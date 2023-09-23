Рейтинг@Mail.ru
В Ереване возбудили дела в отношении 49 участников акций протеста - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/erevan-1898210351.html
В Ереване возбудили дела в отношении 49 участников акций протеста
В Ереване возбудили дела в отношении 49 участников акций протеста - РИА Новости, 23.09.2023
В Ереване возбудили дела в отношении 49 участников акций протеста
Уголовные дела возбуждены в отношении 49 участников акций протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили в... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T15:39
2023-09-23T15:39
в мире
армения
ереван
азербайджан
никол пашинян
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897966314_0:0:1035:583_1920x0_80_0_0_e8aa0506078ef3223394a0032d9cae41.jpg
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в отношении 49 участников акций протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. В столице Армении со вторника не утихает волна протестов на фоне событий в Нагорном Карабахе, где Азербайджан начал военную операцию. В разных частях города проходят митинги и демонстрации, протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал регион частью Азербайджана. Периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией. Самые массовые протесты проходят вечером на площади Республики у здания правительства Армении. "Уголовное преследование инициировано в отношении 49 человек, 39 из них - за участие в массовых беспорядках", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК. Отмечается, что четверо обвиняются в публичных призывах к массовым беспорядкам. Остальные в хулиганстве, воспрепятствовании деятельности должностного лица, незаконном обороте наркотиков, незаконном ношении холодного оружия и публичных призывах к насилию с применением информационных технологий. "В суд поданы ходатайства об аресте 39 лиц, пять их них уже удовлетворены", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230922/zaderzhannye-1898111160.html
армения
ереван
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897966314_0:0:1035:777_1920x0_80_0_0_24508247f3ca07f28629970c62b0e38a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в Нагорном Карабахе
В Ереване возбудили дела в отношении 49 участников акций протеста

В Ереване возбудили дела против 49 протестовавших после массовых беспорядков

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Сотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в отношении 49 участников акций протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В столице Армении со вторника не утихает волна протестов на фоне событий в Нагорном Карабахе, где Азербайджан начал военную операцию. В разных частях города проходят митинги и демонстрации, протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал регион частью Азербайджана. Периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией. Самые массовые протесты проходят вечером на площади Республики у здания правительства Армении.
"Уголовное преследование инициировано в отношении 49 человек, 39 из них - за участие в массовых беспорядках", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК. Отмечается, что четверо обвиняются в публичных призывах к массовым беспорядкам. Остальные в хулиганстве, воспрепятствовании деятельности должностного лица, незаконном обороте наркотиков, незаконном ношении холодного оружия и публичных призывах к насилию с применением информационных технологий.
"В суд поданы ходатайства об аресте 39 лиц, пять их них уже удовлетворены", - отмечается в сообщении.
Сотрудники полиции и участник протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В Ереване за два дня протестов задержали около 500 человек
22 сентября, 19:23
 
В миреАрменияЕреванАзербайджанНикол ПашинянСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала