https://ria.ru/20230923/karabakh-1898242558.html

Минобороны России заявило о нарушении прекращения огня в Карабахе

Минобороны России заявило о нарушении прекращения огня в Карабахе - РИА Новости, 23.09.2023

Минобороны России заявило о нарушении прекращения огня в Карабахе

Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Мардакертском районе в Нагорном Карабахе, один военный... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:42

2023-09-23T19:42

2023-09-23T19:44

в мире

азербайджан

нагорный карабах

россия

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Мардакертском районе в Нагорном Карабахе, один военный Азербайджана ранен, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. В результате перестрелки получил ранение один военнослужащий ВС Азербайджана. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха по данному факту проводится разбирательство", - говорится в сообщении. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897515966.html

азербайджан

нагорный карабах

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, нагорный карабах, россия, ситуация в нагорном карабахе