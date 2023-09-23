https://ria.ru/20230923/somali-1898218270.html

В Сомали из-за подрыва грузовика погибли не менее 30 человек

В Сомали из-за подрыва грузовика погибли не менее 30 человек - РИА Новости, 23.09.2023

В Сомали из-за подрыва грузовика погибли не менее 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли, десятки получили ранения в результате подрыва грузовика на контрольно-пропускном пункте в городе Белейнвейн в Сомали,... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T16:46

2023-09-23T16:46

2023-09-23T16:46

в мире

сомали

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли, десятки получили ранения в результате подрыва грузовика на контрольно-пропускном пункте в городе Белейнвейн в Сомали, передает интернет-портал Garowe в соцсети X (экс-Twitter). "Около 30 человек погибли, десятки ранены в результате подрыва террористом-смертником начиненного взрывчаткой грузовика на контрольно-пропускном пункте Хорсед в городе Белейнвейн, это стало самым смертоносным терактом (в Сомали – ред.) с прошлого года", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что, согласно видео из соцсетей, на месте взрыва были значительно повреждены здания.

https://ria.ru/20230829/somali-1892898972.html

сомали

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сомали