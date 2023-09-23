Рейтинг@Mail.ru
В центре Еревана проходят шествия оппозиции - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 23.09.2023 (обновлено: 15:17 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/erevan-1898201077.html
В центре Еревана проходят шествия оппозиции
В центре Еревана проходят шествия оппозиции - РИА Новости, 23.09.2023
В центре Еревана проходят шествия оппозиции
В Ереване проходят анонсированные ранее оппозицией уличные протестные шествия, демонстранты призывают граждан к присоединиться к массовым антиправительственным... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T14:18
2023-09-23T15:17
в мире
армения
ереван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898195303_0:1120:1274:1837_1920x0_80_0_0_cf431624260d26159885aa1084d32e96.png
ЕРЕВАН, 23 сен – РИА Новости. В Ереване проходят анонсированные ранее оппозицией уличные протестные шествия, демонстранты призывают граждан к присоединиться к массовым антиправительственным акциям, передает корреспондент РИА Новости. Ранее лидер политического блока "Мать Армения" Андраник Теванян анонсировал на субботу "децентрализованные акции неповиновения" с последующей антиправительственной манифестацией. В городе усилены наряды полиции, движение транспорта не заблокировано. Демонстранты не создают неудобства остальным прохожим. В столице Армении со вторника не утихает волна протестов на фоне событий в Нагорном Карабахе, когда Азербайджан начал там специальную военную операцию. В разных частях города проходят митинги и демонстрации, протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал регион частью Азербайджана. Периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией. Самые массовые протесты проходят вечером на площади Республики у здания правительства Армении.
https://ria.ru/20230923/pashinyan-1898192674.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898195303_0:889:1274:1845_1920x0_80_0_0_f14deb021960880a266c5823851b34a9.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван
В мире, Армения, Ереван
В центре Еревана проходят шествия оппозиции

В центре Еревана проходят шествия оппозиции с призывами присоединиться к акциям

© Фото : Кадр видео из социальных сетейШествие с требованием отставки властей в Ереване
Шествие с требованием отставки властей в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Фото : Кадр видео из социальных сетей
Шествие с требованием отставки властей в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 сен – РИА Новости. В Ереване проходят анонсированные ранее оппозицией уличные протестные шествия, демонстранты призывают граждан к присоединиться к массовым антиправительственным акциям, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее лидер политического блока "Мать Армения" Андраник Теванян анонсировал на субботу "децентрализованные акции неповиновения" с последующей антиправительственной манифестацией.
В городе усилены наряды полиции, движение транспорта не заблокировано. Демонстранты не создают неудобства остальным прохожим.
В столице Армении со вторника не утихает волна протестов на фоне событий в Нагорном Карабахе, когда Азербайджан начал там специальную военную операцию. В разных частях города проходят митинги и демонстрации, протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал регион частью Азербайджана. Периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией. Самые массовые протесты проходят вечером на площади Республики у здания правительства Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
В аппарате Пашиняна опровергли сообщения о его канадском гражданстве
Вчера, 13:12
 
В миреАрменияЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала