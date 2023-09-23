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ВС Азербайджана показали вооружение, переданное силами Карабаха - РИА Новости, 23.09.2023
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18:17 23.09.2023 (обновлено: 18:38 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/karabakh-1898228819.html
ВС Азербайджана показали вооружение, переданное силами Карабаха
ВС Азербайджана показали вооружение, переданное силами Карабаха - РИА Новости, 23.09.2023
ВС Азербайджана показали вооружение, переданное силами Карабаха
ВС Азербайджана представили журналистам часть вооружений, переданных силами Карабаха, а также захваченных во время боевых действий, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T18:17
2023-09-23T18:38
в мире
азербайджан
т-72 "урал"
бмп-2
ситуация в нагорном карабахе
баку
ереван
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ШУША (Азербайджан), 23 сен — РИА Новости. ВС Азербайджана представили журналистам часть вооружений, переданных силами Карабаха, а также захваченных во время боевых действий, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Среди представленных образцов — танки Т-72, зенитный ракетный комплекс "Оса", стрелковое оружие, противотанковые гранатометы, боеприпасы, переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракеты, экипировка, крупнокалиберные пулеметы, минометы, боевые машины пехоты БМП-2, грузовики и легковые внедорожники, а также коптеры и сигнальные снаряды.Накануне Минобороны сообщило, что вооруженные формирования Карабаха под контролем российских миротворцев начали сдавать оружие. На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около пяти тысяч боеприпасов, уточнили в ведомстве."Локальные антитеррористические мероприятия"Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористические мероприятия локального характера" по восстановлению конституционного строя.В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в ста километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Никаких заявлений по ее итогам не последовало.
https://ria.ru/20230922/karabakh-1898005735.html
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азербайджан
баку
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Дарья Буймова
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в мире, азербайджан, т-72 "урал", бмп-2, ситуация в нагорном карабахе, баку, ереван
В мире, Азербайджан, Т-72 "Урал", БМП-2, Ситуация в Нагорном Карабахе, Баку, Ереван
ВС Азербайджана показали вооружение, переданное силами Карабаха

ВС Азербайджана представили журналистам оружие, переданное силами Карабаха

© РИА НовостиВоенная техника, захваченная во время боевых действий Вооруженными cилами Азербайджана
Военная техника, захваченная во время боевых действий Вооруженными cилами Азербайджана - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости
Военная техника, захваченная во время боевых действий Вооруженными cилами Азербайджана
Читать ria.ru в
ШУША (Азербайджан), 23 сен — РИА Новости. ВС Азербайджана представили журналистам часть вооружений, переданных силами Карабаха, а также захваченных во время боевых действий, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Среди представленных образцов — танки Т-72, зенитный ракетный комплекс "Оса", стрелковое оружие, противотанковые гранатометы, боеприпасы, переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракеты, экипировка, крупнокалиберные пулеметы, минометы, боевые машины пехоты БМП-2, грузовики и легковые внедорожники, а также коптеры и сигнальные снаряды.
Накануне Минобороны сообщило, что вооруженные формирования Карабаха под контролем российских миротворцев начали сдавать оружие.
На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около пяти тысяч боеприпасов, уточнили в ведомстве.
Эвакуация жителей Нагорного Карабаха при участии российского миротворческого контингента. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В Баку сообщили, что при интеграции Карабаха возникнут трудности
22 сентября, 13:46

"Локальные антитеррористические мероприятия"

Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористические мероприятия локального характера" по восстановлению конституционного строя.
В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в ста километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Никаких заявлений по ее итогам не последовало.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
 
В миреАзербайджанТ-72 "Урал"БМП-2Ситуация в Нагорном КарабахеБакуЕреван
 
 
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