https://ria.ru/20230923/rezhisser-1898150879.html

Режиссер БДТ бесследно пропал на велопрогулке

Режиссер БДТ бесследно пропал на велопрогулке - РИА Новости, 23.09.2023

Режиссер БДТ бесследно пропал на велопрогулке

В Санкт-Петербурге пропал режиссер Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александр Никаноров, соответствующая информация опубликована в... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T02:23

2023-09-23T02:23

2023-09-23T02:23

происшествия

санкт-петербург

большой драматический театр товстоногова

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В Санкт-Петербурге пропал режиссер Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александр Никаноров, соответствующая информация опубликована в петербургском паблике поискового отряда "ЛизаАлерт" во "ВКонтакте".Как отметили волонтеры, местонахождение 40-летнего Никанорова неизвестно с 21 сентября, при себе он имел велосипед.В тематическом паблике "Современный театр" во "ВКонтакте" также опубликовали запись об исчезновении режиссера и призыв помочь с поисками. Отмечается, что Никаноров выехал из дома на велосипеде, телефон он с собой не взял.По данным сайта БДТ, Никаноров работает режиссером с 2014 года, в 2013-м он с отличием окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПБГАТИ) по специальностям режиссура драмы и актерское мастерство.

https://ria.ru/20230922/babushka-1898033062.html

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происшествия, санкт-петербург, большой драматический театр товстоногова