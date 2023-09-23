Вице-премьер Британии пообещал годами поддерживать Украину
Вице-премьер Британии Дауден пообещал годами поддерживать Киев, если потребуется
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Великобритания, если потребуется, будет поддерживать Украину "годами" в ее противостоянии с Россией, заявил вице-премьер Соединенного Королевства Оливер Дауден в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.
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"Пока этого (завершения конфликта - ред.) не произойдет, Великобритания будет стоять на стороне Украины. Чего бы это ни стоило. Неделями, месяцами, если потребуется, то годами", - заявил Дауден.
Начальник британского генштаба Патрик Сандерс ранее в сентябре заявил, что Британия занимается обучением 30-40% украинских "добровольцев".
Экс-премьер Британии Борис Джонсон неоднократно заявлял о необходимости усиливать военную помощь Украине. Так, в январе он призвал европейцев поставлять Киеву танки, в феврале - передать американские самолеты и артиллерию дальнего радиуса действия, а главу британского правительства Риши Сунака - отправить Украине истребители Typhoon.
Великобритания в мае 2023 года объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации).
При этом летом и осенью в Великобритании прошла волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. В протестах участвовали сотрудники железнодорожных компаний, системы здравоохранения, аэропортов, адвокаты, учителя, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
В июле Бен Уоллес, занимавший на тот момент пост главы минобороны Великобритании, заявил, что Лондон потратил 2,3 миллиарда фунтов стерлингов на поддержку Киева в период с апреля 2022 по март 2023 года. Тем самым, по словам министра обороны, Британия занимает второе место после США с точки зрения международных доноров военной помощи.