https://ria.ru/20230923/erevan-1898210351.html

В Ереване возбудили дела в отношении 49 участников акций протеста

В Ереване возбудили дела в отношении 49 участников акций протеста - РИА Новости, 23.09.2023

В Ереване возбудили дела в отношении 49 участников акций протеста

Уголовные дела возбуждены в отношении 49 участников акций протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили в... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T15:39

2023-09-23T15:39

2023-09-23T15:39

в мире

армения

ереван

азербайджан

никол пашинян

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в отношении 49 участников акций протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. В столице Армении со вторника не утихает волна протестов на фоне событий в Нагорном Карабахе, где Азербайджан начал военную операцию. В разных частях города проходят митинги и демонстрации, протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал регион частью Азербайджана. Периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией. Самые массовые протесты проходят вечером на площади Республики у здания правительства Армении. "Уголовное преследование инициировано в отношении 49 человек, 39 из них - за участие в массовых беспорядках", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК. Отмечается, что четверо обвиняются в публичных призывах к массовым беспорядкам. Остальные в хулиганстве, воспрепятствовании деятельности должностного лица, незаконном обороте наркотиков, незаконном ношении холодного оружия и публичных призывах к насилию с применением информационных технологий. "В суд поданы ходатайства об аресте 39 лиц, пять их них уже удовлетворены", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230922/zaderzhannye-1898111160.html

армения

ереван

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в нагорном карабахе