https://ria.ru/20230923/mariupol-1898261088.html
В Мариуполе откроется восстановленный Центр детского творчества
В Мариуполе откроется восстановленный Центр детского творчества - РИА Новости, 23.09.2023
В Мариуполе откроется восстановленный Центр детского творчества
Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе, восстановленный петербургскими специалистами, начнет работу в ближайшее время, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T21:54
2023-09-23T21:54
2023-09-23T21:54
общество
мариуполь
александр беглов
александр невский
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе, восстановленный петербургскими специалистами, начнет работу в ближайшее время, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. "Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе начнет работу в ближайшее время… Это один из крупных и важных для Мариуполя объектов, над которым работают петербуржцы", - говорится в сообщении. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, находящийся с рабочей поездкой в Мариуполе, осмотрел восстановленный петербургскими строителями Центр детского и юношеского творчества. В состав центра входят объекты комплексной детско-юношеской школы "Прометей". В том числе два бассейна, помещения для занятий художественной гимнастикой, хореографией, карате, стрельбы из лука и другими видами спорта. Занятия для детей будут бесплатными. На базе центра также будет работать обсерватория. Самый большой в городе 25-метровый бассейн уже заполнен водой. В нем уставлено оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Петербургские спортивные школы будут оказывать методическую помощь мариупольским коллегам. Пуско-наладочные работы в центре находятся на завершающей стадии. Сообщается, что перед зданием центра благоустроен городской сад и создан фонтан. Губернатор Петербурга и представитель администрации Мариуполя дали символический старт работе фонтана. По словам Беглова, юные мариупольцы должны чувствовать заботу. Для этого важно строить не только школы и детские сады, но и хорошо оснащенные учреждения дополнительного образования и спорта. Соглашение о побратимских связях между Санкт-Петербургом и Мариуполем было заключено 1 июня 2022 года. За это время специалистами из Северной столицы в Мариуполе восстановлены и построены десятки объектов. Уже открылись 3 школы, 4 детских сада, волейбольный комплекс Мариупольского университета. Установлен памятник Александру Невскому. Петербургские специалисты также восстановили 8 многоквартирных жилых домов, 4 общежития, отремонтировали и открыли две поликлиники – взрослую и детскую.
https://ria.ru/20230923/retrotramvay-1898259503.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мариуполь, александр беглов, александр невский, санкт-петербург
Общество, Мариуполь, Александр Беглов, Александр Невский, Санкт-Петербург
В Мариуполе откроется восстановленный Центр детского творчества
В Мариуполе скоро откроется восстановленный Центр детского творчества
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе, восстановленный петербургскими специалистами, начнет работу в ближайшее время, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.
"Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе начнет работу в ближайшее время… Это один из крупных и важных для Мариуполя объектов, над которым работают петербуржцы", - говорится в сообщении.
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
, находящийся с рабочей поездкой в Мариуполе, осмотрел восстановленный петербургскими строителями Центр детского и юношеского творчества.
В состав центра входят объекты комплексной детско-юношеской школы "Прометей". В том числе два бассейна, помещения для занятий художественной гимнастикой, хореографией, карате, стрельбы из лука и другими видами спорта. Занятия для детей будут бесплатными. На базе центра также будет работать обсерватория. Самый большой в городе 25-метровый бассейн уже заполнен водой. В нем уставлено оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Петербургские спортивные школы будут оказывать методическую помощь мариупольским коллегам. Пуско-наладочные работы в центре находятся на завершающей стадии.
Сообщается, что перед зданием центра благоустроен городской сад и создан фонтан. Губернатор Петербурга и представитель администрации Мариуполя дали символический старт работе фонтана.
По словам Беглова, юные мариупольцы должны чувствовать заботу. Для этого важно строить не только школы и детские сады, но и хорошо оснащенные учреждения дополнительного образования и спорта.
Соглашение о побратимских связях между Санкт-Петербургом и Мариуполем было заключено 1 июня 2022 года. За это время специалистами из Северной столицы в Мариуполе восстановлены и построены десятки объектов. Уже открылись 3 школы, 4 детских сада, волейбольный комплекс Мариупольского университета. Установлен памятник Александру Невскому
. Петербургские специалисты также восстановили 8 многоквартирных жилых домов, 4 общежития, отремонтировали и открыли две поликлиники – взрослую и детскую.
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