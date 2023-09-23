https://ria.ru/20230923/oon-1898208763.html

Индия, Бразилия и ЮАР подчеркнули необходимость реформирования СБ ООН

Индия, Бразилия и ЮАР подчеркнули необходимость реформирования СБ ООН - РИА Новости, 23.09.2023

Индия, Бразилия и ЮАР подчеркнули необходимость реформирования СБ ООН

Главы МИД Индии, Бразилии и Южно-Африканской Республики подчеркнули необходимость реформирования Совета Безопасности ООН, говорится в совместном заявлении по... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T15:30

2023-09-23T15:30

2023-09-23T15:30

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сен - РИА Новости. Главы МИД Индии, Бразилии и Южно-Африканской Республики подчеркнули необходимость реформирования Совета Безопасности ООН, говорится в совместном заявлении по итогам встречи министров трех стран в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Три страны участвуют в диалоговом форуме IBSA (Индия, Бразилия, Южная Африка), созданном в 2003 году для содействия международному сотрудничеству между этими государствами. "Министры подчеркнули, что, хотя всеобъемлющая реформа системы Организации Объединенных Наций остается важнейшим международным мероприятием, продвижение реформы Совета Безопасности должно оставаться неотложным и главным приоритетом. Министры выразили разочарование параличом, наблюдаемым на межправительственных переговорах по реформе Совета Безопасности ООН, которым не хватает прозрачности в методах работы и которые не привели к ощутимому прогрессу в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций", - отмечается в заявлении, распространенном МИД Индии. Главы МИД Индии, Бразилии и Южно-Африканской Республики подчеркнули, что пришло время перейти к процессу, ориентированному на результат, и "настоятельно призвали удвоить усилия для достижения конкретных результатов в установленные сроки по этому вопросу путем начала переговоров на основе текста, основанного на едином всеобъемлющем тексте, в официальной обстановке, в ходе 78-й ГА ООН, в целях скорейшего проведения всеобъемлющей реформы Совета Безопасности". "Министры подтвердили свою приверженность работе по расширению членского состава Совета Безопасности, с тем чтобы включить представительство развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки как в категории постоянных, так и непостоянных членов, для достижения реформированного, представительного, справедливого, отзывчивого и эффективного Совета Безопасности ООН, который отражает современные глобальные реалии", - говорится в заявлении. Участники переговоров поддержали "законное стремление африканских стран иметь постоянное присутствие в СБ ООН и поддержали стремление Бразилии и Индии занять постоянные места в Совете Безопасности".

https://ria.ru/20230922/azerbaydzhan-1897913025.html

https://ria.ru/20230920/sanktsii-1897656186.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, бразилия, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон, юар