизни амурских тигров - РИА Новости, 23.09.2023
Путин поблагодарил тех, кто создает условия для жизни амурских тигров
Президент Владимир Путин поздравил с Днем тигра организаторов, участников и гостей мероприятий, посвященных празднику, выразив слова признательности... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T10:05
2023-09-23T10:05
2023-09-23T13:08
экология
дальний восток
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил с Днем тигра организаторов, участников и гостей мероприятий, посвященных празднику, выразив слова признательности специалистам, создающим условия для безопасного проживания популяции амурского тигра в России, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем тигра. Особые слова признательности — ученым, биологам, работникам заповедников, егерям, волонтерам. Во многом благодаря их подвижничеству успешно реализуются серьезные научные, исследовательские программы, создаются условия для безопасного проживания популяции амурского тигра, а в нашем обществе укрепляется приверженность ценностям экологической культуры, бережному отношению к дикой природе", — отметил глава государства. По словам Путина, День тигра считается одним из наиболее ярких событий в общественной и культурной жизни российского Дальнего Востока и всей страны. Он добавил, что праздник проходит на высоком уровне и вовлекает людей, которых волнует судьба "хозяина амурской тайги".Экологический праздник День тигра отмечают жители Дальнего Востока России в последнее воскресенье сентября.
https://ria.ru/20230729/tigr-1887038602.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экология, дальний восток, владимир путин, россия
Экология, Дальний Восток, Владимир Путин, Россия
Путин поблагодарил тех, кто создает условия для жизни амурских тигров
Путин поблагодарил ученых, которые обеспечивают проживание амурского тигра в РФ