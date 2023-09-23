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В МИД Турции рассказали, почему Азербайджан провел операцию в Карабахе - РИА Новости, 23.09.2023
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19:02 23.09.2023 (обновлено: 19:23 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/operatsiya-1898235614.html
В МИД Турции рассказали, почему Азербайджан провел операцию в Карабахе
В МИД Турции рассказали, почему Азербайджан провел операцию в Карабахе - РИА Новости, 23.09.2023
В МИД Турции рассказали, почему Азербайджан провел операцию в Карабахе
Азербайджан был вынужден провести антитеррористическую операцию в Карабахе, не имея других вариантов решения проблемы, заявил в субботу глава МИД Турции Хакан... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:02
2023-09-23T19:23
в мире
турция
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
баку
хакан фидан
генеральная ассамблея оон
оон
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СТАМБУЛ, 23 сен - РИА Новости. Азербайджан был вынужден провести антитеррористическую операцию в Карабахе, не имея других вариантов решения проблемы, заявил в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан."Проведение Азербайджаном антитеррористической операции свидетельствует о том, что у Баку не осталось других вариантов решения проблемы. После заключения перемирия (в 2020 году - ред.) ряд обязательств Армении не были выполнены. Азербайджан долгое время терпеливо ждал, в частности, открытия Зангезурского коридора… Они ощутили, что вынуждены сделать это в условиях нереализации обещаний", - заявил Фидан журналистам в Нью-Йорке по итогам участия в Генассамблее ООН.Он отметил, что операция прошла в короткие сроки и соответствовала международному праву.Анкара в ходе Генассамблеи ООН объясняла всем сторонам позицию Баку, отметил Фидан, при этом некоторые стороны выступили с крайне серьезными обвинениями в адрес Баку, не понимая причины операции, но Анкара объяснила им мотивацию Азербайджана.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html
https://ria.ru/20230923/karabakh-1898229667.html
турция
азербайджан
баку
анкара (провинция)
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в мире, турция, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, баку, хакан фидан, генеральная ассамблея оон, оон, анкара (провинция)
В мире, Турция, Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, Баку, Хакан Фидан, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Анкара (провинция)
В МИД Турции рассказали, почему Азербайджан провел операцию в Карабахе

МИД Турции: Баку провел операцию в Карабахе, так как другого решения не было

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкДым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
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Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 сен - РИА Новости. Азербайджан был вынужден провести антитеррористическую операцию в Карабахе, не имея других вариантов решения проблемы, заявил в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан.
«
"Проведение Азербайджаном антитеррористической операции свидетельствует о том, что у Баку не осталось других вариантов решения проблемы. После заключения перемирия (в 2020 году - ред.) ряд обязательств Армении не были выполнены. Азербайджан долгое время терпеливо ждал, в частности, открытия Зангезурского коридора… Они ощутили, что вынуждены сделать это в условиях нереализации обещаний", - заявил Фидан журналистам в Нью-Йорке по итогам участия в Генассамблее ООН.
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21 сентября, 23:27
Он отметил, что операция прошла в короткие сроки и соответствовала международному праву.
Анкара в ходе Генассамблеи ООН объясняла всем сторонам позицию Баку, отметил Фидан, при этом некоторые стороны выступили с крайне серьезными обвинениями в адрес Баку, не понимая причины операции, но Анкара объяснила им мотивацию Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
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В миреТурцияСитуация в Нагорном КарабахеАзербайджанБакуХакан ФиданГенеральная Ассамблея ООНООНАнкара (провинция)
 
 
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