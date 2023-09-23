https://ria.ru/20230923/erevan-1898226350.html

В центре Еревана остались маленькие группы протестующих

В центре Еревана остались маленькие группы протестующих - РИА Новости, 23.09.2023

В центре Еревана остались маленькие группы протестующих

Маленькие группы протестующих находятся на площади Республики в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T17:53

2023-09-23T17:53

2023-09-23T17:53

в мире

ереван

азербайджан

армения

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Маленькие группы протестующих находятся на площади Республики в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. В субботу армянская оппозиция не анонсировала протестных акций. Тем не менее, незначительное количество людей в центр города всё же пришло. В большинстве своем они находятся у здания банка на площади Республики, напротив дома правительства Армении. Несколько девушек держат плакат с требованием гуманитарного коридора для Нагорного Карабаха, текст на нем на трех языках - армянском, русском и английском. Обстановка на площади спокойная, протестующие не блокируют автомобильное движение и в целом почти незаметны по сравнению с тем, что происходило на протяжении последних нескольких дней. Полицейские также находятся на площади, но их меньше, чем несколькими днями ранее, они блокируют вход в здание правительства республики. Спецназа, так называемых "красных беретов", на площади нет, так называемые "черные береты" на площади присутствуют, но их мало. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.

https://ria.ru/20230923/armeniya-1898218069.html

https://ria.ru/20230923/erevan-1898215799.html

ереван

азербайджан

армения

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ереван, азербайджан, армения, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе