https://ria.ru/20230923/krym-1898161287.html

В Крыму попросили изменить положения закона о границах с Украиной

В Крыму попросили изменить положения закона о границах с Украиной - РИА Новости, 23.09.2023

В Крыму попросили изменить положения закона о границах с Украиной

Парламент Крыма обратился в Госдуму и Совет Федерации с законодательной инициативой с целью изменить отдельные положения федерального конституционного закона,... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T07:48

2023-09-23T07:48

2023-09-23T07:49

совет федерации рф

госдума рф

украина

азовское море

россия

владимир константинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156320/40/1563204015_0:29:3009:1722_1920x0_80_0_0_f37f546b8a5b60b8833e37ee449720ec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Парламент Крыма обратился в Госдуму и Совет Федерации с законодательной инициативой с целью изменить отдельные положения федерального конституционного закона, касающиеся границ с Украиной и разграничения морского пространства в Азовском море, заявил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. Парламент Крыма 20 сентября принял постановление о законодательной инициативе по изменению федерального конституционного закона от 21.03.2014 года №6-ФКЗ, в частности его третьей статьи. Как сказал в ходе заседания спикер парламента Владимир Константинов, основанием для подготовки законопроекта послужило принятие в состав РФ Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой народной республики. "У нас (республики Крым) больше нет сухопутных границ с государством Украина. Кроме того, Азовское море стало внутренним морем РФ, а значит положения о разграничении морского пространства Азовского моря (с Украиной) также утратили смысл. Исходя из этого, приводим документ в соответствие", - сказал Трофимов. По мнению депутата, изменения в федеральный конституционный закон будут приняты нижней и верхней палатой российского парламента в короткие сроки. "Далее его рассматривает Государственная дума, Совет Федерации, и принимают квалифицированным большинством, учитывая, что это федеральный конституционный закон. Вопрос очевидный, думаю, никаких сложностей с его принятием в осеннюю сессию не будет", - сообщил Трофимов. Статья 3 федерального конституционного закона от 21.03.2014 года №6-ФКЗ называется "Пределы территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя". В пунктах 2 и 3 статьи говорится: "Граница Республики Крым на суше, сопряженная с территорией Украины, является государственной границей Российской Федерации. Разграничение морских пространств Черного и Азовского морей осуществляется на основе международных договоров Российской Федерации, норм и принципов международного права".

https://ria.ru/20230923/krym-1898158801.html

https://ria.ru/20230923/ukraina-1898155146.html

украина

азовское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет федерации рф, госдума рф, украина, азовское море, россия, владимир константинов