В Ереване возбудили дела в отношении 49 участников акций протеста
В Ереване возбудили дела против 49 протестовавших после массовых беспорядков
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Сотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в отношении 49 участников акций протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В столице Армении со вторника не утихает волна протестов на фоне событий в Нагорном Карабахе, где Азербайджан начал военную операцию. В разных частях города проходят митинги и демонстрации, протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал регион частью Азербайджана. Периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией. Самые массовые протесты проходят вечером на площади Республики у здания правительства Армении.
"Уголовное преследование инициировано в отношении 49 человек, 39 из них - за участие в массовых беспорядках", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК. Отмечается, что четверо обвиняются в публичных призывах к массовым беспорядкам. Остальные в хулиганстве, воспрепятствовании деятельности должностного лица, незаконном обороте наркотиков, незаконном ношении холодного оружия и публичных призывах к насилию с применением информационных технологий.
"В суд поданы ходатайства об аресте 39 лиц, пять их них уже удовлетворены", - отмечается в сообщении.