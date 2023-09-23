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Жители Еревана несут цветы к посольству России в память о миротворцах - РИА Новости, 23.09.2023
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14:25 23.09.2023 (обновлено: 18:27 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/erevan-1898202223.html
Жители Еревана несут цветы к посольству России в память о миротворцах
Жители Еревана несут цветы к посольству России в память о миротворцах - РИА Новости, 23.09.2023
Жители Еревана несут цветы к посольству России в память о миротворцах
Жители Еревана несут цветы к российскому посольству в память о погибших в Нагорном Карабахе миротворцах, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T14:25
2023-09-23T18:27
в мире
россия
ереван
нагорный карабах
владимир путин
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 23 сен — РИА Новости. Жители Еревана несут цветы к российскому посольству в память о погибших в Нагорном Карабахе миротворцах, сообщил корреспондент РИА Новости.Несколько семей и одна женщина принесли цветы, одна из пришедших жительниц армянской столицы заявила, что ее повергла в шок смерть российских солдат. "Мой глубочайший поклон матерям, женам, сестрам, дочерям. Крепитесь. Я благодарна этим парням, что приехали из России и служили в Нагорном Карабахе", — рассказала горожанка по имени Алла. Сегодня днем обстановка у российской дипмиссии спокойная, в отличие от последних дней усиление полиции перед ней сняли. Минобороны сообщило в среду, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. В ведомстве добавили, что на месте работают российские и азербайджанские следователи. Как сообщала пресс-служба Кремля в четверг, президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным принес извинения за гибель миротворцев. Он также заявил, что будет проведено тщательное расследование, виновные понесут наказание.
https://ria.ru/20230923/gumpomosch-1898156147.html
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в мире, россия, ереван, нагорный карабах, владимир путин, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Россия, Ереван, Нагорный Карабах, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе
Жители Еревана несут цветы к посольству России в память о миротворцах

Жители Еревана несут цветы к посольству России в память о погибших миротворцах

© SputnikЦветы у здания посольства РФ в память о погибших во время азербайджанских обстрелов в Нагорном Карабахе российских миротворцах
Цветы у здания посольства РФ в память о погибших во время азербайджанских обстрелов в Нагорном Карабахе российских миротворцах - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Sputnik
Цветы у здания посольства РФ в память о погибших во время азербайджанских обстрелов в Нагорном Карабахе российских миротворцах. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 сен — РИА Новости. Жители Еревана несут цветы к российскому посольству в память о погибших в Нагорном Карабахе миротворцах, сообщил корреспондент РИА Новости.
Несколько семей и одна женщина принесли цветы, одна из пришедших жительниц армянской столицы заявила, что ее повергла в шок смерть российских солдат.
Российский миротворцец разгружает гуманитарную помощь в Карабахе. 23 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Российские миротворцы доставили населению Карабаха более 50 тонн гумпомощи
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"Мой глубочайший поклон матерям, женам, сестрам, дочерям. Крепитесь. Я благодарна этим парням, что приехали из России и служили в Нагорном Карабахе", — рассказала горожанка по имени Алла.
Сегодня днем обстановка у российской дипмиссии спокойная, в отличие от последних дней усиление полиции перед ней сняли.
Минобороны сообщило в среду, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. В ведомстве добавили, что на месте работают российские и азербайджанские следователи.
Как сообщала пресс-служба Кремля в четверг, президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным принес извинения за гибель миротворцев. Он также заявил, что будет проведено тщательное расследование, виновные понесут наказание.
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В миреРоссияЕреванНагорный КарабахВладимир ПутинИльхам АлиевСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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