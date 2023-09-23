https://ria.ru/20230923/karabakh-1898228819.html

ВС Азербайджана показали вооружение, переданное силами Карабаха

ВС Азербайджана показали вооружение, переданное силами Карабаха - РИА Новости, 23.09.2023

ВС Азербайджана показали вооружение, переданное силами Карабаха

ВС Азербайджана представили журналистам часть вооружений, переданных силами Карабаха, а также захваченных во время боевых действий, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T18:17

2023-09-23T18:17

2023-09-23T18:38

в мире

азербайджан

т-72 "урал"

бмп-2

ситуация в нагорном карабахе

баку

ереван

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ШУША (Азербайджан), 23 сен — РИА Новости. ВС Азербайджана представили журналистам часть вооружений, переданных силами Карабаха, а также захваченных во время боевых действий, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Среди представленных образцов — танки Т-72, зенитный ракетный комплекс "Оса", стрелковое оружие, противотанковые гранатометы, боеприпасы, переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракеты, экипировка, крупнокалиберные пулеметы, минометы, боевые машины пехоты БМП-2, грузовики и легковые внедорожники, а также коптеры и сигнальные снаряды.Накануне Минобороны сообщило, что вооруженные формирования Карабаха под контролем российских миротворцев начали сдавать оружие. На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около пяти тысяч боеприпасов, уточнили в ведомстве."Локальные антитеррористические мероприятия"Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористические мероприятия локального характера" по восстановлению конституционного строя.В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в ста километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Никаких заявлений по ее итогам не последовало.

https://ria.ru/20230922/karabakh-1898005735.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

баку

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, т-72 "урал", бмп-2, ситуация в нагорном карабахе, баку, ереван