ВС Азербайджана показали вооружение, переданное силами Карабаха
ВС Азербайджана представили журналистам оружие, переданное силами Карабаха
ШУША (Азербайджан), 23 сен — РИА Новости. ВС Азербайджана представили журналистам часть вооружений, переданных силами Карабаха, а также захваченных во время боевых действий, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Среди представленных образцов — танки Т-72, зенитный ракетный комплекс "Оса", стрелковое оружие, противотанковые гранатометы, боеприпасы, переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракеты, экипировка, крупнокалиберные пулеметы, минометы, боевые машины пехоты БМП-2, грузовики и легковые внедорожники, а также коптеры и сигнальные снаряды.
Накануне Минобороны сообщило, что вооруженные формирования Карабаха под контролем российских миротворцев начали сдавать оружие.
На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около пяти тысяч боеприпасов, уточнили в ведомстве.
"Локальные антитеррористические мероприятия"
Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористические мероприятия локального характера" по восстановлению конституционного строя.
В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в ста километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Никаких заявлений по ее итогам не последовало.