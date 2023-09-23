https://ria.ru/20230923/mariupol-1898261088.html

В Мариуполе откроется восстановленный Центр детского творчества

В Мариуполе откроется восстановленный Центр детского творчества - РИА Новости, 23.09.2023

В Мариуполе откроется восстановленный Центр детского творчества

Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе, восстановленный петербургскими специалистами, начнет работу в ближайшее время, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T21:54

2023-09-23T21:54

2023-09-23T21:54

общество

мариуполь

александр беглов

александр невский

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894335073_0:26:1059:622_1920x0_80_0_0_0ad2882ff0ebe9f608cd83be3ab86c78.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе, восстановленный петербургскими специалистами, начнет работу в ближайшее время, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. "Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе начнет работу в ближайшее время… Это один из крупных и важных для Мариуполя объектов, над которым работают петербуржцы", - говорится в сообщении. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, находящийся с рабочей поездкой в Мариуполе, осмотрел восстановленный петербургскими строителями Центр детского и юношеского творчества. В состав центра входят объекты комплексной детско-юношеской школы "Прометей". В том числе два бассейна, помещения для занятий художественной гимнастикой, хореографией, карате, стрельбы из лука и другими видами спорта. Занятия для детей будут бесплатными. На базе центра также будет работать обсерватория. Самый большой в городе 25-метровый бассейн уже заполнен водой. В нем уставлено оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Петербургские спортивные школы будут оказывать методическую помощь мариупольским коллегам. Пуско-наладочные работы в центре находятся на завершающей стадии. Сообщается, что перед зданием центра благоустроен городской сад и создан фонтан. Губернатор Петербурга и представитель администрации Мариуполя дали символический старт работе фонтана. По словам Беглова, юные мариупольцы должны чувствовать заботу. Для этого важно строить не только школы и детские сады, но и хорошо оснащенные учреждения дополнительного образования и спорта. Соглашение о побратимских связях между Санкт-Петербургом и Мариуполем было заключено 1 июня 2022 года. За это время специалистами из Северной столицы в Мариуполе восстановлены и построены десятки объектов. Уже открылись 3 школы, 4 детских сада, волейбольный комплекс Мариупольского университета. Установлен памятник Александру Невскому. Петербургские специалисты также восстановили 8 многоквартирных жилых домов, 4 общежития, отремонтировали и открыли две поликлиники – взрослую и детскую.

https://ria.ru/20230923/retrotramvay-1898259503.html

https://ria.ru/20230917/pamyatnik-1896841841.html

мариуполь

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мариуполь, александр беглов, александр невский, санкт-петербург