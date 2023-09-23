https://ria.ru/20230923/erevan-1898201077.html
В центре Еревана проходят шествия оппозиции
В центре Еревана проходят шествия оппозиции - РИА Новости, 23.09.2023
В центре Еревана проходят шествия оппозиции
В Ереване проходят анонсированные ранее оппозицией уличные протестные шествия, демонстранты призывают граждан к присоединиться к массовым антиправительственным... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T14:18
2023-09-23T14:18
2023-09-23T15:17
в мире
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ереван
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ЕРЕВАН, 23 сен – РИА Новости. В Ереване проходят анонсированные ранее оппозицией уличные протестные шествия, демонстранты призывают граждан к присоединиться к массовым антиправительственным акциям, передает корреспондент РИА Новости. Ранее лидер политического блока "Мать Армения" Андраник Теванян анонсировал на субботу "децентрализованные акции неповиновения" с последующей антиправительственной манифестацией. В городе усилены наряды полиции, движение транспорта не заблокировано. Демонстранты не создают неудобства остальным прохожим. В столице Армении со вторника не утихает волна протестов на фоне событий в Нагорном Карабахе, когда Азербайджан начал там специальную военную операцию. В разных частях города проходят митинги и демонстрации, протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал регион частью Азербайджана. Периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией. Самые массовые протесты проходят вечером на площади Республики у здания правительства Армении.
https://ria.ru/20230923/pashinyan-1898192674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван
В центре Еревана проходят шествия оппозиции
В центре Еревана проходят шествия оппозиции с призывами присоединиться к акциям
ЕРЕВАН, 23 сен – РИА Новости. В Ереване проходят анонсированные ранее оппозицией уличные протестные шествия, демонстранты призывают граждан к присоединиться к массовым антиправительственным акциям, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее лидер политического блока "Мать Армения" Андраник Теванян анонсировал на субботу "децентрализованные акции неповиновения" с последующей антиправительственной манифестацией.
В городе усилены наряды полиции, движение транспорта не заблокировано. Демонстранты не создают неудобства остальным прохожим.
В столице Армении
со вторника не утихает волна протестов на фоне событий в Нагорном Карабахе
, когда Азербайджан
начал там специальную военную операцию. В разных частях города проходят митинги и демонстрации, протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна
, который признал регион частью Азербайджана. Периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией. Самые массовые протесты проходят вечером на площади Республики у здания правительства Армении.
В аппарате Пашиняна опровергли сообщения о его канадском гражданстве