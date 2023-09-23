Сенатором от Псковской области станет замкомандующего ВДВ
Новым сенатором от Псковской области станет замкомандующего ВДВ Алексей Наумец
© Фото предоставил помощник командира 106-й Тульской ВДВ по информационному обеспечению Алексей БыковАлексей Наумец
© Фото предоставил помощник командира 106-й Тульской ВДВ по информационному обеспечению Алексей Быков
Алексей Наумец . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Алексей Наумец станет сенатором от Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
"Двадцать седьмого сентября будет назначен новый представитель Псковской области в Совете Федерации. Им станет Алексей Наумец, заместитель командующего воздушно-десантными войсками", - сообщил Ведерников.
Алексей Наумец будет представлять в Совете Федерацию исполнительную власть Псковской области. Сейчас этот пост занимает Елена Бибикова, которая работает в верхней палате российского парламента уже два срока подряд - с 2014 года. Бибикова входит в состав комитета Совета Федерации по социальной политике.
Генерал-майор Алексей Наумец родился 11 февраля 1968 года. В Вооружённых силах с июля 1986 года. Поступил в Рязанское высшее военное командное училище связи им. Маршала Советского Союза М. В. Захарова, проходил обучение в десантной роте. Окончил училище в 1990 году. С февраля 2018 года — заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск РФ. В 2019 году — временно исполняющий обязанности начальника штаба — первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации.