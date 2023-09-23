Рейтинг@Mail.ru
Сальдо избрали губернатором Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 23.09.2023 (обновлено: 11:57 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/saldo-1898182480.html
Сальдо избрали губернатором Херсонской области
Сальдо избрали губернатором Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2023
Сальдо избрали губернатором Херсонской области
Владимир Сальдо сообщил в телеграм-канале, что избран депутатами Херсонской областной думы губернатором региона и вступил в должность. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T11:43
2023-09-23T11:57
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898182325_0:22:1280:742_1920x0_80_0_0_1ce8a4ab127caa954b07f11170bc406d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Владимир Сальдо сообщил в телеграм-канале, что избран депутатами Херсонской областной думы губернатором региона и вступил в должность. "Сегодня был избран депутатами Херсонской областной думы губернатором Херсонской области, принёс присягу на верность конституции Российской Федерации и народу Херсонской области и вступил в должность", - написал Сальдо.Сальдо поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие и представление его кандидатуры, а депутатов - за её поддержку. На церемонии избрания присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Теперь все ветви власти сосредоточат усилия на выполнении президентской "Программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года". Это наш главный план по возрождению области и повышению уровня жизни наших людей", - подчеркнул Сальдо.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230916/kherson-1896676997.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898182325_78:0:1215:853_1920x0_80_0_0_386f35bcde9c4bf6d6d45a21c5ea8267.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, политика
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Политика
Сальдо избрали губернатором Херсонской области

Сальдо принес присягу и вступил в должность губернатора Херсонской области

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВладимир Сальдо после вступления в должность губернатора Херсонской области. 23 сентября 2023
Владимир Сальдо после вступления в должность губернатора Херсонской области. 23 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Владимир Сальдо после вступления в должность губернатора Херсонской области. 23 сентября 2023
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Владимир Сальдо сообщил в телеграм-канале, что избран депутатами Херсонской областной думы губернатором региона и вступил в должность.
"Сегодня был избран депутатами Херсонской областной думы губернатором Херсонской области, принёс присягу на верность конституции Российской Федерации и народу Херсонской области и вступил в должность", - написал Сальдо.
Сальдо поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие и представление его кандидатуры, а депутатов - за её поддержку. На церемонии избрания присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Теперь все ветви власти сосредоточат усилия на выполнении президентской "Программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года". Это наш главный план по возрождению области и повышению уровня жизни наших людей", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Херсон - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Советник Сальдо заявил о катастрофе в подконтрольном Киеву Херсоне
16 сентября, 10:23
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала