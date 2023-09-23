https://ria.ru/20230923/lavrov-1898236752.html
Лавров рассказал о рисках военного освоения НАТО региона АТР
Лавров рассказал о рисках военного освоения НАТО региона АТР - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров рассказал о рисках военного освоения НАТО региона АТР
Военное освоение НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона, которое направлено против России и Китая, порождает риски нового взрывоопасного очага напряженности,... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:11
2023-09-23T19:11
2023-09-23T19:12
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Военное освоение НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона, которое направлено против России и Китая, порождает риски нового взрывоопасного очага напряженности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Новым опасным проявлением натовского экспансионизма стали попытки распространить зону ответственности блока на все Восточное полушарие под лукавым лозунгом "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона". Под эту задачу Вашингтон создает подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы вроде АУКУС, "тройки" США – Япония – Республика Корея, "четверки" Токио – Сеул – Канберра – Веллингтон, подтягивая их участников к практической кооперации с НАТО, которая внедряет свою инфраструктуру на тихоокеанском театре", - сказал Лавров, выступая с трибуны Генассамблеи ООН."Нескрываемая направленность таких усилий против России и Китая, на развал сложившейся вокруг АСЕАН инклюзивной региональной архитектуры порождает риски возникновения нового взрывоопасного очага геополитической напряженности - в дополнение к уже до предела разогретому европейскому", - добавил министр.По его словам, "создается устойчивое впечатление, что США и полностью подчиненный им "западный коллектив" решили придать "доктрине Монро" глобальную проекцию"."Замыслы столь иллюзорные, сколь и крайне опасные, но идеологов нового издания "Pax Americana" это не останавливает", - заключил он.
https://ria.ru/20230724/nato-1885869044.html
https://ria.ru/20230713/lavrov-1883903342.html
атр
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атр, россия, китай, нато, в мире, сша, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
АТР, Россия, Китай, НАТО, В мире, США, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Лавров рассказал о рисках военного освоения НАТО региона АТР
Лавров: военное освоение НАТО региона АТР может вызвать напряженность
ООН, 23 сен - РИА Новости. Военное освоение НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона, которое направлено против России и Китая, порождает риски нового взрывоопасного очага напряженности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Новым опасным проявлением натовского экспансионизма стали попытки распространить зону ответственности блока на все Восточное полушарие под лукавым лозунгом "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона". Под эту задачу Вашингтон
создает подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы вроде АУКУС, "тройки" США
– Япония
– Республика Корея, "четверки" Токио
– Сеул
– Канберра
– Веллингтон
, подтягивая их участников к практической кооперации с НАТО, которая внедряет свою инфраструктуру на тихоокеанском театре", - сказал Лавров, выступая с трибуны Генассамблеи ООН
.
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"Нескрываемая направленность таких усилий против России и Китая, на развал сложившейся вокруг АСЕАН инклюзивной региональной архитектуры порождает риски возникновения нового взрывоопасного очага геополитической напряженности - в дополнение к уже до предела разогретому европейскому", - добавил министр.
По его словам, "создается устойчивое впечатление, что США и полностью подчиненный им "западный коллектив" решили придать "доктрине Монро" глобальную проекцию".
"Замыслы столь иллюзорные, сколь и крайне опасные, но идеологов нового издания "Pax Americana" это не останавливает", - заключил он.
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