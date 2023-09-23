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В центре Еревана остались маленькие группы протестующих - РИА Новости, 23.09.2023
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17:53 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/erevan-1898226350.html
В центре Еревана остались маленькие группы протестующих
В центре Еревана остались маленькие группы протестующих - РИА Новости, 23.09.2023
В центре Еревана остались маленькие группы протестующих
Маленькие группы протестующих находятся на площади Республики в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T17:53
2023-09-23T17:53
в мире
ереван
азербайджан
армения
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Маленькие группы протестующих находятся на площади Республики в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. В субботу армянская оппозиция не анонсировала протестных акций. Тем не менее, незначительное количество людей в центр города всё же пришло. В большинстве своем они находятся у здания банка на площади Республики, напротив дома правительства Армении. Несколько девушек держат плакат с требованием гуманитарного коридора для Нагорного Карабаха, текст на нем на трех языках - армянском, русском и английском. Обстановка на площади спокойная, протестующие не блокируют автомобильное движение и в целом почти незаметны по сравнению с тем, что происходило на протяжении последних нескольких дней. Полицейские также находятся на площади, но их меньше, чем несколькими днями ранее, они блокируют вход в здание правительства республики. Спецназа, так называемых "красных беретов", на площади нет, так называемые "черные береты" на площади присутствуют, но их мало. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230923/armeniya-1898218069.html
https://ria.ru/20230923/erevan-1898215799.html
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в мире, ереван, азербайджан, армения, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
В центре Еревана остались маленькие группы протестующих

На площади Республики в Ереване остались незначительные группы протестующих

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Маленькие группы протестующих находятся на площади Республики в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу армянская оппозиция не анонсировала протестных акций. Тем не менее, незначительное количество людей в центр города всё же пришло. В большинстве своем они находятся у здания банка на площади Республики, напротив дома правительства Армении. Несколько девушек держат плакат с требованием гуманитарного коридора для Нагорного Карабаха, текст на нем на трех языках - армянском, русском и английском.
Шествие с требованием отставки властей в Гюмри. 23 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Шествия оппозиции проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре
Вчера, 16:42
Обстановка на площади спокойная, протестующие не блокируют автомобильное движение и в целом почти незаметны по сравнению с тем, что происходило на протяжении последних нескольких дней.
Полицейские также находятся на площади, но их меньше, чем несколькими днями ранее, они блокируют вход в здание правительства республики. Спецназа, так называемых "красных беретов", на площади нет, так называемые "черные береты" на площади присутствуют, но их мало.
Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
Сотрудники полиции дежурят у площади Республики в Ереване на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Обстановка на площади Республики в Ереване спокойная
Вчера, 16:23
 
В миреЕреванАзербайджанАрменияНикол ПашинянСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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