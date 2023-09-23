https://ria.ru/20230923/erevan-1898202223.html

Жители Еревана несут цветы к посольству России в память о миротворцах

Жители Еревана несут цветы к посольству России в память о миротворцах - РИА Новости, 23.09.2023

Жители Еревана несут цветы к посольству России в память о миротворцах

Жители Еревана несут цветы к российскому посольству в память о погибших в Нагорном Карабахе миротворцах, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T14:25

2023-09-23T14:25

2023-09-23T18:27

в мире

россия

ереван

нагорный карабах

владимир путин

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898202824_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_3e9b011f99f2c7b57363855c75144f37.jpg

ЕРЕВАН, 23 сен — РИА Новости. Жители Еревана несут цветы к российскому посольству в память о погибших в Нагорном Карабахе миротворцах, сообщил корреспондент РИА Новости.Несколько семей и одна женщина принесли цветы, одна из пришедших жительниц армянской столицы заявила, что ее повергла в шок смерть российских солдат. "Мой глубочайший поклон матерям, женам, сестрам, дочерям. Крепитесь. Я благодарна этим парням, что приехали из России и служили в Нагорном Карабахе", — рассказала горожанка по имени Алла. Сегодня днем обстановка у российской дипмиссии спокойная, в отличие от последних дней усиление полиции перед ней сняли. Минобороны сообщило в среду, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. В ведомстве добавили, что на месте работают российские и азербайджанские следователи. Как сообщала пресс-служба Кремля в четверг, президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным принес извинения за гибель миротворцев. Он также заявил, что будет проведено тщательное расследование, виновные понесут наказание.

https://ria.ru/20230923/gumpomosch-1898156147.html

https://ria.ru/20230922/erevan-1898090723.html

россия

ереван

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, ереван, нагорный карабах, владимир путин, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе