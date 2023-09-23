https://ria.ru/20230923/erevan-1898202223.html
Жители Еревана несут цветы к посольству России в память о миротворцах
Жители Еревана несут цветы к посольству России в память о миротворцах - РИА Новости, 23.09.2023
Жители Еревана несут цветы к посольству России в память о миротворцах
Жители Еревана несут цветы к российскому посольству в память о погибших в Нагорном Карабахе миротворцах, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T14:25
2023-09-23T14:25
2023-09-23T18:27
в мире
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нагорный карабах
владимир путин
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 23 сен — РИА Новости. Жители Еревана несут цветы к российскому посольству в память о погибших в Нагорном Карабахе миротворцах, сообщил корреспондент РИА Новости.Несколько семей и одна женщина принесли цветы, одна из пришедших жительниц армянской столицы заявила, что ее повергла в шок смерть российских солдат. "Мой глубочайший поклон матерям, женам, сестрам, дочерям. Крепитесь. Я благодарна этим парням, что приехали из России и служили в Нагорном Карабахе", — рассказала горожанка по имени Алла. Сегодня днем обстановка у российской дипмиссии спокойная, в отличие от последних дней усиление полиции перед ней сняли. Минобороны сообщило в среду, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. В ведомстве добавили, что на месте работают российские и азербайджанские следователи. Как сообщала пресс-служба Кремля в четверг, президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным принес извинения за гибель миротворцев. Он также заявил, что будет проведено тщательное расследование, виновные понесут наказание.
https://ria.ru/20230923/gumpomosch-1898156147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ереван, нагорный карабах, владимир путин, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Россия, Ереван, Нагорный Карабах, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе
Жители Еревана несут цветы к посольству России в память о миротворцах
Жители Еревана несут цветы к посольству России в память о погибших миротворцах
ЕРЕВАН, 23 сен — РИА Новости. Жители Еревана несут цветы к российскому посольству в память о погибших в Нагорном Карабахе миротворцах, сообщил корреспондент РИА Новости.
Несколько семей и одна женщина принесли цветы, одна из пришедших жительниц армянской столицы заявила, что ее повергла в шок смерть российских солдат.
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"Мой глубочайший поклон матерям, женам, сестрам, дочерям. Крепитесь. Я благодарна этим парням, что приехали из России и служили в Нагорном Карабахе", — рассказала горожанка по имени Алла.
Сегодня днем обстановка у российской дипмиссии спокойная, в отличие от последних дней усиление полиции перед ней сняли.
Минобороны сообщило в среду, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе
, военные погибли. В ведомстве добавили, что на месте работают российские и азербайджанские следователи.
Как сообщала пресс-служба Кремля в четверг, президент Азербайджана Ильхам Алиев
в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным
принес извинения за гибель миротворцев. Он также заявил, что будет проведено тщательное расследование, виновные понесут наказание.
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