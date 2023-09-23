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Сенатором от Псковской области станет замкомандующего ВДВ - РИА Новости, 23.09.2023
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18:41 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/senator-1898232070.html
Сенатором от Псковской области станет замкомандующего ВДВ
Сенатором от Псковской области станет замкомандующего ВДВ - РИА Новости, 23.09.2023
Сенатором от Псковской области станет замкомандующего ВДВ
Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Алексей Наумец станет сенатором от Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T18:41
2023-09-23T18:41
псковская область
россия
елена бибикова
михаил ведерников
совет федерации рф
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Алексей Наумец станет сенатором от Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. "Двадцать седьмого сентября будет назначен новый представитель Псковской области в Совете Федерации. Им станет Алексей Наумец, заместитель командующего воздушно-десантными войсками", - сообщил Ведерников. Алексей Наумец будет представлять в Совете Федерацию исполнительную власть Псковской области. Сейчас этот пост занимает Елена Бибикова, которая работает в верхней палате российского парламента уже два срока подряд - с 2014 года. Бибикова входит в состав комитета Совета Федерации по социальной политике. Генерал-майор Алексей Наумец родился 11 февраля 1968 года. В Вооружённых силах с июля 1986 года. Поступил в Рязанское высшее военное командное училище связи им. Маршала Советского Союза М. В. Захарова, проходил обучение в десантной роте. Окончил училище в 1990 году. С февраля 2018 года — заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск РФ. В 2019 году — временно исполняющий обязанности начальника штаба — первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации.
https://ria.ru/20230912/vybory-1895845597.html
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псковская область, россия, елена бибикова, михаил ведерников, совет федерации рф, политика
Псковская область, Россия, Елена Бибикова, Михаил Ведерников, Совет Федерации РФ, Политика
Сенатором от Псковской области станет замкомандующего ВДВ

Новым сенатором от Псковской области станет замкомандующего ВДВ Алексей Наумец

© Фото предоставил помощник командира 106-й Тульской ВДВ по информационному обеспечению Алексей БыковАлексей Наумец
Алексей Наумец
© Фото предоставил помощник командира 106-й Тульской ВДВ по информационному обеспечению Алексей Быков
Алексей Наумец . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Алексей Наумец станет сенатором от Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
"Двадцать седьмого сентября будет назначен новый представитель Псковской области в Совете Федерации. Им станет Алексей Наумец, заместитель командующего воздушно-десантными войсками", - сообщил Ведерников.
Информационный центр ЦИК России - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Избирком признал состоявшимися выборы губернатора Псковской области
12 сентября, 14:40
Алексей Наумец будет представлять в Совете Федерацию исполнительную власть Псковской области. Сейчас этот пост занимает Елена Бибикова, которая работает в верхней палате российского парламента уже два срока подряд - с 2014 года. Бибикова входит в состав комитета Совета Федерации по социальной политике.
Генерал-майор Алексей Наумец родился 11 февраля 1968 года. В Вооружённых силах с июля 1986 года. Поступил в Рязанское высшее военное командное училище связи им. Маршала Советского Союза М. В. Захарова, проходил обучение в десантной роте. Окончил училище в 1990 году. С февраля 2018 года — заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск РФ. В 2019 году — временно исполняющий обязанности начальника штаба — первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации.
Михаил Ведерников - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Псковский губернатор Ведерников побеждает на выборах с 86,3 процента
11 сентября, 05:35
 
Псковская областьРоссияЕлена БибиковаМихаил ВедерниковСовет Федерации РФПолитика
 
 
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