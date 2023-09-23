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Режиссер БДТ бесследно пропал на велопрогулке
Режиссер БДТ бесследно пропал на велопрогулке - РИА Новости, 23.09.2023
Режиссер БДТ бесследно пропал на велопрогулке
В Санкт-Петербурге пропал режиссер Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александр Никаноров, соответствующая информация опубликована в... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T02:23
2023-09-23T02:23
2023-09-23T02:23
происшествия
санкт-петербург
большой драматический театр товстоногова
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В Санкт-Петербурге пропал режиссер Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александр Никаноров, соответствующая информация опубликована в петербургском паблике поискового отряда "ЛизаАлерт" во "ВКонтакте".Как отметили волонтеры, местонахождение 40-летнего Никанорова неизвестно с 21 сентября, при себе он имел велосипед.В тематическом паблике "Современный театр" во "ВКонтакте" также опубликовали запись об исчезновении режиссера и призыв помочь с поисками. Отмечается, что Никаноров выехал из дома на велосипеде, телефон он с собой не взял.По данным сайта БДТ, Никаноров работает режиссером с 2014 года, в 2013-м он с отличием окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПБГАТИ) по специальностям режиссура драмы и актерское мастерство.
https://ria.ru/20230922/babushka-1898033062.html
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происшествия, санкт-петербург, большой драматический театр товстоногова
Происшествия, Санкт-Петербург, Большой драматический театр Товстоногова
Режиссер БДТ бесследно пропал на велопрогулке
В Петербурге ищут пропавшего режиссера БДТ Александра Никанорова