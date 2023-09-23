https://ria.ru/20230923/saldo-1898182480.html

Сальдо избрали губернатором Херсонской области

Сальдо избрали губернатором Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2023

Сальдо избрали губернатором Херсонской области

Владимир Сальдо сообщил в телеграм-канале, что избран депутатами Херсонской областной думы губернатором региона и вступил в должность. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T11:43

2023-09-23T11:43

2023-09-23T11:57

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Владимир Сальдо сообщил в телеграм-канале, что избран депутатами Херсонской областной думы губернатором региона и вступил в должность. "Сегодня был избран депутатами Херсонской областной думы губернатором Херсонской области, принёс присягу на верность конституции Российской Федерации и народу Херсонской области и вступил в должность", - написал Сальдо.Сальдо поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие и представление его кандидатуры, а депутатов - за её поддержку. На церемонии избрания присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Теперь все ветви власти сосредоточат усилия на выполнении президентской "Программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года". Это наш главный план по возрождению области и повышению уровня жизни наших людей", - подчеркнул Сальдо.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230916/kherson-1896676997.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , владимир сальдо, политика