https://ria.ru/20230923/lavrov-1898247205.html
Лавров рассказал о числе миротворцев в Нагорном Карабахе
Лавров рассказал о числе миротворцев в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров рассказал о числе миротворцев в Нагорном Карабахе
Количество миротворцев РФ в Нагорном Карабахе определяется исходя из ситуации на земле, они помогают наладить диалог Карабаха с Баку, заявил министр иностранных РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T20:15
2023-09-23T20:15
2023-09-23T20:31
в мире
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ситуация в нагорном карабахе
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сергей лавров
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Количество миротворцев РФ в Нагорном Карабахе определяется исходя из ситуации на земле, они помогают наладить диалог Карабаха с Баку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наши миротворцы сейчас помогают контактам между карабахскими представителями и азербайджанскими официальными лицами. Наши миротворцы там присутствуют, исходя из того, что их роль важна для укрепления доверия для того, чтобы карабахцы, особенно в первое время, ощущали себя в безопасности", - сказал он в ходе пресс-конференции."Сколько это потребует времени, какое количество миротворцев потребуется - это вопрос, который решают на месте на земле", - подчеркнул министр.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. 21 сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей армян Карабаха с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230923/istoriya-1898247631.html
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898245326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, россия, баку, сергей лавров, азербайджан
В мире, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе, Россия, Баку, Сергей Лавров, Азербайджан
Лавров рассказал о числе миротворцев в Нагорном Карабахе
Лавров: число миротворцев в Карабахе определяется ситуацией на земле
ООН, 23 сен - РИА Новости. Количество миротворцев РФ в Нагорном Карабахе определяется исходя из ситуации на земле, они помогают наладить диалог Карабаха с Баку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Наши миротворцы сейчас помогают контактам между карабахскими представителями и азербайджанскими официальными лицами. Наши миротворцы там присутствуют, исходя из того, что их роль важна для укрепления доверия для того, чтобы карабахцы, особенно в первое время, ощущали себя в безопасности", - сказал он в ходе пресс-конференции.
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"Сколько это потребует времени, какое количество миротворцев потребуется - это вопрос, который решают на месте на земле", - подчеркнул министр.
Азербайджан
19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване
охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. 21 сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта
прошла встреча представителей армян Карабаха с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
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