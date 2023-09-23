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Кириенко открыл мультимедийный парк "Россия — моя история" в Мелитополе - РИА Новости, 23.09.2023
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15:52 23.09.2023 (обновлено: 18:32 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/park-1898212137.html
Кириенко открыл мультимедийный парк "Россия — моя история" в Мелитополе
Кириенко открыл мультимедийный парк "Россия — моя история" в Мелитополе - РИА Новости, 23.09.2023
Кириенко открыл мультимедийный парк "Россия — моя история" в Мелитополе
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил запорожский Мелитополь и принял участие в открытии нового мультимедийного... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T15:52
2023-09-23T18:32
общество
мелитополь
сергей кириенко
царские волки
евгений балицкий
новороссия
запорожская область
галина данильченко
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил запорожский Мелитополь и принял участие в открытии нового мультимедийного исторического парка "Россия - моя история", сообщает корреспондент РИА Новости. Комплекс представляет из себя интерактивную музейную экспозицию, рассказывающую историю России, Мелитополя и Новороссии с древних времен до новейшего периода. "Открытие этого музея, уникальной экспозиции, которая показывает связь времен, - это не про прошлое. Хотя это, конечно, дань уважения великим землякам. Но это про будущее. Это про будущее, потому что прошлое пытались оторвать для того, чтобы лишить будущего. И задача этого уникального проекта в том, чтобы у каждого жителя Запорожской области, Новороссии, Херсонской области, соседних регионов, была возможность, придя сюда, почувствовать эту историческую связь времени", - обратился к собравшимся Кириенко. Он подчеркнул, что новый комплекс и задачи, которые он призван решить, необходимы для того, чтобы новые регионы и освобожденные территории Новороссии двигались вперед, шли к новым свершениям и открытиям. "Сегодня уже начинается масштабное возрождение. А задача не только в возрождении. Задача в движении вперед. В создании принципиально нового. И вот это требует опоры на традиции, на культуру, на историю. Именно для этого создан такой парк", - сказал Кириенко. Участвовавший в торжественной церемонии врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также поздравил собравшихся с открытием нового музейного комплекса и добавил, что в будущем таких центров будет становится все больше и больше. "Такие центры будем открывать. Будем обязательно вспоминать нашу историю, которую у нас пытались забрать. Каленым железом выжигали всю нашу правду. Нашу веру. Патриотизм наших дедов. Гордость нашу. То, на чем мы всегда стояли… Главная наша задача, чтобы мы больше не повторили той ошибки, которая состоялась в предыдущем поколении", - сказал Балицкий. На церемонии открытия присутствовала глава города Мелитополь Галина Данильченко, руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин, члены и активисты движению "Юг молодой". На открытии комплекса выступил российский оркестр Imperialis Orchestra под руководством его создателя и руководителя Тараса Гусарова. Собравшиеся выразили особую благодарность инициатору проекта митрополиту Тихону и военным строителям, сумевшим в кратчайшие сроки реализовать проект в Мелитополе.
https://ria.ru/20230922/stela-1897987794.html
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общество, мелитополь, сергей кириенко, царские волки, евгений балицкий, новороссия, запорожская область, галина данильченко
Общество, Мелитополь, Сергей Кириенко, Царские волки, Евгений Балицкий, Новороссия, Запорожская область, Галина Данильченко
Кириенко открыл мультимедийный парк "Россия — моя история" в Мелитополе

Кириенко открыл мультимедийный парк "Россия — моя история" в Мелитополе

© Министерство культуры Запорожской областиПервый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко открыл мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" в Мелитополе
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко открыл мультимедийный исторический парк Россия - моя история в Мелитополе
© Министерство культуры Запорожской области
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко открыл мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" в Мелитополе
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил запорожский Мелитополь и принял участие в открытии нового мультимедийного исторического парка "Россия - моя история", сообщает корреспондент РИА Новости.
Комплекс представляет из себя интерактивную музейную экспозицию, рассказывающую историю России, Мелитополя и Новороссии с древних времен до новейшего периода.
«
"Открытие этого музея, уникальной экспозиции, которая показывает связь времен, - это не про прошлое. Хотя это, конечно, дань уважения великим землякам. Но это про будущее. Это про будущее, потому что прошлое пытались оторвать для того, чтобы лишить будущего. И задача этого уникального проекта в том, чтобы у каждого жителя Запорожской области, Новороссии, Херсонской области, соседних регионов, была возможность, придя сюда, почувствовать эту историческую связь времени", - обратился к собравшимся Кириенко.
Он подчеркнул, что новый комплекс и задачи, которые он призван решить, необходимы для того, чтобы новые регионы и освобожденные территории Новороссии двигались вперед, шли к новым свершениям и открытиям. "Сегодня уже начинается масштабное возрождение. А задача не только в возрождении. Задача в движении вперед. В создании принципиально нового. И вот это требует опоры на традиции, на культуру, на историю. Именно для этого создан такой парк", - сказал Кириенко.
Участвовавший в торжественной церемонии врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также поздравил собравшихся с открытием нового музейного комплекса и добавил, что в будущем таких центров будет становится все больше и больше.
«
"Такие центры будем открывать. Будем обязательно вспоминать нашу историю, которую у нас пытались забрать. Каленым железом выжигали всю нашу правду. Нашу веру. Патриотизм наших дедов. Гордость нашу. То, на чем мы всегда стояли… Главная наша задача, чтобы мы больше не повторили той ошибки, которая состоялась в предыдущем поколении", - сказал Балицкий.
На церемонии открытия присутствовала глава города Мелитополь Галина Данильченко, руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин, члены и активисты движению "Юг молодой".
© Министерство культуры Запорожской областиПервый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко открыл мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" в Мелитополе
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко открыл мультимедийный исторический парк Россия - моя история в Мелитополе
© Министерство культуры Запорожской области
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко открыл мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" в Мелитополе
На открытии комплекса выступил российский оркестр Imperialis Orchestra под руководством его создателя и руководителя Тараса Гусарова.
Собравшиеся выразили особую благодарность инициатору проекта митрополиту Тихону и военным строителям, сумевшим в кратчайшие сроки реализовать проект в Мелитополе.
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ОбществоМелитопольСергей КириенкоЦарские волкиЕвгений БалицкийНовороссияЗапорожская областьГалина Данильченко
 
 
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