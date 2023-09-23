Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил тех, кто создает условия для жизни амурских тигров - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 23.09.2023 (обновлено: 13:08 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/tigr-1898173398.html
Путин поблагодарил тех, кто создает условия для жизни амурских тигров
Путин поблагодарил тех, кто создает условия для жизни амурских тигров - РИА Новости, 23.09.2023
Путин поблагодарил тех, кто создает условия для жизни амурских тигров
Президент Владимир Путин поздравил с Днем тигра организаторов, участников и гостей мероприятий, посвященных празднику, выразив слова признательности... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T10:05
2023-09-23T13:08
экология
дальний восток
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770430964_128:573:2749:2048_1920x0_80_0_0_fd92ab6f76d258adc5c3e7c83992dca7.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил с Днем тигра организаторов, участников и гостей мероприятий, посвященных празднику, выразив слова признательности специалистам, создающим условия для безопасного проживания популяции амурского тигра в России, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем тигра. Особые слова признательности — ученым, биологам, работникам заповедников, егерям, волонтерам. Во многом благодаря их подвижничеству успешно реализуются серьезные научные, исследовательские программы, создаются условия для безопасного проживания популяции амурского тигра, а в нашем обществе укрепляется приверженность ценностям экологической культуры, бережному отношению к дикой природе", — отметил глава государства. По словам Путина, День тигра считается одним из наиболее ярких событий в общественной и культурной жизни российского Дальнего Востока и всей страны. Он добавил, что праздник проходит на высоком уровне и вовлекает людей, которых волнует судьба "хозяина амурской тайги".Экологический праздник День тигра отмечают жители Дальнего Востока России в последнее воскресенье сентября.
https://ria.ru/20230729/tigr-1887038602.html
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770430964_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_c657fd98336915cc1e15917486981f24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экология, дальний восток, владимир путин, россия
Экология, Дальний Восток, Владимир Путин, Россия
Путин поблагодарил тех, кто создает условия для жизни амурских тигров

Путин поблагодарил ученых, которые обеспечивают проживание амурского тигра в РФ

© РИА Новости / Игорь ОнучинАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
Амурский тигр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил с Днем тигра организаторов, участников и гостей мероприятий, посвященных празднику, выразив слова признательности специалистам, создающим условия для безопасного проживания популяции амурского тигра в России, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
«
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем тигра. Особые слова признательности — ученым, биологам, работникам заповедников, егерям, волонтерам. Во многом благодаря их подвижничеству успешно реализуются серьезные научные, исследовательские программы, создаются условия для безопасного проживания популяции амурского тигра, а в нашем обществе укрепляется приверженность ценностям экологической культуры, бережному отношению к дикой природе", — отметил глава государства.
По словам Путина, День тигра считается одним из наиболее ярких событий в общественной и культурной жизни российского Дальнего Востока и всей страны. Он добавил, что праздник проходит на высоком уровне и вовлекает людей, которых волнует судьба "хозяина амурской тайги".
Экологический праздник День тигра отмечают жители Дальнего Востока России в последнее воскресенье сентября.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Путин поздравил центр "Амурский тигр" с десятилетием
29 июля, 10:59
 
ЭкологияДальний ВостокВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала