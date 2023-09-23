https://ria.ru/20230923/krym-1898161287.html
В Крыму попросили изменить положения закона о границах с Украиной
В Крыму попросили изменить положения закона о границах с Украиной - РИА Новости, 23.09.2023
В Крыму попросили изменить положения закона о границах с Украиной
Парламент Крыма обратился в Госдуму и Совет Федерации с законодательной инициативой с целью изменить отдельные положения федерального конституционного закона,... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T07:48
2023-09-23T07:48
2023-09-23T07:49
совет федерации рф
госдума рф
украина
азовское море
россия
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Парламент Крыма обратился в Госдуму и Совет Федерации с законодательной инициативой с целью изменить отдельные положения федерального конституционного закона, касающиеся границ с Украиной и разграничения морского пространства в Азовском море, заявил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. Парламент Крыма 20 сентября принял постановление о законодательной инициативе по изменению федерального конституционного закона от 21.03.2014 года №6-ФКЗ, в частности его третьей статьи. Как сказал в ходе заседания спикер парламента Владимир Константинов, основанием для подготовки законопроекта послужило принятие в состав РФ Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой народной республики. "У нас (республики Крым) больше нет сухопутных границ с государством Украина. Кроме того, Азовское море стало внутренним морем РФ, а значит положения о разграничении морского пространства Азовского моря (с Украиной) также утратили смысл. Исходя из этого, приводим документ в соответствие", - сказал Трофимов. По мнению депутата, изменения в федеральный конституционный закон будут приняты нижней и верхней палатой российского парламента в короткие сроки. "Далее его рассматривает Государственная дума, Совет Федерации, и принимают квалифицированным большинством, учитывая, что это федеральный конституционный закон. Вопрос очевидный, думаю, никаких сложностей с его принятием в осеннюю сессию не будет", - сообщил Трофимов. Статья 3 федерального конституционного закона от 21.03.2014 года №6-ФКЗ называется "Пределы территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя". В пунктах 2 и 3 статьи говорится: "Граница Республики Крым на суше, сопряженная с территорией Украины, является государственной границей Российской Федерации. Разграничение морских пространств Черного и Азовского морей осуществляется на основе международных договоров Российской Федерации, норм и принципов международного права".
https://ria.ru/20230923/krym-1898158801.html
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совет федерации рф, госдума рф, украина, азовское море, россия, владимир константинов
Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Украина, Азовское море, Россия, Владимир Константинов
В Крыму попросили изменить положения закона о границах с Украиной
Крым попросил изменить положения конституционного закона о границах с Украиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Парламент Крыма обратился в Госдуму и Совет Федерации с законодательной инициативой с целью изменить отдельные положения федерального конституционного закона, касающиеся границ с Украиной и разграничения морского пространства в Азовском море, заявил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.
Парламент Крыма 20 сентября принял постановление о законодательной инициативе по изменению федерального конституционного закона от 21.03.2014 года №6-ФКЗ, в частности его третьей статьи. Как сказал в ходе заседания спикер парламента Владимир Константинов
, основанием для подготовки законопроекта послужило принятие в состав РФ
Херсонской и Запорожской областей
, а также Донецкой народной республики
.
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"У нас (республики Крым) больше нет сухопутных границ с государством Украина. Кроме того, Азовское море стало внутренним морем РФ, а значит положения о разграничении морского пространства Азовского моря (с Украиной) также утратили смысл. Исходя из этого, приводим документ в соответствие", - сказал Трофимов.
По мнению депутата, изменения в федеральный конституционный закон будут приняты нижней и верхней палатой российского парламента в короткие сроки.
"Далее его рассматривает Государственная дума, Совет Федерации, и принимают квалифицированным большинством, учитывая, что это федеральный конституционный закон. Вопрос очевидный, думаю, никаких сложностей с его принятием в осеннюю сессию не будет", - сообщил Трофимов.
Статья 3 федерального конституционного закона от 21.03.2014 года №6-ФКЗ называется "Пределы территории Республики Крым
и территории города федерального значения Севастополя". В пунктах 2 и 3 статьи говорится: "Граница Республики Крым на суше, сопряженная с территорией Украины, является государственной границей Российской Федерации. Разграничение морских пространств Черного и Азовского морей осуществляется на основе международных договоров Российской Федерации, норм и принципов международного права".
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