В МИД Турции рассказали, почему Азербайджан провел операцию в Карабахе
МИД Турции: Баку провел операцию в Карабахе, так как другого решения не было
© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкДым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе. Архивное фото
СТАМБУЛ, 23 сен - РИА Новости. Азербайджан был вынужден провести антитеррористическую операцию в Карабахе, не имея других вариантов решения проблемы, заявил в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан.
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"Проведение Азербайджаном антитеррористической операции свидетельствует о том, что у Баку не осталось других вариантов решения проблемы. После заключения перемирия (в 2020 году - ред.) ряд обязательств Армении не были выполнены. Азербайджан долгое время терпеливо ждал, в частности, открытия Зангезурского коридора… Они ощутили, что вынуждены сделать это в условиях нереализации обещаний", - заявил Фидан журналистам в Нью-Йорке по итогам участия в Генассамблее ООН.
Он отметил, что операция прошла в короткие сроки и соответствовала международному праву.
Анкара в ходе Генассамблеи ООН объясняла всем сторонам позицию Баку, отметил Фидан, при этом некоторые стороны выступили с крайне серьезными обвинениями в адрес Баку, не понимая причины операции, но Анкара объяснила им мотивацию Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.