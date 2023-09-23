https://ria.ru/20230923/gumpomosch-1898156147.html

Российские миротворцы доставили населению Карабаха более 50 тонн гумпомощи

Российские миротворцы доставили населению Карабаха более 50 тонн гумпомощи - РИА Новости, 23.09.2023

Российские миротворцы доставили населению Карабаха более 50 тонн гумпомощи

Российские миротворцы доставили более 50 тонн гуманитарного груза, включая продовольствие и предметы первой необходимости, для мирного населения Нагорного... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T05:27

2023-09-23T05:27

2023-09-23T05:27

россия

степанакерт

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

в мире

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские миротворцы доставили более 50 тонн гуманитарного груза, включая продовольствие и предметы первой необходимости, для мирного населения Нагорного Карабаха, сообщает министерство обороны РФ. "Всего грузовым транспортом российских миротворцев в Степанакерт доставлено свыше 50 тонн груза, в том числе продовольственные пайки и гигиенические наборы, включающие в себя предметы первой необходимости. В расположении российского миротворческого контингента продолжают находиться 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, не имеющих возможность вернуться в свои дома в настоящее время, им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Уточняется, что на данный момент миротворцы России непрерывно поддерживают взаимодействие с Баку и Степанакертом для того, чтобы не допустить кровопролития в зоне конфликта, обеспечить безопасность мирных жителей и самого миротворческого контингента, а также соблюдение норм гуманитарного права. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20230921/erevan-1897892413.html

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степанакерт

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россия, степанакерт, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, в мире