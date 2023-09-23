https://ria.ru/20230923/kipr-1898223619.html
В Северном Кипре ждут открытия консульства России
В Северном Кипре ждут открытия консульства России - РИА Новости, 23.09.2023
В Северном Кипре ждут открытия консульства России
Власти Северного Кипра ожидают, что Россия до конца текущего года откроет там свое консульство, заявил РИА Новости лидер турок-киприотов Эрсин Татар, занимающий РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T17:33
2023-09-23T17:33
2023-09-23T17:33
в мире
северный кипр
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ООН, 23 сен – РИА Новости. Власти Северного Кипра ожидают, что Россия до конца текущего года откроет там свое консульство, заявил РИА Новости лидер турок-киприотов Эрсин Татар, занимающий пост президента Турецкой республики Северного Кипра (на сегодняшний день не признана ни одной страной, кроме Турции). "Россия нас не признает. Но, как вы знаете, российское правительство рассматривает возможность открытия консульства на Северном Кипре, поскольку у нас находится очень много русских. Я надеюсь, что оно у нас появится", - сказал Татар, добавив, что ожидает открытия российской миссии до конца текущего года. Собеседник сообщил, что обсуждал с российским послом на Кипре вопрос открытия консульства РФ. О самом решении, по словам лидера турок-киприотов, стало известно несколько недель назад после состоявшейся встречи президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. "Эрдоган сказал нам, что обсуждал это с Путиным, и Путин дал ему полномочия открыть (миссию) на Северном Кипре. Это шаг вперед", - заметил собеседник. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
https://ria.ru/20230809/uslugi-1889149154.html
https://ria.ru/20230621/kipr-1879530743.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северный кипр, владимир путин, оон, реджеп тайип эрдоган, россия, кипр
В мире, Северный Кипр, Владимир Путин, ООН, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Кипр
В Северном Кипре ждут открытия консульства России
В Северном Кипре ждут открытия консульства России до конца года
ООН, 23 сен – РИА Новости. Власти Северного Кипра ожидают, что Россия до конца текущего года откроет там свое консульство, заявил РИА Новости лидер турок-киприотов Эрсин Татар, занимающий пост президента Турецкой республики Северного Кипра (на сегодняшний день не признана ни одной страной, кроме Турции).
"Россия нас не признает. Но, как вы знаете, российское правительство рассматривает возможность открытия консульства на Северном Кипре, поскольку у нас находится очень много русских. Я надеюсь, что оно у нас появится", - сказал Татар, добавив, что ожидает открытия российской миссии до конца текущего года.
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Собеседник сообщил, что обсуждал с российским послом на Кипре
вопрос открытия консульства РФ. О самом решении, по словам лидера турок-киприотов, стало известно несколько недель назад после состоявшейся встречи президента РФ Владимира Путина
и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана
.
"Эрдоган сказал нам, что обсуждал это с Путиным, и Путин дал ему полномочия открыть (миссию) на Северном Кипре. Это шаг вперед", - заметил собеседник.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции
. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН
. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
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