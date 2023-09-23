Сальдо избрали губернатором Херсонской области
Сальдо принес присягу и вступил в должность губернатора Херсонской области
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВладимир Сальдо после вступления в должность губернатора Херсонской области. 23 сентября 2023
Владимир Сальдо после вступления в должность губернатора Херсонской области. 23 сентября 2023
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Владимир Сальдо сообщил в телеграм-канале, что избран депутатами Херсонской областной думы губернатором региона и вступил в должность.
"Сегодня был избран депутатами Херсонской областной думы губернатором Херсонской области, принёс присягу на верность конституции Российской Федерации и народу Херсонской области и вступил в должность", - написал Сальдо.
Сальдо поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие и представление его кандидатуры, а депутатов - за её поддержку. На церемонии избрания присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Теперь все ветви власти сосредоточат усилия на выполнении президентской "Программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года". Это наш главный план по возрождению области и повышению уровня жизни наших людей", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.