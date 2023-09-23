https://ria.ru/20230923/gumpomosch-1898150745.html
Лавров и президент МККК обсудили вопросы гумпомощи на ключевых направлениях
Лавров и президент МККК обсудили вопросы гумпомощи на ключевых направлениях - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров и президент МККК обсудили вопросы гумпомощи на ключевых направлениях
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич на полях 78-й сессии... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T02:08
2023-09-23T02:08
2023-09-23T02:09
нагорный карабах
судан
афганистан
сергей лавров
мирьяна сполярич
международный комитет красного креста (мккк)
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН вопросы гуманитарной помощи на ключевых региональных направлениях, в том числе в Нагорном Карабахе, Судане, Афганистане и Сирии, сообщает российский МИД. "Двадцать второго сентября на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич. В ходе встречи обсуждались вопросы гуманитарной деятельности на ключевых региональных направлениях, включая украинский кризис, ситуацию в Нагорном Карабахе, Судане, Афганистане и Сирии. Состоялась "сверка часов" по текущим параметрам работы МККК в Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства на сайте.
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нагорный карабах, судан, афганистан, сергей лавров, мирьяна сполярич, международный комитет красного креста (мккк), оон, генеральная ассамблея оон, в мире
Нагорный Карабах, Судан, Афганистан, Сергей Лавров, Мирьяна Сполярич, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
Лавров и президент МККК обсудили вопросы гумпомощи на ключевых направлениях
Лавров обсудил с президентом МККК вопросы гумпомощи на региональных направлениях