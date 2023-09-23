https://ria.ru/20230923/makron-1898192327.html

Макрон подарит папе Франциску оригинальное издание эссе Альбера Камю

Макрон подарит папе Франциску оригинальное издание эссе Альбера Камю - РИА Новости, 23.09.2023

Макрон подарит папе Франциску оригинальное издание эссе Альбера Камю

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с папой Римским Франциском подарит ему оригинальное издание эссе Альбера Камю "Лето" и произведение Феликса... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T13:11

2023-09-23T13:11

2023-09-23T13:11

религия

в мире

франция

средиземноморье

греция

франциск (хорхе марио бергольо)

эммануэль макрон

религия

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ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с папой Римским Франциском подарит ему оригинальное издание эссе Альбера Камю "Лето" и произведение Феликса Рейно "Морские эск-вото Нотр-Дам-де-ла-Гард", сообщает в субботу издание Provence. "В эту субботу Эммануэль Макрон подарит папе Франциску "Лето" Альбера Камю и "Морские экс-вото Нотр-Дам-де-ла-Гард" Феликса Рейно", - пишет СМИ. В эссе "Лето" автор проводит читателя по всему Средиземноморью: сначала описывает родной для Камю Алжир, затем показывает Грецию и, наконец, уводит в Атлантику, чтобы поближе взглянуть на море. Вторая книга – это результат десятилетней работы по изучению экс-вото (предметы или изображения, которые приносят в церковь для молитвы или просьбы к Богу), которые хранятся в соборе Нотр-Дам-де-ла-Гард. В работе описано 135 экс-вото, принесенные в собор с 1810 по 1998 год, говорится в статье. Отмечается, что президент Франции подписал книгу Камю следующими словами: "Для Его Святейшества Папы Франциска. В память об этих днях в Марселе – изголовья нашего Средиземноморья. С братской дружбой". В пятницу начался двухдневный визит папы Римского Франциска в Марселе, в ходе которого запланировано участие в католической инициативе "Средиземноморские встречи" и встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В субботу папа проведет мессу на стадионе "Оранж Велодром", на которой ожидается 57 тысяч человек.

https://ria.ru/20230921/papa-1897819061.html

https://ria.ru/20230920/rpts-1897639735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, средиземноморье, греция, франциск (хорхе марио бергольо), эммануэль макрон, религия