https://ria.ru/20230923/popova-1897961451.html

Анна Попова: применение снарядов с обедненным ураном не пройдет бесследно

Анна Попова: применение снарядов с обедненным ураном не пройдет бесследно - РИА Новости, 23.09.2023

Анна Попова: применение снарядов с обедненным ураном не пройдет бесследно

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости рассказала об опасности применения Украиной снарядов с обедненным ураном, о рисках, которые возникают... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T11:00

2023-09-23T11:00

2023-09-23T11:00

интервью

интервью - авторы

россия

украина

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

аэс "фукусима"

япония

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости рассказала об опасности применения Украиной снарядов с обедненным ураном, о рисках, которые возникают после сброса воды с АЭС "Фукусима", "болезни легионеров", распространяющейся в Польше, и об эпидситуации в новых регионах, а также о масочном режиме, подъеме заболеваемости коронавирусом, контроле за очагами чумы и о ситуации с корью. Беседовала Людмила Белоножко.– Анна Юрьевна, на ВЭФ был дан старт кампании по вакцинации против гриппа. Мы заметили, что все сотрудники Роспотребнадзора там были в масках. Не планируете возвращать масочный режим?– Мы точно не планируем возвращать масочный режим, если для этого не будет серьезных оснований. Сегодня их нет. А то, что многие участники на площадке форума в масках, это вполне объяснимо, наблюдается рост сезонных ОРВИ, и люди таким образом демонстрируют бережное отношение к своему здоровью, я это только приветствую.– Есть ли риски подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, когда можно его ожидать?– Рост заболеваемости мы уже наблюдаем, собственно, мы его и прогнозировали – со второй половины августа в больших городах, с последующим развитием ситуации на территории всех регионов. Отличительной чертой подъема заболеваемости этого сезона является небольшое количество госпитализаций. Что само по себе внушает определенный оптимизм. Вместе с тем, и ковид, и грипп для организма человека несут негативные последствия, это сложные заболевания для организма, поэтому в данной ситуации лучше не болеть. Нужно привиться и соблюдать общепринятые правила профилактики, которые позволят избежать заражения.Я хотела бы отметить, что мы с большой осторожностью следим за развитием ситуации, потому что, абсолютно очевидно, что сегодня есть определенные проблемы с иммунитетом на популяционном уровне.Ковид настолько небезразличен, как инфекция, для системы иммунитета человека, что сегодня наши ученые говорят вообще об иммунодепрессии у определенных контингентов и у большого удельного веса населения нашей страны. Поэтому на этом фоне инфекционные заболевания, которые ранее протекали легко, в первую очередь речь идет про вирусные заболевания, сейчас могут протекать тяжелее, с осложнениями. А второй неприятной особенностью сегодняшнего дня является растущая антибиотикорезистентность – устойчивость бактерий к антибиотикам. Хотя этот тренд наблюдается уже достаточное количество лет. Но в ковидный период количество использованных антибиотиков было очень большим, несравненно больше, чем в любой период до пандемии. И нам приходится говорить о такой проблеме, как о тотальной резистентности отдельных бактерий к антибиотикам.На фоне определенных проблем с иммунной системой и очень высокой устойчивостью бактерий к антибиотикам нам очевидны иные риски в сегодняшней ситуации с развитием подъема респираторных инфекций. Потому что нередко респираторная инфекция осложняется бактериальной инфекцией, которую лечить все труднее и труднее, бактерии устойчивы. Еще и поэтому нужно позаботиться о своем организме, и привиться, а там, где нет возможности защититься прививкой, нужно защитить себя теми способами, которые доступны, мы их все очень хорошо знаем.– Ковид все-таки отходит на второй план. Появляются новые вызовы. Недавно были сообщения из Польши о вспышке "болезни легионеров". Есть ли риски для России, и как мы защищаемся от этой болезни?– Российская эпидемиологическая школа очень сильная, с хорошими традициями, поэтому легионеллез для нас является неким экзотическим заболеванием уже много лет. Легионеллез не передается от человека к человеку, заразиться им можно только в результате вдыхания водяной пыли. Что это такое? Это душ или вода в кране, если мы ее разбрызгиваем, умываясь, или же это кондиционеры.В Российской Федерации для того, чтобы не было заражения через воду, достаточно давно внесены определенные изменения в санитарные правила: температура горячей воды не должна быть меньше 60 градусов. В такой воде легионелла не выживает. А если температура ниже, как сейчас в Европе, то для легионеллы это подходящая среда. В Польше, например, требования к температуре воды в горячей системе водоснабжения иные, чем в России, примерно, градусов на пять ниже, потому что повышение даже на один градус влечет за собой определенные финансовые затраты. А вот Российская Федерация уже давно использует эти требования санитарного законодательства и не имеет никаких проблем с легионеллезом. Мы контролируем и температуру воды, и наличие легионелл. У нас есть свои прекрасные тест-системы по выявлению этой инфекции. Конечно у нас случаются случаи завозного легионеллеза, но они единичные.К сожалению, в Польше люди болеют, хуже того – они умирают, летальность там очень высокая – 10%. Ситуация так складывается, потому что ей позволили развиться, на мой взгляд, это совершенно недопустимо.– А какие-то дополнительные меры на границе предприняты в связи с легионелезом?– В рамках федеральной программы "Санитарный щит" у нас усилен санитарно-карантинный контроль на границе. Все пункты пропуска, а их 241, оборудованы АИС "Периметр". В аэропортах – это основной возможный путь проникновения инфекций в страну – установлены современные дистанционные тепловизоры. Наши сотрудники в форме, незаметно для пассажиров осуществляют контроль за прибывающим потоком, и каждый человек с повышенной температурой им заметен.