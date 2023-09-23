https://ria.ru/20230923/gamzatov-1898241713.html

В Москве прошел вечер памяти Расула Гамзатова

В Москве прошел вечер памяти Расула Гамзатова - РИА Новости, 23.09.2023

В Москве прошел вечер памяти Расула Гамзатова

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялся в Центральном доме литераторов,... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:37

2023-09-23T19:37

2023-09-23T21:24

республика дагестан

москва

россия

расул гамзатов

сергей шаргунов

владимир путин

центральный дом литераторов

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 23 сен - РИА Новости. Литературно-музыкальный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялся в Центральном доме литераторов, сообщается в телеграм-канале Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР). “Вернулся я спустя сто лет”: в Центральном доме литераторов прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный юбилею Расула Гамзатова. Участие в празднике приняли литераторы Дагестана и Москвы, родные Расула Гамзатовича и его друзей-поэтов – и многочисленные почитатели Гамзатова”, – говорится в публикации. Председатель АСПИР Сергей Шаргунов, рассуждая о загадке Гамзатова, говорил о его глубокой укорененности и в литературной, и в национальной традиции, о его иронии, достоинстве, мудрости, способности к радости сотворчества. В памятном вечере также выступили дочь поэта Патимат Гамзатова, главред “Литературного Дагестана” Мурад Ахмедов, поэт Индира Зубаирова, главред еженедельника “Гумбет” (Гумбетовский район Дагестана) Гамзат Изудинов, дочь классика башкирской поэзии Мустая Карима Альфия Каримова, сын известного советского переводчика Наума Гребнева Михаил Гребнев.“И конечно, слушали песни – и великих “Журавлей”, и “Есть глаза у цветов” и множество других, которые, давно уже став частью российской культурной памяти, не устарели ни в одной строке”, – рассказали в АСПИР. Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.

https://ria.ru/20230909/memorial-1895204224.html

https://ria.ru/20230908/yubiley-1895043384.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, расул гамзатов, сергей шаргунов, владимир путин, центральный дом литераторов, республика дагестан