https://ria.ru/20230923/karabakh-1898242558.html
Минобороны России заявило о нарушении прекращения огня в Карабахе
Минобороны России заявило о нарушении прекращения огня в Карабахе - РИА Новости, 23.09.2023
Минобороны России заявило о нарушении прекращения огня в Карабахе
Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Мардакертском районе в Нагорном Карабахе, один военный... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:42
2023-09-23T19:42
2023-09-23T19:44
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нагорный карабах
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ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Мардакертском районе в Нагорном Карабахе, один военный Азербайджана ранен, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. В результате перестрелки получил ранение один военнослужащий ВС Азербайджана. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха по данному факту проводится разбирательство", - говорится в сообщении. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897515966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, нагорный карабах, россия, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе
Минобороны России заявило о нарушении прекращения огня в Карабахе
Минобороны России: в Карабахе зафиксировали нарушение прекращения огня