– В Монголии были выявлены случаи чумы. Не выявлены ли случаи заражения в России? И есть ли риск ее распространения?– На сегодняшний день рисков распространения чумы нет, и мы делаем все, чтобы они не возникли. Несмотря на то, что очаг, выявленный в Монголии, находится в 250 километрах от нашей границы, риск завоза инфекции в Россию минимален. Роспотребнадзор осуществляет постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами, проводится усиленный санитарно-карантинный контроль, задействована автоматизированная информационная система "Периметр". Для того, чтобы не возникало рисков распространения, по поручению президента Российской Федерации, с 2015 года мы ведем большую программу по трансграничным очагам. Мы следим за всеми природными очагами в России и обязательно взаимодействуем с коллегами тех стран, где риски чумных очагов возможны, и делаем все для того, чтобы их и не было, при том, что природные очаги чумы были, есть и будут, это неизбежно.– Как оцениваете ситуацию с корью? Удалось ли добиться снижения заболеваемости?– Ситуация по кори контролируемая. Система здравоохранения и система Роспотребнадзора справились с ней. В настоящее время фиксируются заболевания только среди непривитого населения – это люди, проживающие общинами, которые не прививаются никогда либо по конфессионным, либо по каким-то иным убеждениям.Учитывая тот факт, что корь – это инфекционное заболевание, ее подъемы фиксируются каждые четыре-шесть лет, собственно, что и произошло в этом году. Было заранее приятно решение о подчищающей иммунизации. Общий охват прививками был достаточно высокий. К концу лета, в рамках национального календаря прививок и подчищающей иммунизации было привито порядка 3,5 миллиона человек. Иммунная прослойка в Российской Федерации достаточно высокая, и оснований для того, чтобы предполагать какое-то серьезное осложнение эпидситуации, у нас нет.– Как оцениваете эпидемиологическую ситуацию в новых регионах, в том числе в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС?– Все специалисты в новых регионах работают очень слаженно. Пользуясь случаем, хочу сказать им большое спасибо за это. Произошедшее на Каховской ГЭС было направлено на формирование угрозы биологической безопасности. Наши сотрудники продолжают контроль за обстановкой на данной территории. Регион поддерживает мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады. Продолжается регулярное исследование проб питьевой воды, воды из скважин и колодцев, морской воды и воды в Северо-Крымском канале на предмет отклонения от нормативных показателей. Патогенных микроорганизмов не выявлено. Проведены дезинфекционные мероприятия, налажены поставки вакцин и других препаратов. Продолжается иммунизация населения от инфекционных заболеваний. Обеспечение водой, обеспечение питанием, обеспечение пунктов временного размещения людей – все это, конечно, позволило избежать любых осложнений эпидемиологического характера.Дети пошли в школу, все школы были подготовлены. Осложнений эпидемиологического характера нет, но хочу отметить, что еще одна задача была – это обеспечение школьников здоровым питанием, особенно начальной школы, и эта задача тоже успешно выполняется.Могу сказать, что на сегодняшний день осложнений эпидситуации нет ни в одном из новых регионов. Избирательная кампания тоже прошла очень спокойно в эпидемиологическом плане.– США объявили о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. Какие риски для мирного населения это несет?– На мой взгляд, это большая беда с плохо прогнозируемыми последствиями. Все разговоры о том, что это не страшно и ни к чему плохому не приведет, не объективно отражают ситуацию. Наши ученые из Института радиационной гигиены Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге имеют совершенно иную точку зрения. Скорее всего, может пострадать почва, которую нельзя будет использовать в сельскохозяйственных целях, а это приличные территории. Любое вспыливание частиц почвы будет вести к плотному контакту с тканями человека и конечно приводить к нарушению состояния здоровья. Не видеть этого, допускать мысли, что все это пройдет бесследно, категорически неправильно. Это совершенно недопустимое пренебрежение здоровьем людей.– В конце августа Япония начала сброс воды с АЭС "Фукусима". Роспотребнадзор усиливал контроль за рыбной продукцией. Не выявлено ли опасной продукции у нас в стране?– На сегодняшний день не выявлено никакой опасной продукции. Не выявлено пока и изменений содержания радиоактивных веществ в воде, в том числе трития, но, к сожалению, есть эффект накопления. Этот процесс только начался и еще никак себя не проявил. Но накопления и в донных осадках, и в гидробионтах не может не произойти, потому что количество и объем будут увеличиваться.Россия не так много получает продукции из Японии, практически ничего не получает, но в наших территориальных водах и там, где мы вылавливаем рыбу и морепродукты, мы видим определенные риски накопительного эффекта. Это тема радиационной безопасности, которую давно не поднимали, но сегодня очевидно одно – настало время говорить об этом вслух и громко.Мы со своей стороны усилили контроль и будем дальше его усиливать. Сейчас ведется дооснащение лаборатории во Владивостоке, чтобы проводить все исследования на месте, не отправляя в Москву. Хотя параллельный контроль необходим для чистоты исследований.– То есть контроль идет не только за импортной продукцией, но и той, что в России вылавливается?– Конечно. Контролируется и продукция, и вода, и донные отложения там, где это возможно. Мы с коллегами из других ведомств реализуем комплексный подход.

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https://ria.ru/20230918/ukraina-1896549764.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, украина, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аэс "фукусима", япония, грипп в россии