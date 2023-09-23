https://ria.ru/20230923/operatsiya-1898235614.html

В МИД Турции рассказали, почему Азербайджан провел операцию в Карабахе

В МИД Турции рассказали, почему Азербайджан провел операцию в Карабахе - РИА Новости, 23.09.2023

В МИД Турции рассказали, почему Азербайджан провел операцию в Карабахе

Азербайджан был вынужден провести антитеррористическую операцию в Карабахе, не имея других вариантов решения проблемы, заявил в субботу глава МИД Турции Хакан... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:02

2023-09-23T19:02

2023-09-23T19:23

в мире

турция

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

баку

хакан фидан

генеральная ассамблея оон

оон

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СТАМБУЛ, 23 сен - РИА Новости. Азербайджан был вынужден провести антитеррористическую операцию в Карабахе, не имея других вариантов решения проблемы, заявил в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан."Проведение Азербайджаном антитеррористической операции свидетельствует о том, что у Баку не осталось других вариантов решения проблемы. После заключения перемирия (в 2020 году - ред.) ряд обязательств Армении не были выполнены. Азербайджан долгое время терпеливо ждал, в частности, открытия Зангезурского коридора… Они ощутили, что вынуждены сделать это в условиях нереализации обещаний", - заявил Фидан журналистам в Нью-Йорке по итогам участия в Генассамблее ООН.Он отметил, что операция прошла в короткие сроки и соответствовала международному праву.Анкара в ходе Генассамблеи ООН объясняла всем сторонам позицию Баку, отметил Фидан, при этом некоторые стороны выступили с крайне серьезными обвинениями в адрес Баку, не понимая причины операции, но Анкара объяснила им мотивацию Азербайджана.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html

https://ria.ru/20230923/karabakh-1898229667.html

турция

азербайджан

баку

анкара (провинция)

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в мире, турция, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, баку, хакан фидан, генеральная ассамблея оон, оон, анкара (провинция)