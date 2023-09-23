https://ria.ru/20230923/erevan-1898201077.html

В центре Еревана проходят шествия оппозиции

В центре Еревана проходят шествия оппозиции - РИА Новости, 23.09.2023

В центре Еревана проходят шествия оппозиции

В Ереване проходят анонсированные ранее оппозицией уличные протестные шествия, демонстранты призывают граждан к присоединиться к массовым антиправительственным... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T14:18

2023-09-23T14:18

2023-09-23T15:17

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армения

ереван

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ЕРЕВАН, 23 сен – РИА Новости. В Ереване проходят анонсированные ранее оппозицией уличные протестные шествия, демонстранты призывают граждан к присоединиться к массовым антиправительственным акциям, передает корреспондент РИА Новости. Ранее лидер политического блока "Мать Армения" Андраник Теванян анонсировал на субботу "децентрализованные акции неповиновения" с последующей антиправительственной манифестацией. В городе усилены наряды полиции, движение транспорта не заблокировано. Демонстранты не создают неудобства остальным прохожим. В столице Армении со вторника не утихает волна протестов на фоне событий в Нагорном Карабахе, когда Азербайджан начал там специальную военную операцию. В разных частях города проходят митинги и демонстрации, протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал регион частью Азербайджана. Периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией. Самые массовые протесты проходят вечером на площади Республики у здания правительства Армении.

https://ria.ru/20230923/pashinyan-1898192674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, ереван