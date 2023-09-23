Рейтинг@Mail.ru
В Сомали из-за подрыва грузовика погибли не менее 30 человек - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/somali-1898218270.html
В Сомали из-за подрыва грузовика погибли не менее 30 человек
В Сомали из-за подрыва грузовика погибли не менее 30 человек - РИА Новости, 23.09.2023
В Сомали из-за подрыва грузовика погибли не менее 30 человек
По меньшей мере 30 человек погибли, десятки получили ранения в результате подрыва грузовика на контрольно-пропускном пункте в городе Белейнвейн в Сомали,... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T16:46
2023-09-23T16:46
в мире
сомали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153229/48/1532294829_0:276:2682:1784_1920x0_80_0_0_32d2a6fd91bc788937ffb679e54cf997.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли, десятки получили ранения в результате подрыва грузовика на контрольно-пропускном пункте в городе Белейнвейн в Сомали, передает интернет-портал Garowe в соцсети X (экс-Twitter). "Около 30 человек погибли, десятки ранены в результате подрыва террористом-смертником начиненного взрывчаткой грузовика на контрольно-пропускном пункте Хорсед в городе Белейнвейн, это стало самым смертоносным терактом (в Сомали – ред.) с прошлого года", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что, согласно видео из соцсетей, на месте взрыва были значительно повреждены здания.
https://ria.ru/20230829/somali-1892898972.html
сомали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153229/48/1532294829_104:0:2483:1784_1920x0_80_0_0_6b3c8f95afb3a2666acfefdb8d30bf78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сомали
В мире, Сомали
В Сомали из-за подрыва грузовика погибли не менее 30 человек

В Сомали из-за подрыва грузовика погибли не менее 30 человек, десятки ранены

© Depositphotos.com / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Depositphotos.com / Free2014
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли, десятки получили ранения в результате подрыва грузовика на контрольно-пропускном пункте в городе Белейнвейн в Сомали, передает интернет-портал Garowe в соцсети X (экс-Twitter).
"Около 30 человек погибли, десятки ранены в результате подрыва террористом-смертником начиненного взрывчаткой грузовика на контрольно-пропускном пункте Хорсед в городе Белейнвейн, это стало самым смертоносным терактом (в Сомали – ред.) с прошлого года", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что, согласно видео из соцсетей, на месте взрыва были значительно повреждены здания.
Сомали - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Боевики "Аш-Шабаб" захватили город Вабхо в Сомали
29 августа, 14:12
 
В миреСомали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала