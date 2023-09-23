https://ria.ru/20230923/gumpomosch-1898150745.html

Лавров и президент МККК обсудили вопросы гумпомощи на ключевых направлениях

Лавров и президент МККК обсудили вопросы гумпомощи на ключевых направлениях - РИА Новости, 23.09.2023

Лавров и президент МККК обсудили вопросы гумпомощи на ключевых направлениях

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич на полях 78-й сессии... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T02:08

2023-09-23T02:08

2023-09-23T02:09

нагорный карабах

судан

афганистан

сергей лавров

мирьяна сполярич

международный комитет красного креста (мккк)

оон

генеральная ассамблея оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846270143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fcb573d8274745ee5190619d8887a31f.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН вопросы гуманитарной помощи на ключевых региональных направлениях, в том числе в Нагорном Карабахе, Судане, Афганистане и Сирии, сообщает российский МИД. "Двадцать второго сентября на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич. В ходе встречи обсуждались вопросы гуманитарной деятельности на ключевых региональных направлениях, включая украинский кризис, ситуацию в Нагорном Карабахе, Судане, Афганистане и Сирии. Состоялась "сверка часов" по текущим параметрам работы МККК в Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства на сайте.

https://ria.ru/20230923/gumpomosch-1898148858.html

нагорный карабах

судан

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нагорный карабах, судан, афганистан, сергей лавров, мирьяна сполярич, международный комитет красного креста (мккк), оон, генеральная ассамблея оон, в мире