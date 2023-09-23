https://ria.ru/20230923/somali-1898218270.html
В Сомали из-за подрыва грузовика погибли не менее 30 человек
В Сомали из-за подрыва грузовика погибли не менее 30 человек - РИА Новости, 23.09.2023
В Сомали из-за подрыва грузовика погибли не менее 30 человек
По меньшей мере 30 человек погибли, десятки получили ранения в результате подрыва грузовика на контрольно-пропускном пункте в городе Белейнвейн в Сомали,... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T16:46
2023-09-23T16:46
2023-09-23T16:46
в мире
сомали
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли, десятки получили ранения в результате подрыва грузовика на контрольно-пропускном пункте в городе Белейнвейн в Сомали, передает интернет-портал Garowe в соцсети X (экс-Twitter). "Около 30 человек погибли, десятки ранены в результате подрыва террористом-смертником начиненного взрывчаткой грузовика на контрольно-пропускном пункте Хорсед в городе Белейнвейн, это стало самым смертоносным терактом (в Сомали – ред.) с прошлого года", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что, согласно видео из соцсетей, на месте взрыва были значительно повреждены здания.
https://ria.ru/20230829/somali-1892898972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сомали
В Сомали из-за подрыва грузовика погибли не менее 30 человек
В Сомали из-за подрыва грузовика погибли не менее 30 человек, десятки ранены
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
По меньшей мере 30 человек погибли, десятки получили ранения в результате подрыва грузовика на контрольно-пропускном пункте в городе Белейнвейн в Сомали, передает интернет-портал Garowe в соцсети X
(экс-Twitter).
"Около 30 человек погибли, десятки ранены в результате подрыва террористом-смертником начиненного взрывчаткой грузовика на контрольно-пропускном пункте Хорсед в городе Белейнвейн, это стало самым смертоносным терактом (в Сомали – ред.) с прошлого года", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что, согласно видео из соцсетей, на месте взрыва были значительно повреждены здания.
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